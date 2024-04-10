Совершали ритуальные убийства: что известно о банде сатанистов из Подмосковья

Суд 9 апреля вынес приговор банде сатанистов из Подмосковья, которые совершили три ритуальных убийства в разных регионах России. Участники группы, в составе которой было четыре человека (два мужчины и две женщины), получили от 13 лет до пожизненного срока за свои преступления. О том, что известно об этом деле, — в материале «Вечерней Москвы».

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Первое убийство

По данным следствия, первые два участника банды — Андрей Трегубенко и Ольга Большакова — познакомились на фоне общего интереса к «религиозно-мистическому движению поклоняющихся Сатане». Это движение предполагает человеческие жертвоприношения.

В июне 2016 года пара задумала и воплотила ритуальное убийство. Трегубенко заманил в лес в Карелии 27-летнюю знакомую из Москвы Викторию Зайцеву и несколько раз ударил девушку ножом. Затем вместе с Большаковой спрятал тело, закопав его в куче хвороста и земли. Преступники забрали у жертвы телефон и деньги.

По данным «Коммерсанта», на следующий день они вернулись к месту убийства, откопали тело и срезали с ноги кусок мяса, который поджарили и съели.

Расширение банды

В августе того же года пара сатанистов познакомилась с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Дерюгиной, которые полностью разделяли их интересы. Вчетвером они договорились совершить новое ритуальное убийство. Большакова занималась поисками жертвы. Она же завлекла 27-летнего петербуржца Платона Степанова в лес в Приозерском районе Ленобласти. По дороге от железнодорожной станции в безлюдном месте мужчину ударили дубинкой по голове и перенесли на место совершения обряда, где ему перерезали горло кинжалом. Сатанисты собрали кровь в сосуд и по очереди сделали по глотку. Жертву они тоже закопали в яму, а на следующий день — съели часть тела.

В том же месяце пьяный Трегубенко ножом зарезал знакомого во время ссоры в Балашихе. Затем вместе с Большаковой они вывезли тело мужчины в лес, где его и закопали. Ольга Большакова избавилась от орудия убийства, выбросив его в водоем поблизости.

Следствие и приговор

Убийства оставались нераскрытыми долгое время. В 2021 году дело передали в центральный аппарат Следственного комитета, и расследование возобновили. Правоохранители проверили, с кем общались пропавшие в Карелии и Ленобласти люди. Так одним из подозреваемых и стал Андрей Трегубенко. При обыске в его квартире, где он проживал вместе с Большаковой, силовики обнаружили крупную партию наркотиков. Затем следователи во время допросов получили доказательства, подтвердившие причастность сатанистов к преступлениям.

9 апреля 2024 года суд огласил приговор по делу об убийствах.

— Приговором суда Трегубенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Перевозчиков-Хмурый приговорен к 15 годам лишения свободы, Татьяна Дерюгина — к 13 годам лишения свободы. Большакова ранее осуждена к длительному сроку лишения свободы, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В сентябре 2023 года заключившая с прокуратурой досудебное соглашение Большакова была приговорена к 14 годам тюремного срока.