В уланском мундире нашли заначку 100-летней давности

Владимир Глазков, реставратор Тульского историко-архитектурного музея, восстанавливая уланский мундир начала ХХ века, обнаружил настоящий клад — 25 рублевую купюру образца 1909 года, сообщает «Вести-Тула».

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По словам мастера, ему нужно было обязательно проверить все швы. Посмотреть, какие из них разрушились и требовали восстановления.

«На стыке подкладки воротника и мундира я и обнаружил разошедшийся шов. Не знаю уж, что заставило меня заглянуть внутрь — наверное, врожденное любопытство. В этом месте на воротнике снаружи нашито украшение из тканой тесьмы, так называемая петлица, подложенная проклеенной тканью», — рассказывает Владимир Глазков.

Между проклеенной холстиной воротника опытный глаз реставратора заметил краешек какой-то бумаги.

«Что ж, думаю, предки делали все монументально. Пригляделся — а бумага не простая, с характерным узором. Взял пинцет и аккуратно извлек из воротника банкноту в 25 рублей», — вспоминает о находке мастер.

На купюре изображен государственный герб Российской Империи и император Александр III. Это последний в Российской империи образец 25-рублевой банкноты. По меркам начала ХХ века это были немалые деньги. В 1913 году сумма в 25 рублей — половина среднего месячного заработка рабочего-металлиста или зарплаты младшего офицера (она составляла 40 – 45 руб. в месяц без столовых и квартирных денег).