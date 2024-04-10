Как создавался знаменитый роман Александра Пушкина

В этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Более 190 лет назад, в 1833 году, вышло в свет первое полное издание "Евгения Онегина". Роман в стихах первоначально был задуман Пушкиным как сатирическое изображение современного поэту общества. Автор был уверен, что на публикацию произведения цензура точно не даст своего разрешения, однако впоследствии замысел меняется и публикация романа становится возможной.

Поэт работает над романом с 1823 по 1830 год, однако интересно, что впервые фамилия Онегин появляется в тексте лишь в 1825 году.

История скучающего представителя высшего света, в которого влюбилась скромная, мечтательная юная дворянка, покорила сердца людей. Сам роман создавался "интерактивно": Пушкин обсуждал со своими читателями разные сюжетные повороты, поэтические удачи и недочеты текста. Так, по воспоминаниям князя Петра Вяземского, "княгиня Голицына, царствовавшая в петербургских и заграничных салонах, привязалась к Татьяне. Однажды она спросила Пушкина: "Что думаете вы сделать с Татьяною? Умоляю, устройте хорошенько участь ее". "Будьте покойны, княгиня, - отвечал он, смеясь, - выдам ее замуж за генерал-адъютанта".

Есть большая вероятность, что эта шутка впоследствии определила судьбу Татьяны. Профессор кафедры отечественной и зарубежной литературы Южного федерального университета Анна Кузнецова рассказала о сложной судьбе пятой главы романа:

"Существует не вполне подтвержденное свидетельство, что якобы однажды Пушкин чуть не лишился 5-й главы романа, поставив рукопись на кон в карточной игре с Александром Загряжским, но в дальнейшем поэту удалось отыграться. Позже поэт выехал в Санкт-Петербург для издания рукописи, но в дороге все-таки потерял рукопись этой пятой главы. Текст удалось восстановить благодаря его брату Льву Пушкину, который успел прочесть и прослушать в исполнении Александра Сергеевича эту главу и, обладая незаурядной памятью, сумел воспроизвести строфы". "Текст, известный нам сейчас, не совпадает ни с одним из изданий, вышедших при жизни Пушкина, в том числе и с полной версией 1833 года, - продолжает Анна Кузнецова. - Пушкин предполагал создать роман в девяти главах, но называют и цифру 12, однако девятая глава становится восьмой, а "Путешествие Онегина" (бывшая восьмая глава) публикуется в 1833 году только в отрывках. Десятая глава, посвященная хронике политической жизни 1810-1820-х, включая и описание декабристов, сожжена автором предположительно 18 или 19 октября 1830 года. Однако сохранилась зашифрованная часть текста главы, которую смог разгадать пушкинист Петр Морозов".

Интерес к роману до сих пор не угасает. В свет вышло множество его изданий не только в нашей стране, но и за рубежом. По его мотивам созданы спектакли и фильмы.