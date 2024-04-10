Как четыре ржавых орудия прогнали из Одессы весь англо-французский флот

Современники называли это чудом, а военные образцом профессионализма и стойкости. Никому и в голову не могло прийти, что четыре ржавых орудия могут нанести поражение 28 сверхсовременным кораблям. А между тем это и случилось, когда 170 лет назад бойцы батареи прапорщика Щеголева прогнали англо-французский флот из Одессы.

© ГлагоL

Да не просто отпугнули, а повредили четыре фрегата, которые противник утаскивал на буксирах. А английский паровой фрегат последней модели сел на мель и был захвачен защитниками города. Пушка с него потом как памятник доблести русского воина красовалась на одесском Приморском бульваре.

Случилось все 10 апреля (22-го по новому стилю) 1854 года. Уже полгода шла русско-турецкая война, которая впоследствии, по месту основных событий, получит название Крымской. Но она вполне могла бы стать и Одесской.

В 1853 году Османская империя, подзуживаемая англичанами и французами, решилась объявить очередную войну России. Но, по сложившейся к тому моменту традиции, русские стали турок бить. Тогда Англия и Франция 27 марта 1854 года также объявляют войну.

И первым делом идут к Одессе. Флот союзников уже заранее был готов и стоял в турецких водах. В начале апреля командующие английской и французской эскадр адмиралы Дондас и Гамлэн получили сообщения от своих правительств о войне и приказ начать боевые действия. 28 кораблей – 13 фрегатов, 9 пароходов и 6 линкоров, направились к Одессе.

Войсками на черноморском побережье командовал генерал-адъютант барон Дмитрий Остен-Сакен. Это был опытный и прославленный военный, офицерскую службу совсем юнцом начал еще при Бородинском сражении. Но все что он мог сделать в Одессе, это объявить в ней осадное положение – изначально мирный и торговый город никогда не укреплялся.

Но кое-что там все же было. Гарнизон состоял из 9 тысяч человек пехоты, 3 тысяч кавалерии и 76 полевых пушек, которые не могли нанести урон кораблям. Не факт, что такими силами удалось бы противостоять более многочисленному англо-французскому десанту при поддержке мощнейшей морской артиллерии.

© Александр Щеголев

Из более-менее боеспособного для данного случая в городе было 6 противокорабельных батарей, что явно недостаточно. Вот 6-й, самой слабой батареей и был поставлен командовать 21-летний прапорщик Александр Щеголев.

В Одессу его перевели из Николаева буквально накануне, в конце зимы. Молодой человек обучался в Дворянском полку и выпустился из него прапорщиком. В дореволюционной России это было первое офицерское звание, сейчас ему соответствует младший лейтенант.

Когда он пришел на батарею, то обнаружил, что там нет… пушек. Ни одной из четырех. Побежал докладывать командиру береговой артиллерии полковнику Яновскому. Тот распорядился выдать ему лопаты. Оказалось, что пушки врыли в землю и приспособили для причала мелких судов.

Орудия отрыли и как смогли отчистили, в основном драили внутри стволов не сильно обращая внимание на внешний вид. В подчинении у Щеголева оказалось 30 солдат (по другим данным 28). Но артиллеристов из них было не то четверо, не то аж десять. Остальные – приданные пехотинцы для обслуги орудий, как палить из пушек понятия не имели.

© Бомбардировка Одессы

10 апреля союзники, уверенные в своей скорой и легкой победе, начали бомбардировку Одессы. Что такое 28 боевых судов и 350 корабельных орудий военным объяснять не надо. Любая полевая пушка против них как дробовик для танка. Зато самое простое корабельное орудие способно разнести половину порта.

Они и разнесли. В первую очередь были уничтожены все гражданские суда, которые там были. Включая и иностранные, которые в войне не участвовали. Затем из строя были выведены пять береговых батарей.

Оставалась одна, 6-я прапорщика Щеголева, которая огрызалась. Тогда вся эскадра союзников сосредоточилась на ней. 350 орудий против четырех, еле живых, пушек, которые стреляли калеными ядрами. Да еще и их не хватало.

Перед боем значительную часть боезапаса было велено отдать на другие батареи – на 6-ю никто не рассчитывал. К тому же там мелко, парусники не могли подойти близко.

Однако командование не учло, что корабли противника новые, имели металлические корпуса. А значит им не нужна большая глубина, чтобы подойти к мелководью у 6-й батареи на пушечный выстрел. Поэтому Щеголев, как он рассказывал сам, не отдал ни одного заряда. И правильно сделал.

Противник к этой батарее подошел ближе всего, там явно знали, что она слабая. И попали под ее огонь. Шесть часов продолжался бой, все остальные батареи уже были уничтожены, но 6-я продолжала бить. Стреляли редко. Зато каждый залп был в цель. Да так удачно, что подбили четыре вражеских корабля.

Но силы все равно были неравные. Батарея оказалась разрушена, начался пожар, который подбирался к ящикам с порохом. Восемь человек погибли. Вот только тогда прапорщик Щеголев отдал приказ покинуть ее. После этого почти сразу взорвался порох. Бойцы не бежали, а построились и с барабанным боем явились на соседнюю 5-ю батарею.

Генерал-адъютант Остен-Сакен вызвал Щеголева на бульвар, где публично расцеловал героя. А тот, закопченный и уставший, даже не мог двух слов выдавить для доклада. Он его сделает на следующий день, когда выспится и приведет себя в порядок.

© wikipedia.org // Пожар на английском пароходе-фрегате "Тигр"

Ну а союзники после такого урона и сопротивления так и не решились высадить десант. Хорошенько подумав, они сняли осаду Одессы, и англо-французская эскадра ушла к Крыму. Подбитые корабли потащили ремонтировать. А паровой фрегат «Тигр» сел на мель, был расстрелян, капитан погиб, команда сдалась в плен.

Всю команду 6-й батареи представили к Георгиевским крестам, их командир награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Император Николай I после доклада о случившемся немедленно произвел прапорщика Александра Щеголева в подпоручики. И тут же подписал производство в поручики. И следом в штабс-капитаны. Все за один день.

Александр Щеголев продолжил службу, он участвовал во многих войнах, включая русско-турецкую 1877–1878 годов. В 1878 году станет генерал-майором и будет зачислен в свиту Его Императорского Величества с пометкой «Герой Одессы 1854 года». И проживет долгую жизнь, скончавшись в Москве в 1914 году в возрасте 82 лет.