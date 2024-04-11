Самые коварные шпионы ЦРУ в СССР: как американские коммунисты работали на США

В 1977 году Леонид Брежнев принимал в Кремле 75-летнего ветерана американского коммунистического движения Морриса Чайдлса. Поднимая бокал за «последнего настоящего большевика», Брежнев не мог знать, что перед ним – агент ЦРУ, известный в американской спецслужбе под кодовым именем CG5824S.

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Американские коммунисты

Для американцев Джека и Морриса Чайлдсов Россия не была чужой страной. Их отец, сапожник, Иосиф Чиловский, переехал в США из местечка под Киевом, где участвовал в еврейском протестном движении и был на плохом счету у царских жандармов. В 1911 году он забрал в Новый Свет свою семью. Мойше (ставший в эмиграции Моррисом) и Янкель (получивший новое имя Джек) унаследовали от отца революционные идеалы. Моррис начал заниматься политикой во время учебы в институте искусств, впоследствии примкнул к Коммунистической партии Америки, созданной в 1921 году. Его младший брат также симпатизировал левым идеям, но не был партийным активистом. Под влиянием лидера американских коммунистов, Эрла Рассела Броудера, Моррис Чайлдс сделался ярым сталинистом, а затем занялся нелегальной агентурной работой в США. Через несколько лет агентом Коминтерна стал и Джек Чайдлс. В годы Второй мировой войны Моррис Чайлдс редактировал левую газету «Дейли Уоркер» и занимал видное место в компартии. Но с началом Холодной войны его карьера пошла на спад.

Операция «Соло»

Сотрудники ФБР заинтересовались Моррисом Чайлдсом, когда узнали о его бедственном положении. С 1947 года, после увольнения из газеты, политический активист не имел источника доходов, от него ушла жена, кроме того, он перенес инфаркт. Поддержки от соратников по партии Моррис не дождался. Во время беседы с агентом ФБР, Карлом Фрейманом, Моррис подтвердил, что разочаровался в коммунистическом движении. Кроме личных неурядиц, смене его взглядов способствовала антисемитская кампания, начатая в СССР незадолго до смерти Сталина.

ФБРовцы помогли Моррису Чайлдсу получить дорогостоящее лечение, после чего он восстановил оборванные связи с партией и со временем даже стал членом ЦК. В свою очередь, партия попросила его наладить отношения с русскими. Так у Морриса Чайлдса и его брата Джека появился повод по несколько раз в год бывать в СССР – для того, чтобы договариваться о финансировании Коммунистической партии Америки ($28 млн за четверть века). Разведывательная операция ФБР в Советском Союзе получила название «Соло» из-за своей особой секретности, а также потому, что фактически зависела только от одного человека – старшего Чайлдса. Он и его брат были вхожи в самые «закрытые» кремлевские кабинеты. Моррис Чайлдс скрывал свое хорошее знание русского языка, намеренно общаясь через переводчика. Благодаря этому он мог подслушивать фразы, которыми его советские собеседники обменивались между собой

«ФБР в операции "Соло" достигло эффективных результатов с помощью самых рутинных методов и приемов», — отмечает историк деятельности американских спецслужб Юрий Чернер.

Внешне сообщения, передаваемые Чайлдсами, напоминали полученные в результате прослушки. Также братья-шпионы копировали попадавшие в их руки документы, предназначенные для информирования международного коммунистического движения. Например, Моррис получил текст «антисталинского» доклада Хрущева на XX съезде КПСС. В Федеральном бюро расследований настолько изумились содержанию доклада, что даже не сразу передали его в Госдепартамент. Другим крупным успехом стало подтверждение данных о непричастности Москвы к убийству президента Джона Кеннеди. С середины 1970-х братья Чайлдс докладывали в ФБР о деградации брежневской системы, об алкоголизме стареющих вождей советского государства. Уже после окончания операции «Соло» в 1987 году президент Рональд Рейган вручил Моррису Чайдсу Президентскую медаль Свободы, отметив тем самым результаты его антикоммунистической деятельности. Руководители ФБР приняли решение посвятить американскую общественность в детали операции «Соло», когда братья Чайлдс умерли, не оставив наследников.