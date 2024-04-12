Не только Белка и Стрелка: истории о неизвестных покорителях космоса

Первые полеты в космос совершили братья наши меньшие. А до легендарного полета белки и стрелки ученые запускали ракеты с другими испытателями. О неизвестных покорителях «Вечерней Москве» рассказала сотрудница центрального дома авиации.

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В Москве, в районе Петровского парка, есть один музей, малоизвестный широкой публике.

А зря! Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России появился 100 лет назад. Многие годы тут работает научным сотрудником Антонина Дементьева — преподаватель общественных наук Технического университета гражданской авиации. Ее отец, Герой Советского Союза Евгений Ильич Дементьев, военный летчик, прошедший всю войну, после выхода в отставку тоже работал в Доме авиации старшим научным сотрудником.

— Я с пяти лет живу в этом районе. И видела собак, которых готовили к суборбитальным полетам, — рассказывает Антонина Дементьева. — Мой папа, Герой Советского Союза, преподаватель Академии имени Н. Е. Жуковского Евгений Ильич Дементьев, уже будучи в отставке, работал заместителем директора этого музея. Район, где находится ЦДАиК, иногда называют колыбелью отечественной космонавтики.

— В 1929 году Николаю Егоровичу Жуковскому, ученому-механику, одному из «отцов» отечественной авиации, отдали Петровский путевой дворец. И там основали Институт красных авиаторов. Впоследствии он стал Военно-воздушной инженерной академией имени Жуковского, — рассказывает Антонина Деменьтева.

Антонина Евгеньевна рассказывает, что неподалеку от Петровского дворца стоит здание бывшей гостиницы «Мавритания».

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— Именно в этом домике располагался Институт космической медицины. Мы жили в непосредственной близости от него. Там во дворе гуляли собачки. Сидели кролики, — говорит Антонина Дементьева. — Мы все очень любили с ними возиться. Помню, одну из крольчих звали Звездочка.

В 1957 году СССР с большим триумфом запустил первый искусственный спутник Земли. Люди по вечерам даже выходили на улицы, чтобы попытаться разглядеть в небе наш спутник.

Следом за СССР свой спутник пытались запустить американцы. Но ракета со спутником взорвалась прямо на стартовой площадке.

Пока американцы совершали робкие попытки запуска спутника, а в 1957 году СССР объявил о запуске второго корабля. Уже с собакой на борту. «Спутник-2» вышел на околоземную орбиту с собакой по кличке Лайка. Возвращение «космонавта» на Землю не предусматривалось конструкцией корабля...

А уже через три года в космос полетели Белка и Стрелка. Но и они были дублерами. За месяц до этого пара собак взорвалась при полете. В их числе была и любимая собака Королева. Собачек звали Лисичка и Чайка. Сергей Павлович очень переживал. И даже шепнул перед полетом Лисичке на ушко: «Я хочу, чтобы ты вернулась…» Но этого не случилось. В результате полетели Белка и Стрелка и благополучно вернулись на Землю. У Стрелки потом были даже щенки. Несмотря на то, что Антонина Евгеньевна в то время была еще маленькой девочкой, они с подружками точно знали, по каким параметрам собак отбирали для полетов.

— Они обязательно должны были быть дворняжками, — рассказывает научный сотрудник. — 35 сантиметров в холке и весом до шести килограммов. Возрастом от двух до пяти лет, со светлой шерсткой.

После полета Белки и Стрелки везде начали показывать их фото. И одна из подружек Антонины Дементьевой, которая видела этих собак перед полетом, заметила, что это вовсе не те, что они видели.

— Мы побежали в институт и попросили позвать «дядю Стрелкова» (Сергей Павлович Стрелков — ученый-физик, инженер. — «ВМ»), — рассказывает Антонина Дементьева. — Тогда он признался нам, что собак пришлось переименовать. До полета Белку звали Альбина. А Стрелку — Маркиза. Ну мы же не могли первыми запустить в космос собак с такими именами...

Стоит отметить, что перед орбитальными космическими полетами начались суборбитальные, когда летательный аппарат достигал лишь границ космоса.

— Такие полеты начались в 1951 году. За первое время испытаний погибло около 20 собак. Но первыми, кто отправился в космос были Цыган и Дезик. Цыгана после полета оставили на Земле. А Дезик летал несколько лет подряд, но в каком-то из полетов разбился.

Когда готовился шестой полет, на космодром привезли двух собачек — Непутевого и Смелого. И во время прогулки Смелый сорвался и убежал. Все перепугались — ракета стоит на старте, приехал генеральный конструктор Сергей Павлович Королев. А собаки нет. Из положения вышли так: нашли щенка подходящего размера и запустили без подготовки.

Полет прошел хорошо. Собаки приземлились. Когда открыли контейнер, оттуда вместо дворняжки вылез пес с ушами, как у спаниеля... Королев спрашивает: «А это еще кто? Что с ним космос сделал?...» Ну и пришлось всем признаться.