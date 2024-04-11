Зачем геймеров вербуют в армии по всему миру

Развитие современных технологий, их доступность и повсеместное распространение стремительно меняют представления о военном конфликте, и сейчас во многих армиях мира возникает проблема обеспечения квалифицированными кадрами. Если отбор в военные подразделения прежнего типа давно продуман и отработан, то вопрос, где брать и как готовить тех же операторов беспилотников, все еще остается открытым. В этой связи киберспортсмены становятся самой привлекательной категорией новобранцев для армейских рекрутеров. Их интерес к военной технике и тактике гарантирует вовлеченность, а такие качества, как высокая скорость реакции, способность концентрировать внимание одновременно на нескольких показателях и быстро принимать решения, важны не только в виртуальной реальности, но и в условиях реальных боевых действий. В том, как кадровые службы разных армий мира вербуют геймеров, где находят им применение и как их приход на военную службу изменит войны в будущем, разбиралась «Лента.ру».

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Почему киберспортсмены?

Киберспорт сейчас представляет собой относительно новый, но большой и растущий рынок в рамках глобальной экономики. По данным аналитиков, общемировой объем этого рынка оценивается в 2,11 миллиарда долларов.

До 5,27 миллиарда долларов увеличится объем рынка киберспорта к 2029 году, по данным аналитической компании Mordor Intelligence

Участники одного из турниров Московской студенческой киберспортивной лиги, 31 марта 2024

Видеоиграми по всему миру увлекаются сотни миллионов людей, а часть из них получают целые состояния за победы в специальных турнирах. Последние, в свою очередь, спонсируют компании-гиганты и мировые бренды из самых разных сфер, от производителей продуктов питания до автомобильных концернов, видя в зрителях этих соревнований значительный пласт своей целевой аудитории.

Индустрия видеоигр, иными словами, давно превратилась из развлечения в работу, а сами геймеры и киберспортсмены стали востребованы далеко за пределами игровых клубов.

Как выяснили ученые Техасского медицинского университета, из геймеров могут получиться виртуальные хирурги, причем не хуже, чем из первокурсников медуниверситетов.

В рамках эксперимента любителям видеоигр школьного возраста, студентам и медикам с ученой степенью предложили воспользоваться виртуальным хирургическим тренажером, погрузившись с его помощью в ситуацию настоящей операции. В результате выяснилось, что координация зрения и рук оказалась лучше всего у школьников. После них по результатам шли студенты, предпочитающие проводить досуг за различными видеоиграми. Преимущество дипломированных врачей было лишь в том, что при выборе инструмента или следующего шага им требовалось меньше подсказок от виртуального тренажера.

Неудивительно, что геймеры привлекли внимание и военных

Так, американские ученые решили использовать их для тренировки военного искусственного интеллекта (ИИ). Исследователи стали изучать мозговые волны игроков для применения в военных стратегиях, чтобы прокачать фантазию ИИ, который, по замыслу, должен управлять армией воздушных и наземных роботов. На все это Вооруженные силы США выделили большой грант.

Интерес военных к геймерам не ограничился исследованием их когнитивных способностей.

Возможность использовать способности киберспортсменов в реальном мире заинтересовала военных рекрутеров, которые увидели в геймерах ресурс для комплектования самых разных войсковых подразделений

Первым делом — самолеты

В 2017 году внимание на киберспортсменов Дании (Forsvaret). В ходе эксперимента, запущенного на наиболее посещаемых игровых площадках, командование обнаружило, что любители шутеров способны оперативно реагировать на быстрое изменение ситуации, сохранять самообладание в стрессовой ситуации, а также быстро принимать решения и работать в команде. В проведенном исследовании эти качества были выявлены, в частности, у членов датской киберспортивной команды Astralis.

По словам руководителя отдела кадров Министерства обороны Дании майора Андерса Бека, после завершения эксперимента число заявок на прохождение службы увеличилось вдвое.

В результате мы легко нашли квалифицированных кандидатов для нашей летной программы, которая считается одной из самых сложных. Обычно мы рассматриваем от 20 до 40 заявок, прежде чем находим одну подходящую Андерс Бек майор, руководитель отдела кадров Министерства обороны Дании

Члены южнокорейской команды T1 празднуют победу на чемпионате мира по League of Legends 2023 в Сеуле

После этого в Министерстве обороны Дании также решили наладить более тесное сотрудничество с местной киберспортивной федерацией, чтобы изучить более детально, насколько геймеры с их полезными навыками способны адаптироваться к реальной армейской службе.

Помимо датчан, привлекать киберспортсменов для службы Нидерландах.

Командование Королевских военно-морских сил Нидерландов обратило внимание на то, что управление беспилотниками весьма похоже на компьютерные игры, и решило, что геймеры вполне подходят для пилотирования военных дронов

Первым шагом на пути привлечения геймеров к службе стало создание команды флота по игре Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) — KM Esports. Свой первый турнир она с треском провалила, заняв последнее место. Тем не менее командующий Королевским флотом Питер ван ден Берг заявил, что команда и не рассчитывала на победу, пообещав, что к следующим соревнованиям армейцы подготовятся лучше.

Армейский маркетинг

Пожалуй, принцип «главное — не победа, а участие» лучше всего характеризует тактику, которую выбирают армии разных стран, пытаясь как-то встроиться в мир киберспорта и обратить внимание его обывателей на себя. Подтверждение этому можно найти и по ту сторону Атлантики.

Так, в ноябре 2018 года пресс-секретарь Рекрутингового командования Вооруженных сил США Келли Бленд анонсировала появление специальной киберспортивной команды, которая будет защищать честь армии на турнирах и тестировать новые военные приложения

Тайваньские игроки во время финала Esports League of Legends в Ханчжоу, Китай, 29 сентября 2023 года

При этом члены команды Министерство обороны США ежегодно расходовало на привлечение новых кадров сотни миллионов долларов, однако после провала рекрутинговой кампании Конгресс США лишил правительство половины рекламного бюджета.

