Биржевому мосту – 130 лет: как сооружение изменилось после реконструкции?

В Санкт-Петербурге отмечают 130 лет Биржевого моста. Название ему дали по рядом стоящему зданию биржи. За свою историю разводная переправа переименовывалась лишь однажды – в советское время ее называли Мост строителей. А вот внешний вид сооружения менялся множество раз. Каким был и каким стал мост накануне круглой даты в ходе последней реконструкции, узнала корреспондент «МИР 24» Эльмира Низамова. Именно Биржевый мост соединил Васильевский и Петроградский острова в 1894 году. Ничего общего с ныне существующей переправой. Металлическими были только перила разводной части. Остальное – деревянное.

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«Мост стоял на свайном основании. Для того, чтобы его построить, нужно было забить больше 700 свай, но меньше чем за год этот проект осуществили», – рассказала заведующая отделом истории мостостроения Центрального музея железнодорожного транспорта РФ Ирина Трунова.

Новую переправу уже из металла построили чуть дальше от Ростральных колон. Чтобы вписать ее в архитектурный ансамбль, сооружение сделали похожим на Дворцовый мост – арочным, с пятью пролетами вместо прежних 25.

Нажимая на кнопки и поворачивая тумблеры на этом пульте управления, Биржевой мост разводили больше 60 лет. Теперь бывший «мозг» переправы – экспонат. Его заменили три года назад в ходе последней реконструкции вместе с «сердцем» всей разводной системой. Сейчас «крылья» моста поднимаются быстрее в два раза – всего за пять минут.

В час пик по Биржевому мосту проезжает около 3,5 тысячи машин, а вот пешеходов никто не считал. Это и горожане, и туристы. С переправы открывается один из лучших видов на центр Санкт-Петербурга.

С 10 апреля Биржевой мост вновь начнут разводить по расписанию. После зимних каникул в городе открывают навигацию.