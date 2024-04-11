Какие народы населяли Крым до прихода на полуостров татар

До захвата Крыма монголо-татарами и воцарения Золотой Орды, на полуострове обитали представители многих народов. Об этом свидетельствуют археологические раскопки, которые в регионе ведутся непрерывно и в XXI веке.

Кимерийцы, тавры и скифы

Согласно сохранившимся данным, «аборигенами» Крыма стали кимерийцы. Они занимались земледелием, обработкой металлов и гончарным искусством. Но всё же полуостров кимерийцам пришлось покинуть под натиском скифов. В Крыму проживали также тавры. Откуда они пришли на полуостров – неизвестно.

Тавры возделывали землю, пасли скот, охотились в горах и «пиратствовали» на море. А в I веке они исчезли с лица земли, растворившись среди скифов.

В III веке на равнинах Крыма появилось скифское государство со столицей Неаполем (Симферополь). Правда, участь скифов также ждала незавидная. Государство пало под ударами сарматов, а уцелевших добили готы и гунны.

Сарматы и греки

Воинственные сарматы также стали частью «пёстрого» населения полуострова. Вместе с ними «прописку» в регионе получили аланы, которые на юго-западе полуострова основали общность гото-аланов и приняли христианство.

Интересовал Крым и греков. Они заселили побережье ещë во времена тавров. Греки построили города Керкинитида, Пантикапей, Херсонес и Феодосия, которые с наступлением новой эры оказались во власти Рима, а потом и Византии. Так был сформирован новый этнос – крымские греки, представители которого живут в Крыму и сегодня.

Крым и все, все, все…

В конце I века в регионе появились римляне, которые построили крепости на мысе Ай-Тодор, в Балаклаве, на Альма-Кермен. Но с полуострова им пришлось уйти после развала империи. Некоторое время в Крыму жили готы. Германское племя обосновалось на северо-западе полуострова и в IV веке даже образовало своё государство – Готию. Просуществовало оно почти девять веков, то есть до нашествия османов.

В середине XII века торговые колонии начали основывать купцы из Венеции и Генуи. Кроме того, Крым в разное время привлекал евреев, армян, хазаров, восточных славян, половцев, печенегов и булгар.