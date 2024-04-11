Пасха — 2024: когда отмечается, история, традиции и значение символов праздника

Пасха — один из самых важных христианских праздников. В этот день верующие вспоминают Воскресение Иисуса Христа — событие, которое стало ключевым в библейской истории и символизирует победу жизни над смертью. Когда православные отмечают Пасху в 2024 году, с чем связаны ее основные традиции и символы, и как отмечают этот день представители других конфессий — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Пасху в 2024 году

В 2024 году православные христиане будут праздновать Пасху — Светлое Христово Воскресение — 5 мая . Это — переходящий праздник, поэтому его дата каждый год меняется.

В ранний период христианства Пасху праздновали в разных церквях на свой лад. В середине II века епископ Смирнский Поликарп предложил сделать день торжества единым для всех. Но только в 325 году, на Первом Вселенском соборе в Никее, заложили основу для расчета единой даты праздника.

Согласно установленным тогда правилам, Пасху отмечают в первое воскресенье после полнолуния, следующего за весенним равноденствием (21 марта). Расчет даты напрямую зависит от солнечного и лунного календарей. Чаще всего она выпадает на период с 4 апреля по 8 мая по григорианскому календарю и с 21 марта по 24 апреля — по юлианскому.

Пасха — ключевое событие в христианстве, от даты которого зависят все остальные переходящие праздники. От нее у православных отсчитывается время начала постов: Великий пост всегда начинается за семь недель до Пасхи, а летний Петров пост — после девятого воскресенья, следующего за Пасхой.

Различие в датах празднования Воскресения Христова между католиками и православными обусловлено использованием разных календарей. Большинство православных придерживаются юлианского календаря, а католики — григорианского.

Как правило, Пасха у католиков наступает раньше, однако бывают годы, когда обе ветви христианства отмечают ее в один и тот же день. Так и случилось в 2017 году — тогда праздник выпал на 16 апреля. В следующий раз даты совпадут в 2025 году, Пасха придется на 20 апреля.

История Пасхи

На протяжении многих веков Пасха остается праздником, который напоминает христианам о воскресении Иисуса Христа после распятия на кресте на Голгофе. Однако изначально смысл этого дня отсылал к освобождению евреев из египетского рабства, рассказала «Газете.Ru» религиовед Юлия Ковалева.

Посвященный этому событию праздник Песах или, как его еще называют, еврейская Пасха, и по сей день считается одним из главных религиозных событий для иудейских общин. Термины «pesach» на иврите и «pascha» на арамейском переводятся как «переход», «исход» и «миновал».

В Новом Завете последние дни земной жизни Христа связаны с иудейской Пасхой. В преддверии этого праздника Иисус вошел в Иерусалим, а Тайная вечеря — последний ужин Спасителя с учениками — была пасхальной трапезой.

«Иисус собрал на пасхальном пиршестве 12 своих ближайших учеников, где он сказал, что вскоре один из них предаст его. На следующий день после Тайной вечери Понтий Пилат — римский префект — схватил Христа, приказал пытать его и казнить через распятие», — рассказала религиовед Ковалева.

Согласно Новому завету, в Великую или Страстную пятницу Христа погребли после казни. На третий день пришедшие умастить тело ученицы обнаружили пустой склеп. На камне, который закрывал вход в гробницу, сидел ангел. Испуганные женщины онемели от этого явления. На что ангел сказал им:

«Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал».

В новозаветной традиции воскресение Христа символизирует переход от смерти к жизни и от земного бытия к вечности на небесах. В Священном Писании сказано: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Своей мученической смертью на кресте Иисус искупил грехи человечества, благодаря его самоотречению уверовавшие в Спасителя люди обретают вечную жизнь. В этом основной сакральный посыл христианской Пасхи.

Традиции и символы Пасхи

Что принято делать в этот день

Торжественные пасхальные службы начинаются поздно вечером в субботу, около 23:00. Верующие собираются в храме на короткую полунощницу.

«Богатые и бедные, друг с другом вместе ликуйте. Усердные и ленивые, почтите день сей. Постившиеся и не постившиеся, веселитесь сегодня. Угощение обильное, все насладитесь», — звучат послания Иоанна Златоуста верующим.

После полунощницы начинается крестный ход. Прихожане, держа зажженные свечи, обходят храм, поют церковные песни и возвещают радостную новость о Воскресении. Крестный ход проходит в темноте и заканчивается в освещенном храме, символизируя переход от тьмы к свету — от язычества к христианству.

Вернувшись в храм, люди участвуют в заутрени и литургии, которые сопровождаются молитвами и песнопениями. В этот день церковнослужители надевают торжественные белые одеяния, которые символизируют божественный свет.

На Пасху принято приветствие — обмен тремя поцелуями с фразой «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!» Этот день — повод собраться всей семьей и поделиться радостью по случаю Воскресения. Верующие разговляются после поста и наслаждаются праздничными блюдами.

"Воскресение верующие отмечают в семейном кругу, также ходят на богослужения, в гости к родственникам и приветствуют друг друга. Они заканчивают свой Великий пост". Юлия Ковалева, религиовед

Что готовят христиане на Пасху

С Пасхой связаны и многие кулинарные традиции: выпекание куличей, приготовление творожной пасхи. Один из главных атрибутов праздника — крашеные яйца, которые символизируют новую жизнь и возрождение.

