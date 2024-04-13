Как древняя толока превратилась в субботник

Каждую весну города и, даже маленькие поселки, выходят на субботник. Сейчас это такой способ всем вместе привести место жительство в порядок после зимы. А коммунальщикам изрядно сэкономить. А началась эта традиция 105 лет назад, когда 12 апреля 1919 года рабочие станции Москва-Сортировочная вышли в ночь с субботы на воскресенье, чтобы отремонтировать паровозы.

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Шла Гражданская война, от работы железной дороги зависели и успехи Красной Армии на ее фронтах. А тут половина паровозов Московско-Казанской железной дороги стояли сломанными. Вот и решили коммунисты депо поработать сверхурочно, чтобы хоть немного ускорить процесс. Скажем сейчас удивительное для многих – ничего нового в этом не было. Кроме идеологического окраса. Но впоследствии, все советское время, этот эпизод будет активно использоваться пропагандой и превозносить железнодорожников. Сами субботники станут непременным атрибутом и особой приметой жизни в СССР.

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В реальности же для рабочих в этом трудовом порыве не было ничего необычного. Такая форма существовала исстари и называлась толока. В деревнях периодически возникала потребность в работах, которые было трудно или вообще невозможно сделать самому.

Это могла быть рубка леса, сбор урожая, строительство дома для односельчанина. И вот тогда собиралась вся община и выходила на толоку. Бесплатный труд для общей пользы.

Или индивидуальной – помочь кому-то. В этом случае хозяин устраивал работникам угощение. А если толока была общественной, то просто гулянка потом. Были даже специальные песни толочные.

Традиция существовала у русских, белорусов, украинцев, а также балтов. То есть в границах Древней Руси, что позволяет предполагать о ее очень древних корнях. Такую особенность организации снизу заприметили помещики и когда крепостное право достигло своего пика, то толока стала еще и одной из повинностей. Ее в России как обязательную форму отменили лишь в 1848 году.

Но вот как общественное явление толока никуда не делась и была важной частью организации «мира» — сельской общины. А после отмены крепостного права, когда было введено реальное местное самоуправление, с ее помощью решались многие вопросы.

А теперь давайте вспомним, что Россия начала XX века – это аграрная страна. Промышленность здесь развивалась накануне Первой мировой войны темпами, опережающими общемировые, но все равно 80 процентов – это крестьяне. И рабочие тоже родились в деревне и пришли трудиться в город, потомственных пролетариев, хотя бы во втором поколении было единицы. Поэтому для них по-прежнему естественным было объединиться и выйти на совместную работу ради общей пользы. Что и сделали коммунисты станции Москва-Сортировочная.

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А вот с названием получилось еще интереснее. Поскольку железнодорожники вышли на работу в субботу вечером (а в то время это был рабочий день) после основной смены, то и сам процесс получил название «субботников». Под ним их сейчас и знаем и не видим никакого подвоха. А между тем грамотная часть страны тихонько хихикала, даже если это были большевистские комиссары. Дело в том, что в гимназиях, школах и прочих образовательных учреждениях царской России по субботам после уроков проводились наказания нерадивых учеников.

Всю неделю учителя вносили в журнал успеваемости и поведения пометки и в конце недели дети получали «заслуженное». Чаще всего пороли розгами. Телесные наказания в школах в 1864 году были отменены. Кстати, в Англии это произошло лишь в 1986 году. Но все равно по субботам наказывали шалопаев иными, более гуманными методами. Традиции более поздних «классных часов» во многом идут оттуда.

Вот эти то школьные наказания и именовались «субботниками». Но изменилось время и поменялся смысл слова. Теперь это был уже добровольный труд. Хотя, добровольно-принудительный субботник для многих советских людей был сущим наказанием.

Но вернемся в 12 апреля 1919 года. В Мосархиве сохранилось достаточно документов, и мы можем очень точно воспроизвести все события. Инициатором добровольного бесплатного труда стал бригадир слесарей Иван Бураков. Он предложил эту идею на собрании ячейки коммунистической партии и ее поддержали. На работу вышли в 20.00 и трудились до 6 утра. За эти 10 часов было отремонтировано три паровоза – очень существенно.

Интересно, что традиция отметить субботник по его окончании дружественным застольем появилась сразу же, в этот же день.

«…Все работавшие перешли в вагон, где пили чай, обсуждали текущий момент на Восточном фронте, пели «Интернационал» и потом разошлись по квартирам», — записал Бураков в протоколе проведения первого субботника. Все как на толоке.

Уже через несколько дней инициативу подхватили коммунисты всей Московско-Казанской железной дороги. Ее активно продвигал некий товарищ Жук, который сумел сорганизовать и остальных на такой же субботник. Он пройдет уже 10 мая. А 15 мая Железнодорожный райком примет постановление об обязательном участии всех коммунистов в субботниках. Для беспартийных он оставался добровольным. Попытки наказать отказавшихся беспартийных от субботника в то время были встречены руководством резко негативно. Наказали самих «инициативников». Но вот с идейной точки зрения субботники были сверхполезными. Уже в июне 1919 года В. Ленин пишет статью «Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу коммунистических субботников)», где горячо поддерживает инициативу. 1 мая 1920 года проводится первый Всероссийский субботник.

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Ленин примет в нем участие прибираясь в кремле и таская бревно. Это действительно было, есть фото. Впоследствии датой Всесоюзного субботника выбирали ближайшую к его дню рождения – 22 апреля. Ну а дальше субботники только множились. Вначале они были обязательными и еженедельными только для коммунистов, но потом постепенно и для всех. И только в более позднем СССР вновь стали проводится лишь весной и по особым поводам.

С развалом Советского Союза эта традиция прервалась, но ненадолго. Уже в середине 1990-х годов она начала возрождаться, но уже без идеологического подтекста. Люди, в принципе, оказались не против прибраться на работе или во дворе.

Главное, чтобы особо ушлые чиновники не превращали их в способ прикрыть собственное бездействия. И за счет бесплатного руда решить свои проблемы придумывая еще «средники» и «пятничники». И не превращали такое замечательное явление как субботник в «крепостную толоку».