Приметы и поверья на 10 апреля: что нельзя делать в Илларионов день

Этот день в народе называют Терентий маревный, Илларионов день, или Илларион – выверни оглобли.

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В этот день издавна на Руси молились Святому Иллариону о защите от диких зверей, об изгнании нечисти из жилищ, о хорошей рыбалке и выздоровлении. Свое название «Выверни оглобли» день получил потому, что к этому времени окончательно устанавливалась теплая погода. Народ выворачивал оглобли из саней, которые служили для запряжения лошадей, и убирали зимний транспорт до следующего сезона.

Принято было 10 апреля чистить пруды и водоемы от различного мусора, который скопился за зиму. У крестьян был запланирован поход в лес в этот день, чтобы собрать мать-и-мачеху. Из этого растения готовили целебные отвары, которые можно было пить при болезни и простуде. Предки верили, что туссилаго обладает магической силой. Чтобы привлечь счастье и удачу, нужно было носить с собой мешочек, в котором было немного сухого растения.

Плохой приметой считалось выворачивать карманы, потому что это сулило неминуемую кражу. Свечи должны догореть сами – иначе в семье могут случиться потери. Если свеча сама погасла, не догорев, это также предвещало будущие неприятности. Запрещается в этот день ругаться и сквернословить, а также думать о плохом и обижать людей. Особенно нельзя ругаться у каких-либо водоемов. Считалось, что водяной может разгневаться и наказать всех участников конфликта. Нельзя забывать и о братьях наших меньших. Обидев птичку, вы рискуете встретиться лицом к лицу с бедой.

Погода также в этот день может поведать нам о будущем. Если облачная погода и солнце скрылось за тучами, значит будет дождь. На закате солнце становится румяно-красным, значит следующий день порадует нас ясной погодой. А если слышны раскаты грома, то это верный признак обильных осадков и сигнал о том, чтобы не забыть взять зонтик из дома.