Как правильно соблюдать шестую неделю Великого поста

Эта неделя, известная как Вербная, также называется «Седьмицей Ваий». Верующие православные отмечают на этой неделе один из важнейших праздников – Лазареву субботу, а затем – Вербное воскресенье, которые символизируют Вход Господень в Иерусалим.

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В течение шестой недели Великого поста верующие проводят много времени в молитвах, посещают храмы, сосредотачиваясь на событиях, происходивших в последние дни жизни Иисуса Христа.

24 апреля, в среду, в православных храмах состоится литургия преждеосвященных даров. А уже через два дня, 26 апреля, завершится святая четыредесятница, начнется Страстная неделя, в которую православные вступят, празднуя Воскрешение Лазаря.

В эти дни верующим следует соблюдать самый строгий пост, и многие из них полностью отказываются от пищи.

Ранее в РПЦ выпустили в небо голубей в честь святого праздника, а также священник рассказал о молитвах после трагедии в «Крокус Сити Холле».