Ученые выяснили, откуда в монетах раннего Средневековья появилось серебро

В период с 660 до 750 года произошел резкий всплеск использования серебряных монет в Англии, что позволило преодолеть зависимость от золота. Всего обнаружено около 7 тысяч «пенни» из этого драгоценного металла.

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На протяжении десятилетий историки пытались выяснить, откуда в монетах эпохи раннего Средневековья взялось серебро. Группа ученых из Кембриджского, Оксфордского и Амстердамского свободного университетов разгадала эту загадку, сообщает Planet Today.

В рамках исследования эксперты изучили состав монет, датируемых 660–820 годами. При этом использовалась «портативная лазерная абляция», при которой микроскопические образцы собирались на тефлоновые фильтры для анализа изотопов свинца.

В результате анализа состава монет ученые пришли к выводу, что в них содержится серебро, которое добывали в Византийской империи

При этом специалисты предположили, что этот драгметалл попал в Западную Европу за несколько десятилетий до чеканки монет, поскольку в конце VII века были нарушены торговые и дипломатические связи.

Ученые отметили, что появление этих монет стало одним из первых признаков восстановления экономики Северной Европы после распада Римской империи. Также это подтверждает наличие глубоких международных торговых связей в раннем Средневековье.

Теперь эксперты планируют установить причину появления большого объема византийского серебра в Западной Европе.