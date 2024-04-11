Операция «Капучино»: как папа римский Советский Союз разваливал

Апрель – знаковый месяц для Польши. Страна на Висле вспоминает в эти дни о смерти папы римского Иоанна Павла II, который сыграл важнейшую роль в падении Польской Народной Республики и всего советского блока. Схема, которую проделал польский папа, в том числе вопреки дипломатии Святого престола и его восточной политике имени кардинала Агостино Казароли, была осуществлена при поддержке ЦРУ и носила название «Операция “Капучино”».

© Президент США Рональд Рейган (справа в центре) с Папой Иоанном Павлом II

Польский кардинал Кароль Войтыла, будущий папа Иоанн Павел II, в конце 1978 г. был с недоверием воспринят в Ватикане. Он сразу услышал от многих куриальных сановников, что надо договариваться с Москвой, потому что она сильна, что надо смириться с тем, что на Украине нет греко-католической Церкви. Такова была традиция ватиканской дипломатии на протяжении сотен лет. В этом духе с начала 1960-х разрабатывал политические пасьянсы автор восточной политики Святого престола кардинал Казароли. В этой ситуации Иоанн Павел II выступил как политик. Внешне он ничего не изменил, даже укрепил позиции кардинала Казароли, назначив его госсекретарем, но сделал это, чтобы всё переиграть.

Первые шаги Иоанна Павла II показали, насколько он дистанцировался от прежнего подхода к ватиканской восточной политике. Понтифик вступил в контакт с униатским кардиналом Иосифом Слипым, оказав поддержку этой общине. Это был сигнал и для литовских католиков с четким сообщением о том, что папа о них помнит.

Новую политику понтифика уловил Збигнев Бжезинский. Во время завтрака с президентом США утром 22 августа 1980 г. советолог представил свою интерпретацию событий в Польше. Он внес слово «Катынь», то есть элемент польской специфики, антироссийский настрой.

Задачей для Бжезинского, принимавшего посланников из Варшавы, стало избежать конфронтации. Администрация американского президента Картера в это время боится советской интервенции в Польшу. Картер играет важную роль в сдерживании Брежнева, однако в Варшаву, как к коммунистам, так и к антикоммунистической «Солидарности» идет послание, чтобы Церковь и сопротивление начали сотрудничать с властями ПНР. Бжезинский же, находившийся тогда в контакте с папой, стал выстраивать новую политику.

С его подачи польскому подполью начали перечислять средства. Помощь составляла от 10 до 80 млн долларов. Кроме того, США предоставили оппозиции и Церкви другие формы финансирования в виде поставок продовольствия, полиграфического оборудования и тому подобного. По словам историка Пола Кенгора, встреча президента США Рональда Рейгана с Иоанном Павлом II, состоявшаяся 7 июня 1982 г. может считаться решающей для заключения завета между Ватиканом и Вашингтоном. Так начиналась операция «Капучино» по разгрому Польской Народной Республики и всего восточного блока. Кстати, шпионские операции Ватикана насчитывают более пяти столетий.

После инаугурации президента Рональда Рейгана в 1981 г. Вашингтон и Святой престол установили негласный стратегический контакт. Его поддерживали директор ЦРУ Уильям Кейси и специальный посланник монсеньор Луиджи Поджи, известный как «папский шпион». К тому времени, когда Рейган и Иоанн Павел II встретились лицом к лицу в ватиканской библиотеке в 1982 г., они были готовы обсудить совместную тайную кампанию, нацеленную на Польшу и направленную против коммунистического блока и Советского Союза.

«Это был один из величайших тайных альянсов всех времен», – вспоминал позже Ричард Аллен, советник Рейгана по национальной безопасности. Неудивительно, что многие американские политические игроки были католиками – среди них Хейг, Кейси и советник по национальной безопасности США Уильям П. Кларк-младший. ‍«Они рассматривали отношения между США и Ватиканом как священный союз: моральная сила папы и учение Церкви сочетались с их яростным антикоммунизмом и представлением об американской демократии», – писал Карл Бернстайн для журнала Time.

Публицист Майкл Грациано утверждает, что религиозный подход к разведке, инициированный офицером Эдвардом Лэнсдейлом и руководителем шпионской сети Донованом в 1940-х годах, определил методы ЦРУ на заре существования шпионских агентств. ЦРУ по-прежнему называют «католическим разведывательным управлением». И Ватикан ему в помощь. Граждане этой маленькой страны составляют менее 1000 человек. Но есть ли у Ватикана шпионы?

«Да, об этом написаны книги, и дипломаты Ватикана настоящие эксперты, те, с кем я встречался, работая на нунциев, были очень талантливыми людьми, владели несколькими языками и умели очень легко вписываться в разные культуры», – отмечает доктор Кеннет Деклева, бывший сотрудник Госдепартамента США. Роль шпионов Ватикана, по его словам, заключается в обеспечении безопасности Католической церкви. «Они управляют отношениями между Ватиканом и разными странами, в том числе в тех местах, где, возможно, еще нет официальных отношений, или в сферах, где официальные отношения уже есть, но переговоры, связанные с назначениями епископов, священников и тому подобными вещами, очень сложны», – сказал Деклева в интервью подкасту Goldster. Китай, мол, является «прекрасным примером в этом отношении».

Хотя Ватикан всегда отрицал, что у него есть разведывательное агентство, Эрик Фраттини, автор книги «Сущность», много писал о связях Ватикана со шпионажем на протяжении пяти столетий, включая его секретную службу, основанную в 1566 г. и известную как «Священный альянс» (позже переименованную в «Сущность»).

«Наполеон сравнивал власть одного папы с властью армии в 200 тыс. человек, – говорит Фраттини. – На самом деле на протяжении всей истории папство всегда демонстрировало два лица. В то время как папы, с одной стороны, благословляли своих верующих, с другой, они принимали иностранных послов и глав государств и отправляли легатов и нунциев со специальными миссиями».

Сегодня папы римские руководят сложной дипломатической службой, которая работает по всему миру, в то время как США, Великобритания и десятки других стран назначают послов при Святом престоле, резиденции правительства Католической церкви, штаб-квартира которой находится в независимом городе-государстве Ватикан. Со времени создания шпионской службы Священного союза при Пие V, пишет Фраттини, более 40 римских пап управляли миром, противостоя расколам, революциям, диктатурам, мировым войнам. В XVI в. врагами Ватикана были либерализм, демократия, республиканизм и социализм. В XIX и XX веках это были модернизм, американизм и сексуальная революция. XXI в. выдвинул проблему научного вмешательства в религиозные вопросы. ‍

Россия уже не является главной проблемой для Святого престола. Более того, Москва может стать союзником Ватикана в вопросах, где обе наши страны видят общность. Посмотрим, что из этого выйдет.