Существует несколько легенд, объясняющих обычай их красить. По одной из них Мария Магдалина — одна из последовательниц Христа — пришла на третий день после его распятия к Гробу Господню. Девушка принесла с собой яйца, чтобы угостить ими женщин, которые были вместе с ней. Увидев воскресшего Иисуса, яйца в ее корзинке чудесным образом окрасились в красный цвет.

Другая версия гласит, что Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, чтобы рассказать ему о воскрешении Христа, и в качестве обязательного для такой встречи подношения принесла яйцо. Император отнесся к ее рассказу о восставшем из мертвых Спасителе скептически. Он сказал, что это возможно настолько же, как превращение белого яйца в красное. Тогда прямо у него на глазах яйцо стало алым.

Чаще всего на Пасху красят яйца именно в красный цвет и его оттенки — это символизирует кровь Христа. Само яйцо олицетворяет гробницу, а разбивание скорлупы обозначает освобождение из могилы и воскресение.

В праздник существует традиция биться крашеными яйцами. Участники этого состязания берут по вареному яйцу и пытаются разбить им яйцо противника. Выигрывает тот, у кого скорлупа остается целой.

Еще один символ Пасхи в православной традиции — кулич. В нем отсылка к Тайной вечери, на которой Иисус назвал хлеб телом своим.

Отличие пасхальных традиций католиков и православных

Разделение Православной и Католической церквей, известное как Великая схизма, произошло в 1054 году. Это был длительный процесс, на который повлияли культурные и языковые различия, политические противоречия, теологические разногласия и разные взгляды на власть римского папы. Все это повлекло за собой и различия в праздновании Пасхи.

Предшествующий празднику пост в католической традиции не настолько значим и строг, как в православии. К пищевым ограничениям относятся снисходительно и допускают отклонения от них.

"Известная традиция католического поста — это постные пятницы. Каждую пятницу до Пасхи католики воздерживаются от потребления в пищу любого вида мяса. Обычно от поста освобождаются пожилые люди, маленькие дети и больные". Юлия Ковалева, религиовед

Католики также не склонны придавать столь большого сакрального значения приготовлению пасхальных блюд. Рецепты и формы праздничной выпечки разнятся от страны к стране: где-то едят маленькие булочки с корицей, где-то — подают фруктовый торт или пекут «колоски».

В некоторых западных странах одним из символов Пасхи стал кролик, образ которого не имеет отношения к религиозному содержанию праздника. По легенде он прячет в саду крашеные яйца. Их поиск стал пасхальной детской игрой, которая популярна и сегодня.

Как празднуют Пасху православные в других странах

Греция. В этот день принято запускать салюты. В полночь перед торжеством люди собираются вокруг церквей, держа в руках свечи, которые зажигают от Святого Огня. После ночной службы греки возвращаются домой, чтобы стукнуться красными яйцами и устроить застолье с традиционным супом — магирицей. В праздничный рацион обязательно включают жареную баранину.

Сербия. Пасхальные традиции в Сербии почти такие же, как в России: в Великий четверг красят яйца, в праздник стукаются ими, говоря «Христос Воскресе». В этой стране на Пасху готовят особое блюдо — чесницу — специальный хлеб, в который иногда вкладывают монетку для счастья.

Эфиопия. Пасха в Эфиопии называется Фасика. После длительного поста, который продолжается 55 дней, верующие наряжаются в традиционные белые одеяния и отправляются на ночную службу, которая длится до утра. После этого семьи возвращаются домой для праздничного застолья с традиционными блюдами: доро ват (курица в остром соусе) и инджера (кисловатые лепешки).

Румыния. В Румынии пасхальные традиции сочетают религиозные обряды с народными. В ночь перед Пасхой обязательно проводят церковные службы. По пути домой принято идти с зажженными свечами, которые символизирую свет Господень. Пасхальные яйца украшают сложными узорами, используя восковую роспись. В пасхальном меню у жителей страны обязательно присутствует козунак — сладкий хлеб с изюмом и орехами.

Армения. В Армении Пасху называют Затик, что переводится как «избавляться», «освобождаться». Как и в России, к празднику красят яйца и устраивают на них «битвы». На стол обязательно ставят рис с изюмом, пасхальный хлеб чорек, рыбу и различные виды выпечки.

Приметы на Пасху

С Пасхой, как и с многими другими православными праздниками, связано множество народных обычаев и поверий. Хотя Церковь такие практики не приветствует, справедливо замечая, что они не имеют отношения к христианству, некоторые из них прочно укоренились и стали частью традиции.

Пасхальные поверья, связанные с привлечением удачи и благополучия:

Считается, что если съесть верхушки кулича, то можно избавиться от неудач.

Для пополнения в семье на стол ставят дополнительную тарелку с кусочком кулича, который затем отдают птицам.

К пасхальным яйцам прикладывают драгоценности для привлечения достатка.

Для защиты детей от болезней используют освященное яйцо, которым катают по голове и телу ребенка.

Супруги могут разбивать яйца, чтобы определить, кто будет главным в семье.

Приметы, связанные с погодой и урожаем:

Дождь на Пасху предвещает дождливую весну.

Ливень в этот день обещает, что летом хорошо будут расти растения.

Если небо серое, но дождя нет, лето будет прохладным.

Гроза на Пасху или накануне сулит теплую и позднюю осень.

Отсутствие грозы на Пасху и в предшествующую неделю указывает на прохладную осень.

Таяние снега к Пасхе предвещает богатый урожай.

Снегопад на Пасху предсказывает урожайный и успешный год.

Ясная ночь перед праздником может принести заморозки.

Ясная и солнечная погода в день Пасхи обещает теплое лето и хороший урожай.