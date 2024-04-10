«Мы всегда номер один»: солистка Reflex Ирина Нельсон – об успехе, истории группы и выступлениях

Reflex – одна из самых популярных музыкальных групп начала 2000-х годов. Они завоевали сердца тысячи слушателей, а каждая песня становилась хитом. Концерты, десятки клипов, несколько альбомов. Девушки и не думают прекращать выступления. В 2021 году коллективу исполнилось 20 лет, а в 2023-м Reflex отправились в юбилейный тур по России и странам СНГ.

© Вячеслав Тюрин

Солистка группы Ирина Нельсон в беседе с «Рамблером» рассказала об истории группы, о творческих успехах, выступлениях и о том, что ждет слушателей на предстоящих концертах.

— Расскажите об основании группы. Это было 20 лет назад, но многие поклонники вашего творчества не знают деталей. Правда ли, что сначала это был танцевальный коллектив?

Группа REFLEX основана даже чуть ранее, на рубеже нового тысячелетия. До неё я выступала как сольная певица Диана. В этом образе я обрела всероссийскую популярность. Однако рекорд-компания, с которой я заключила контракт, внезапно заморозила проект и оставила себе все права на песни, имя и даже имидж. Мы с моим мужем, композитором и продюсером Вячеславом Тюриным остались буквально ни с чем. И в срочном порядке стали думать, что делать дальше. Поскольку мне запретили выступать в качестве сольной певицы, мы решили "обезличить" меня и придумали вместе с Вячеславом Тюриным ультрамодную танцевальную группу. Мы взяли в неё танцовщицу, а я стала солисткой коллектива. Детективная история. Грязные люди отняли у нас имя, но если б не они, мы не создали бы Reflex. Поэтому я всех и всегда благодарю. Все люди - это мои учителя в этой жизни.

— Как придумали такое звучное название? Были какие-то четкие правила о концепции коллектива (по поводу внешности артисток, определенной музыки и текстов)?

Название рождалось недолго. К нам в гости пришёл наш друг — стилист Алишер. Мы говорили об идеях нового названия, и он сказал: "Не парьтесь! Название ваше где-то тут, рядом. Всегда так должно быть! Посмотрите вокруг себя?" И вдруг внезапно хватает со стола лежащий CD. Раньше были такие CD-болванки для записи на компьютере. Их выпускало множество брендов. TDK, Philips и другие. Каждой своей серии они давали всякие звучные названия: «Goldstar», «Silverstone» и прочее. На этом же было написано «REFLEX»... Да, потом мы придумали такую концепцию: притягательный имидж девушек-близняшек с очень красивой, благозвучной, по-настоящему остро-модной музыкой, с текстами о любви и радости, о благодарности каждому новому дню. И вообще дэнс-музыка с глубокими текстами и оттенком философии.

— Расскажите о самых значимых вехах в развитии проекта. Какой этап был самым сложным и, наоборот, простым/любимым?

Пожалуй, самая значимая веха — релиз песни "Сойти с ума" в 2002 году. Именно в тот момент REFLEX ворвался во все хит-парады страны и стал по-настоящему популярной группой. Наверно, пик популярности можно одновременно назвать и сложным, и любимым этапом. Бесконечные концерты, десятки клипов, несколько альбомов...

© Вячеслав Тюрин

— Самые значимые песни для группы и самые дорогие вашему сердцу? Почему именно они?

Мои любимые песни: «Сойти с ума» — она самая важная, наш первый настоящий хит. «Люблю» — она нереально красива и передаёт все чувства и мысли о любви. «Говори со мной» — её посвятил мне мой муж Слава, написал её для меня. «Я тебя всегда буду ждать» — я написала её ещё будучи студенткой, когда я мыла пол в классе, мне пришла в голову мелодия. Я села и наиграла её на рояле. «Первый раз» мне так же памятна, потому что Слава принёс мне музыку, и мне быстро пришли строки припева, я написала слова: «Я буду небом твоим». На эту песню получился ну очень нежный клип. Мы там такие красивые. Когда мы снимали его это было как сказка.

— Какие ситуации из жизни группы запомнились вам на всю жизнь? Может быть какой-то случай на концерте, скандал между участниками, чей-то роман с поклонником?

Выступление было на большом открытом стадионе в Омске. REFLEX уже звучал буквально из каждого утюга. Нашу машину зрители готовы были вынести на футбольное поле на руках. Лето, жара, июль, солнце, море людей и любви от них к нам, к нашим песням. И тут я подумала: надо бы не упасть в грязь лицом! У нас это был какой-то ...надцатый концерт в туре, и энергии, мягко говоря, было уже маловато. «О! Нам нужен коньяк!» - подумала я, вспоминая о настоящих рок-звездах. Да что я! Каждый из нас читал, как они, настоящие крутые парни и девчонки, перед концертом попивали виски с колой, а то и что-то покрепче. И мы выпили коньяк. На сцену мы не вышли, а буквально влетели! Это был просто ураган энергии «Инь»! Но мы не учли по неопытности, что коньяк действует достаточно долго. Потому рок-звезды и жалуют алкоголь. Ну, до поры до времени, естественно. В общем, к песне так к третьей примерно, когда действие принятого алкоголя усилилось, я почувствовала себя как минимум Мадонной или просто некой поп-принцессой, а когда я обернулась посмотреть, как там моя партнерша, то увидела, что Алёна карабкается вверх по конструкциям, которые держали световую аппаратуру. К тому моменту она была уже примерно метрах в четырёх от поверхности и весело кричала: «Снимайте меня! Снимайте!». Потом было очень стыдно. и с тех пор я не выпивала ни грамма, а в REFLEX существует сухой закон по сей день у всех. А вообще очень подробно вся моя жизнь описана в моей книге «Люблю», которую я написала в 2021 году и она вышла в издательстве АСТ.

— Как сейчас обстоят дела с творчеством и концертами? Над чем работаете сейчас, какие планы на будущее?

В марте прошлого года состоялся большой юбилейный концерт «20 лет REFLEX» в Vegas City Hall. А затем начался наш концертный тур по городам России и Казахстана. Впереди — продолжение тура. Да, в работе много новых песен. Поэтому, к сожалению, всё идёт медленно. Но идёт. Мы постоянно выпускаем новые песни.

— Как вы относитесь к современным трендам в музыке? Любимые или нелюбимые современные исполнители?