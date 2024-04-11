Как западные христиане отмечают День Святого Духа

Пятидесятница — один из самых важных католических праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи. Он также называется Торжеством Сошествия Святого Духа. «Лента.ру» рассказывает, что он означает, как церковь празднует католический аналог православной Троицы и какие традиции принято соблюдать в этот день.

Когда католики отметят Пятидесятницу в 2024 году

Дата католической Пятидесятницы меняется каждый год, так как зависит от Пасхи. В то время как православные христиане в 2024 году празднуют ее 5 мая, католики и лютеране отмечают Воскресение Иисуса Христа 31 марта.

Пятидесятница приходится на 50-й день после Пасхи, то есть на седьмое воскресенье. В 2023 году ее праздновали 28 мая.

19 мая празднуют католическую Пятидесятницу в 2024 году

При этом зарубежные католики отмечают Пятидесятницу сразу два дня: в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, и в понедельник сразу после него. В 2024 году они выпадают на 19 и 20 мая. Оба эти дня считаются государственными праздниками и выходными, подчеркнула в разговоре с «Лентой.ру» доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

Смысл названия праздника

У праздника есть два известных названия — Пятидесятница и Торжество Сошествия Святого Духа.

Почему праздник называют «Пятидесятница»

Иудеи Палестине в то время их было две — в мае-июне и осенью), то есть через 50 дней. В книге Исход это событие также было названо праздником жатвы первых плодов. Потом его дату стали отсчитывать от Пасхи.

Позднее раввины придали празднику значение памяти об издании закона на Синае, то есть даровании 10 заповедей

На греческом языке «пятидесятый» звучит как Pentecoste, а так как торжество отмечают именно на 50-й день, это слово стало его вторым наименованием. Позже от него произошло слово «Пятидесятница», которым и стали называть праздник.

Католическая Пятидесятница не имеет прямого отношения к древнему еврейскому празднику, так как посвящена сошествию Святого Духа на апостолов. Однако его название действительно было перенято из Ветхого Завета, так как согласно книге «Деяния», сошествие произошло именно в день иудейского торжества.

Почему праздник называют «Торжество Сошествия Святого Духа»

В Библии сказано, что в день Пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух, даровавший им возможность говорить на всех существующих языках мира. Этот день, по сути, ознаменовал появление мировой церкви Иисуса Христа.

История католической Пятидесятницы

Пятидесятница у евреев

Уже после Рождества Христова, во II веке нашей эры, с Праздником седмиц Египта.

Моисей, который освободил свой народ от рабства, привел его к горе Синай в поисках Земли обетованной. Когда он поднялся на вершину горы, Бог обещал ему, что станет покровителем израильского народа, если тот будет ему верен и начнет соблюдать его заповеди.

Когда Моисей спустился и передал людям волю Бога, они согласились исполнить все, что им будет сказано. Тогда Бог велел Моисею подготовить народ к получению его Закона.

На третий день поста и молитв, который оказался 50-м с момента исхода из Египта, с горы раздался трубный глас. Моисей снова взошел на Синай и 40 дней и ночей записывал все, что ему говорил Бог. Согласно Писанию, Бог даровал Моисею 10 заповедей, высеченных на скрижалях с двух сторон.

Пятидесятница в Новом Завете

В день, когда иудеи отмечали ветхозаветную Пятидесятницу, на апостолов Иерусалима.

Именно поэтому Богородица, жены-мироносицы и все апостолы находились в Сионской горнице с момента вознесения Иисуса. Они не представляли, как именно должно произойти схождение Святого Духа, который научит их и утешит. Но верили словам своего учителя, поэтому терпеливо ждали и проводили все время в молитвах.

На 50-й день после Пасхи и 10-й с момента вознесения все 12 апостолов (место предателя Иуды занял Матфей) и Богородица собрались в одном помещении, чтобы помолиться Богу. Вдруг с неба послышался шум, как от мощного ветра, и на каждого из апостолов в виде языков пламени спустился Святой Дух. После этого все апостолы, согласно Писанию, заговорили на иностранных языках, которые раньше не знали и не понимали.