Военные ничуть не скрывают, что киберспортивная команда армии США была основана в целях модернизации информационно-пропагандистской деятельности и привлечения молодых геймеров на службу

Повышение ее привлекательности среди любителей компьютерных игр стало важной задачей для Пентагона, где решили активно использовать геймеров, в частности, для дистанционного управления вооружением.

К январю 2019 года заявки на вступление в команду, численность которой всего 30 человек, подали более 6000 солдат. Зачисленным туда бойцам пришлось оттачивать игровые навыки по шесть часов в день, а также разбираться в инструкциях по призывным программам, чтобы отвечать на вопросы потенциальных новобранцев.

Помимо соревнований и трансляций, армейские киберспортсмены стали активно посещать различные игровые выставки и заниматься стримингом таких игр, как Call of Duty, Apex Legends и Fortnite, на платформах Twitch и YouTube. В процессе игры они общаются с несовершеннолетними, стремясь популяризировать среди них службу в войсках и представляя им войну как реальное подобие привычного им шутера

По мнению военных, если их усилия оправдаются, повзрослевшие школьники пополнят ряды Вооруженных сил США, где найдут применение своим отточенным в виртуальной реальности навыкам. Например — на позиции оператора беспилотника.

В руководстве для стримеров по ​​набору кадров для Военно-морских сил США отмечается, что геймеры «ежедневно применяют нужные навыки, порой даже не осознавая этого».

Внимание к деталям и тяжелая работа для достижения долгосрочных целей, решение проблем в условиях острой нехватки времени; упорство, несмотря на чувство разочарования и преграды. Такие навыки находят применение в авиации, в ходе спецопераций, в криптологии и контрразведке командование Военно-морских сил США из руководства для стримеров по ​​набору кадров

Служба с перерывом на игру

В Южной Корее киберспорт также имеет огромную популярность, а турниры собирают внушительное количество зрителей как перед экранами телевизоров и компьютеров, так и непосредственно в местах проведения.

Корейские геймеры успешно выступают на мировом уровне, а чтобы они не теряли навыки за время срочной службы в армии, им предоставляется не только отсрочка от призыва, но и возможность тренироваться, не покидая войска

С 2017 года в стране ежегодно проходят соревнования по Overwatch среди подразделений Сухопутных войск. В награду победители и финалисты получают деньги, дополнительные увольнения и другие поощрения от Генерального штаба.

Игрок сборной Малайзии во время финала Азиатских игр в Ханчжоу, Китай, 26 сентября 2023 года

По схожему пути пошла Финляндия.

В 2017 году Силы обороны Финляндии заключили с Федерацией компьютерного спорта специальное соглашение, приравняв киберспортсменов к профессиональным атлетам

Профессиональным геймерам все равно нужно проходить срочную службу на протяжении шести месяцев, однако теперь им предоставляется больше выходных дней и возможностей для тренировок, а также дополнительный отпуск для участия в турнирах.

В России киберспорт также получил официальное признание в качестве спортивной дисциплины еще в 2016 году. А в апреле 2022 года Федерация компьютерного спорта России представила пакет предложений по поддержке геймеров, среди которых — предоставление отсрочки от армии и создание в ней специализированных рот.

Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте, где их навыки будут востребованы. В условиях современного вооружения, когда важна мелкая моторика, а решения нужно принимать за доли секунды, они будут эффективны и смогут принести максимальную пользу родине Дмитрий Смит президент Федерации компьютерного спорта России

Большинство киберспортсменов способны дистанционно управлять объектами, что может найти применение в управлении современными беспилотниками.

Можно взять игрока в Dota — и он очень легко и быстро научится управлять дронами на высоком уровне Дмитрий Смит президент Федерации компьютерного спорта России

Пока что проработка мер государственной поддержки киберспортсменов в России находится на этапе инициативы Государственной Думы. Их принятие позволит не только идти в ногу со временем и актуальными тенденциями, но и поощрять развитие и применение навыков широкой аудитории любителей видеоигр. В том числе в военной сфере, претерпевающей сегодня новые динамичные изменения, от соответствия которым зависит оборонный потенциал страны.

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Повышение роли киберспортсменов в современных армиях стало реальностью и связано с развитием современных военных технологий и систем вооружения, которые требуют новых качеств от управляющих ими людей.

Современные вооруженные силы полагаются на новые технические средства, для управления которыми нужны буквально те же самые навыки, которые используются киберспортсменами. Это в первую очередь необходимость уделять внимание многим показателям и многим событиям сразу Алексей Наумов, политолог, эксперт Российского совета по международным делам

Значение новобранцев с геймерскими навыками при этом еще больше усилится при распространении беспилотных систем, отметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов. «Мы будем видеть, как люди, которые дистанционно управляют техникой, оказываются более востребованы, чем люди, которые могут долго таскать тяжелые рюкзаки», — подчеркнул он, заметив, что киберспортсмены вполне могут быть физически хилыми, но обладать необходимыми ментальными возможностями для управления системами вооружений.

Посетитель выставки видеоигр играет в игру виртуальной реальности от EVA (Esports Virtual Arena) на Paris Games Week (PGW) в Париже, Франция, 5 ноября 2023 года

В свою очередь, привлечение в армию геймеров вместе с переходом к беспилотным средствам поражения противника может изменить и характер военных конфликтов. По словам Алексея Наумова, это сократит людские потери, ведь война станет «противостоянием роботов и экономик, производящих этих роботов». Однако последствия таких изменений могут быть самыми неожиданными.