На Сахалине лошадь-долгожитель отметила 50-летие

Лошадь Чайка из сахалинского конного клуба отметила 50-летний юбилей. Это чрезвычайно почтенный возраст, с учетом того, что в среднем лошади живут не более 30 лет.

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Работники клуба выкупили старую лошадь в 2009 году, когда ту хотели сдать на мясокомбинат. Затем они выяснили, что предыдущие хозяева приобрели Чайку в 1979 году, причем на тот момент ей было уже не менее пяти лет.

Несмотря на почтенный возраст, Чайка скакала наравне с молодыми и даже могла подраться. Единственным признаком старости был прогиб в спине из-за ослабевшего позвоночника.

Со временем у лошади также возникли проблемы с зубами, и ей стали заказывать специальное питание. По человеческим меркам, Чайке около 140 лет, сообщает издание АСТВ.

Чайка – одна из самых старых лошадей в России. Но в истории есть примеры более долгой жизни. Так, жеребец Олд Билли из Англии прожил 62 года. Этот рекорд был установлен еще в XVIII веке, и пока его никто не смог превзойти.

Ранее сообщалось, что в США умерла старейшая в мире курица. Она прожила более 20 лет.