Из-за празднования ветхозаветной Пятидесятницы в Иерусалиме собрались иудеи со всего света. И шум, который раздался в момент сошествия Святого Духа, собрал огромную толпу людей у Сионской горницы. Все они поразились, когда поняли, что апостолы говорят на разных языках. Но фарисеи, которые распяли Христа и не понимали иностранную речь, начали высмеивать учеников, заявив, что те пьяны.

Апостол Петр опроверг эти обвинения и рассказал, что произошло с ними на самом деле. Во время своей проповеди он вспомнил о чудесах, которые творил на земле Иисус, а также о его воскресении и вознесении на небеса.

Как только он закончил говорить, собравшиеся у горницы стали спрашивать, что же им делать теперь, чтобы спастись. Петр объяснил, что они должны покаяться — тогда и на них сойдет Святой Дух, который научит их жить правильно, чтобы потом попасть в Небесное Царство.

После этой проповеди в Христа уверовали сразу три тысячи человек — все они приняли крещение.

Значение Пятидесятницы

Пятидесятница входит в число самых почитаемых праздников у католиков, ведь с этого дня начинается история новозаветной церкви.

Сионская горница, в которой на апостолов сошел Святой дух, стала первым в истории христианским храмом

В том, что апостолы обрели возможность говорить на разных языках, раскрывается особый смысл Пятидесятницы: церковь Иисуса Христа объединяет всех людей, вне зависимости от их национальности, чтобы даровать им надежду на спасение и восстановить утраченную связь как с самим Богом, так и друг с другом.

Кроме того, огонь в этом предании рассматривается как символ всепроникающей любви и очищения, который помогает христианам понять характер действия Святого Духа в душе верующего человека. Огонь — это еще и источник света, который указывает путь во тьме.

Ветер в Питании тоже описан не случайно. Еще в Ветхом Завете действие Святого Духа называли дыханием или дуновением. Сильный ветер в момент сошествия Святого Духа говорит о силе любви Бога.

Традиции Пятидесятницы

В день Пятидесятницы священники католических церквей облачаются в особые одежды белого цвета, обозначающие чистоту, радость и невинность души. Верующие приходят на литургии с ветками березы в руках — символом Святого Духа.

После литургии их забирают домой и ставят в вазы. Считается, что так можно очистить и уберечь жилище от злых духов. Кроме того, ветвями березы и любых других деревьев, а также букетами цветов украшают сами храмы.

«В доме обязательно должен присутствовать зеленый цвет. Он символизирует обновление апостолов после того, как на них сошел Святой Дух. Зеленый цвет обязательно должен присутствовать не только в виде травы, веточек березы, но и зеленых ленточек в гирляндах», — пояснила Фоминых.

Также в этот день верующие собираются на семейные трапезы. Подавать на стол можно все, что любит семья, главное — готовить с душой и с чистыми мыслями. «Весь этот праздник должен показать ликование людей, их единение с природой», — подчеркнула собеседница.

Что можно и нельзя делать на Пятидесятницу

Что нельзя

Ходить на кладбище

Ругаться и начинать ссоры

Просить что-то у Бога. Можно только благодарить за то, что он уже даровал

Заниматься тяжелым физическим трудом

Рукодельничать

Что можно

Ходить в храм на литургии, даже если день рабочий

Устраивать богатую трапезу

Стелить на стол новую скатерть — это знак обновления

Молиться и благодарить Бога

В чем разница Пятидесятницы у католиков и православной Троицы

В православии праздник Пятидесятницы тоже есть и посвящен он тому же событию, что и в католичестве — сошествию Святого Духа. Только этот день верующие называют не Пятидесятницей, а Троицей. Название праздника связано с тем, что сошествие Святого Духа явило миру триединство Бога.

Православные христиане отметят Троицу в 2024 году 24 июня

У католиков эти два праздника разделяют и отмечают с разницей в неделю: сначала идет Пятидесятница, а уже потом — Троица. В 2024 году она выпадает на 26 мая.