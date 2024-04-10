«Вымерло много тысяч лет назад»: какого животного выбросило на пляж в Малайзии

На пляж в Малайзии выбросило неизвестного животного. Разложившаяся туша была обнаружена на берегу неподалеку от города Лунду в штате Саравак. «Вечерняя Москва» узнала у океанолога Анатолия Таврического, какому животному могут принадлежать эти останки.

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По его словам, если местные жители не смогли опознать тушу, то это может быть реликтовое глубоководное животное.

— Довольно часто на берег выбрасывает реликтовые ископаемые. Это может быть неизвестное животное, которое вымерло много тысяч лет назад, — предположил Таврический.

Океанолог объяснил, что это могут быть и останки неизвестного морского чудовища, потому что такие случаи ранее уже были в мире.

— Также это может быть какое-то морское чудище. Например, в Черном море живет 30-метровый карадагский змей Блэкки. Его с древнейших времен и до наших дней периодически наблюдают. Есть даже достоверные видео. Мы видели его с батискафа под водой на глубине 80 метров. Поэтому море в Малайзии могло выбросить на берег неизвестное чудище. Такие случаи происходят по всему миру, когда из глубин выбрасывает на поверхность неизвестных морских животных. Подобные случаи регистрировали на Камчатке, в Америке и Австралии, — сообщил собеседник «ВМ».

Несколько лет назад останки неизвестного морского существа выбросило на берег в Шотландии после шторма, получившего название «Киара». Некоторые очевидцы решили, что это может быть кит или дельфин. Нашлись и те, кто подумал, что это знаменитое лох-несское чудовище.