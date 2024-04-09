9 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
9 апреля в России отмечают День работников клининговой сферы, в США — День единорогов, а в Финляндии празднуют День финского языка. По всему миру любители АСМР отмечают праздник в честь этого феномена. Подробнее о торжествах 9 апреля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День работников клининговой сферы
9 апреля 1699 года Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Однако первые дворники официально появились в стране еще раньше — при царе Алексее Михайловиче. Так что клининговая служба в России имеет долгую и богатую историю. Несмотря на это, профессиональный праздник начали отмечать лишь 2009 году по инициативе частных клининговых компаний. Позднее он стал набирать популярность и стал общероссийским, хотя официального статуса пока не получил.
Праздники в мире
День осведомленности об автономной сенсорной меридиональной реакции (АСМР)
АСМР — это феномен восприятия, при котором человек ощущает приятные покалывания в затылке, распространяющиеся в виде мурашек по шее, спине и конечностям. Те, кто ощущает его, сравнивают ощущения с «пузырьками в бокале шампанского». Триггерами могут быть звуки — постукивание ногтями, перелистывание страниц, шепот и другие. Кроме того, АСМР могут вызвать некоторые зрительные раздражители. Явление пока полностью не изучено, однако с 2012 года в его честь отмечается неофициальный праздник.
День финского языка
Жители Финляндии отмечают день национального языка 9 апреля, в день смерти философа, политика и лингвиста Микаэля Агриколы. Именно он заложил основы финской письменности и создал первый учебник финского языка. В память о его заслугах в Финляндии ежегодно проводят мероприятия, связанные с сохранением национальной культуры, традиций, истории.
Какие еще праздники отмечают в мире 9 апреля
- День национального единства в Грузии;
- День доблести на Филиппинах;
- День ядерных технологий в Иране;
- День единорога в США;
- День памяти мучеников в Тунисе.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти мученицы Матроны Солунской
Согласно преданию, Матрона Солунская жила в III веке и была рабыней богатой иудейки. В тайне от хозяйки она возносила молитвы Христу. Однако когда госпожа узнала об этом, заставила слуг избивать Матрону. В итоге святая скончалась от издевательств. Чтобы избежать обвинений в убийстве, ее госпожа приказала сбросить тело святой со скалы, якобы это был несчастный случай.
День памяти мучеников Мануила и Феодосия
Верующие Мануил и Феодосий Сербии.
Видя, как власти расправляются с христианами, Мануил и Феодосий, не побоявшись казни, сами пришли к правителю и заявили о своей преданности Христу. Такая смелость удивила правителя и приближенных, однако праведников все равно посадили в темницу, а затем подвергли страшным мучениям и в итоге обезглавили.
Какие еще церковные праздники отмечают 8 апреля
- День памяти преподобного Иоанна прозорливого, Египетского;
- День памяти преподобного Кирика Фракийского;
- Второй день четвертой седмицы Великого поста.
Приметы на 9 апреля
Если 9 апреля петухи не поют, то скоро будут заморозки. Если утром лег туман, то урожай зерновых будет богатым. Если 9 апреля кошка чихает, то будет ливень.
Кто родился 9 апреля
Синтия Никсон
Американская актриса Нью-Йорка.
Кристен Стюарт
Американская актриса Кристен Стюарт (34 года) получила широкую известность благодаря франшизе «Сумерки». Также она снималась в фильмах «Спенсер», «Белоснежка и охотник» и многих других. Является обладательницей премий «Сезар», «Готэм» и BAFTA.
Кто еще родился 9 апреля
- Эль Фэннинг (26 лет) — американская актриса;
- Дмитрий Носов (44 года) — российский дзюдоист и политик;
- Альбина Джанабаева (45 лет) — российская певица, актриса и телеведущая;
- Виктор Черномырдин (1938-2010) — российский политик;
- Жан-Поль Бельмондо (1933-2021) — французский актер.