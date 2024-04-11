Особая форма жизни: нравы и обычаи советских дембелей

В Советском Союзе служба в армии была почетной и практически неизбежной обязанностью каждого мужчины. Через эту «школу жизни» проходили миллионы парней. Приходили они в воинские части растерянными юношами, новобранцами, а выходили умудренными опытом дерзкими дембелями. Между этими двумя состояниями солдата были долгие месяцы тяжелого и часто бестолкового армейского бытия. Дембель — высшая форма солдатской жизни. Неудивительно, что у этой «касты» были свои, особые правила и обычаи.

Полноценным дембелем солдат срочной службы считался после издания Министерством обороны СССР приказа «О призыве граждан на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Выходил он примерно в одно и то же время, дважды в год, поэтому у солдат оставалось время подготовиться к своему новому статусу.

Готовиться к дембелю начинали за сто дней до приказа. В этот период солдат срочной службы уже считался «дедом». Эта категория была особенно склонна к всевозможным предрассудкам. Суеверий ходило очень много — они передавались из поколения в поколение, с регулярным добавлением свежих.

Нарушать правило считалось очень дурным тоном. За их соблюдением ревниво следили другие старослужащие. В ожидании заветного приказа все становились невероятно суеверными. Считалось, что нарушение заведенного внеуставного порядка может задержать приказ. Такое иногда случалось и дембелям приходилось отбывать в своих частях несколько лишних дней. Кажется, мелочь, но для человека, отдавшего службе два, а на флоте три года жизни, это настоящая трагедия.

© Дембельский альбом

О приказе отзывались только почтительно и серьезно. Публиковали его в газетах, поэтому все попавшие в подразделения издания мигом разметались служивыми. Они вырезали важные два или три абзаца, чтобы потом сделать их частью воинской святыни — дембельского альбома. Обычно вырезка украшала его первую страницу.

Дембелю полагалось избегать обыденной солдатской работы любыми правдами и неправдами. В идеале он должен быть занят созданием «дизайнерской» дембельской формы или фотоальбома. Запрещалось награждать молодых солдат затрещинами и пинками. Отныне эта почетная обязанность переходила к «черпакам», отслужившим один год.

Отношения с «молодыми» и офицерами

Отношения с «молодыми» солдатами становились совсем другими. Некогда вспыльчивые, требовательные и жестокие «деды» становились к дембелю шелковыми. Часто молодым даже перепадало масло из рациона старослужащих. Вообще, дембелям полагалось есть в числе последних. Но зато они делали это не спеша, а повара всегда оставляли им что-то вкусное.

Встать в общий строй и пройти по плацу дембель мог только по приказу начальства. Но это им редко грозило. Офицеры хорошо знали порядки и старались не придираться к солдатам, которые вот-вот уйдут на «гражданку». Бывало и так, что между дембелями и младшими офицерами и вовсе устанавливались фамильярные отношения.

Не была обязательной для военнослужащих, собирающихся на дембель, и утренняя физкультура. Когда вся казарма вскакивала и начинала заправлять койки, такие солдаты продолжали досматривать сны. Но зато над дембелями висел домокловым мечом так называемый «дембельский аккорд». Это было последнее и почти всегда неприятное задание командиров. Отказываться от него не полагалось, чтобы не навлечь на себя офицерскую немилость.

© Китель дембеля ВДВ. Середина 80-х годов

Самым страшным наказанием для упрямцев была задержка дембеля. Тех, кто не захотел или не смог выполнить «дембельский аккорд», офицеры могли задержать в части на несколько дней. Поэтому дембеля брались за самую неблагодарную и грязную работу. Им могли поручить вырыть канаву, убрать самый загаженный бокс или написать два десятка тетрадей скучных протоколов комсомольских совещаний.

Дело принципа

Дембелю уже не полагалось тщательно следить за своим внешним видом. Эти солдаты специально расстегивали на гимнастерке пуговицы, а пряжка их ремня свисала гораздо ниже уровня пояса. Если «дембельский аккорд» затягивался, то солдаты могли демонстративно нашить себе на форму третью лычку. Она намекала на то, что пошел третий год службы. Такую вольность им не прощали и дежурные офицеры или внутренние патрули заставляли срывать лишнее.

А еще для дембеля было делом принципа уйти в запас из своей воинской части. Не из другой, не из госпиталя, а именно из той, в которую он когда-то призвался. Из-за этого даже возникали конфликты с командирами, не слишком серьезно относившимся к этому правилу. Дембеля прибегали к разным ухищрениям, чтобы уйти домой вместе со своим призывом. В годы Афганской войны некоторые даже уходили из госпиталя раньше срока, чтобы попасть на дембель вместе со всеми.

Да, с госпиталями был связан еще один обычай. Дембелю, даже с серьезным ранением, не полагалось ходить на судно. Поэтому те, кто с трудом, но передвигался сам или с помощью товарищей, старались добраться до туалета.