В ДТП под Луганском погиб адвокат маньяка Чикатило Марат Хабибулин

Адвокат самого известного серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб в ДТП под Луганском. Об этом сообщила бывшая коллега юриста, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра "Феникс" Ольга Бухановская.

"В 17:15 по мск нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость", - цитирует ее ТАСС.

По словам Бухановской, точная причина смерти Хабибулина пока не установлена. Она добавила, что трагедия произошла в тот момент, когда он возвращался из Луганской Народной Республики в Ростов-на-Дону.

Напомним, Марат Хабибулин защищал в суде маньяка и извращенца Андрея Чикатило, который в 1978-1990 годах совершил 53 доказанных убийства. Процесс над ним начался в апреле 1992-го и длился почти шесть месяцев. В феврале 1994-го Чикатило был расстрелян в тюрьме Новочеркасска.