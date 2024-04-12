Почему на Алтае исчезла древняя цивилизация, к которой относят Принцессу Укока

Российские ученые научились соотносить время землетрясений с периодом возведения археологических объектов — и это, судя по всему, стало ключом к разгадке тайны об исчезновении пазырыкской культуры в Горном Алтае почти 2000 лет назад. Об открытии сообщает ТАСС со ссылкой на Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

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Пазырыкская культура существовала примерно с VI века до нашей эры по II век нашей эры. Самой яркой находкой, связанной с ней, стал могильник Ак-Алаха на плато Укок. В 1993 году в нем обнаружили останки так называемой Принцессы Укока, которую похоронили примерно в V-III веках до нашей эры. Тело женщины мумифицировали и, нарядив ее в качественную одежду и надев на нее золотые украшения, поместили в отдельную гробницу, рядом с которой захоронили целых шесть лошадей.

Находка была названа одной из самых значимых в мировой археологии второй половины XX века, но раскопками работа ученых не ограничилась. Изучение мумии и ее инвентаря ведется уже более 30 лет, и удалось, в частности, восстановить облик женщины и даже разобрать красивые и мастерски выполненные татуировки, которыми было разрисовано тело женщины при жизни. Ученые смогли воссоздать ее наряды и выяснить, как с разными материалами работали пазырыкцы. В частности, выяснилось, что они были искусными ювелирами.

Этот уровень мастерства был достигнут уже за несколько веков до падения цивилизации. И ученые ломали голову, почему такое общество перестало существовать.

«Возможно, причиной переселения пазырыкцев с территории Горного Алтая и даже заката их цивилизации стало мощное землетрясение, от которого относительно небольшая по численности социальная группа не смогла оправиться», — считают в ИАЭТ СО РАН.

К такому выводу ученые пришли, разработав модель, которая позволяет выявлять признаки воздействия древних землетрясений на археологические памятники различных видов.

Позднее гипотезу подтвердили специалисты из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и Института географии РАН. Для этого они изучили древние курганы и каменные погребальные сооружения в сейсмоактивной Курайской котловине, которая расположена на юге российской части Алтая. Датировка, проведенная с помощью методов археологии, совпадала с геологическими замерами, сделанными рядом с этими объектами: ученые провели радиоуглеродный анализ, который позволил установить время крупных землетрясений в этой местности.