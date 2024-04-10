Супруги из США попали в Книгу рекордов Гиннесса как пара с самой большой разницей в росте

Для любви рост не имеет никакого значения. Ларри и Джессика Макдоннелл из США стали новыми рекордсменами Книги Гиннесса – они официально являются парой с самой большой разницей в росте. Роман возлюбленных начался в далёком 2006 году. Ларри попал в школьный класс Джессики, так как остался на второй год. С того момента пара не расставалась ни на минуту.

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Сейчас супруги вместе работают в Министерстве внутренней безопасности штата и воспитывают четверых детей. Подать заявку в Книгу Гиннесса они решили, когда прочитали статью о предыдущих рекордсменах, разница в росте которых составляет 56,8 см. В случае же Макдоннеллов разница — 86,36 см.

Рост 40-летней Джессики – 177,8 см, а 42-летнего Ларри – 91,44 см. Известно, что ещё в раннем детстве у мужчины выявили диастрофическую карликовость. При этом заболевании небольшой рост сопровождается рядом других особенностей. Они ни коем образом не влияют на когнитивные функции человека и позволяют жить полной жизнью.

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