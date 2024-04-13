Какое животное будет символом 2025 года по восточному календарю

По китайскому гороскопу (его также называют Китайским зодиаком), символом 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея. Китайцы верят, что животное, которое является «покровителем» года, влияет на то, как он пройдет. В последнее время эта восточная традиция распространилась и на русскоговорящие страны. Конечно, не стоит относиться к ней слишком серьезно. Однако она все же может привнести чуточку волшебства в канун Нового года и натолкнуть на идею концепции праздничной вечеринки. «Лента.ру» рассказывает, каким будет год Деревянной Змеи и как встречать его правильно.

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Когда наступит год Змеи

Астрология в Китае развивалась тысячелетиями. При этом восточный подход к эзотерическому учению о звездах заметно отличается от привычного нам западного. В нем тоже есть знаки зодиака и их тоже 12, однако названия и характеристики у них совсем иные.

Если в западных странах знаки зодиака названы в честь созвездий, то в восточных — в честь животных, которые ассоциируются с определенными стихиями: Металлом, Деревом, Водой, Огнем и Землей. В свою очередь каждой стихии соответствует определенный цвет:

Металлу — белый; Воде — черный; Огню — красный; Земле — желтый; Дереву — зеленый.

Кроме того, в китайской традиции годы сменяют друг друга не по Григорианскому, а по Лунному календарю. А значит, новый год наступает в первый лунный день.

2025-й год, по восточному календарю, станет годом Деревянной Зеленой Змеи.

29 января 2025 года наступит год Змеи по восточному календарю

Характеристика знака Зеленой Деревянной Змеи

Змея — животное довольно неоднозначное. Многих она пугает, у некоторых людей даже развиваются настоящие фобии. Тем не менее в мифологии и искусстве змея может быть и очень спокойным, мудрым существом. Стоит вспомнить хотя бы старого питона Каа из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.

В китайской культуре змею уважают, ее наделяют большим количеством самых положительных качеств. Это и ум, и хитрость, и хорошо развитая интуиция, и преданность. В восточных сказках это животное часто выступает в качестве помощника, спасителя. Она с легкостью преодолевает любые трудности и находит необычные решения сложнейшим задачам.

Вместе с тем змея, безусловно, гибкое существо. Она умеет адаптироваться к любой ситуации, но точно не будет терпеть лишнего давления

В то же время мудрая змея умеет наслаждаться жизнью. Можно часто увидеть этих животных отдыхающими и греющимися на солнышке. Радоваться мелочам — вот чему стоит поучиться у змей.

И все же не нужно забывать, что змеи также довольно опасны. Не стоит доводить их до ярости. В противном случае можно серьезно за это поплатиться

Что касается стихии дерева, которой принадлежит Змея в китайском гороскопе, то это символ плодородия и гармонии. А ее зеленый цвет говорит о прогрессе и оптимистичном подходе к делу.

Характеристика людей, рожденных под знаком Змеи Считается, что люди, рожденные в год Змеи, отличаются позитивными взглядами на жизнь. Вместе с тем они особенно высоко ценят красоту. Их привлекают сферы моды и стиля. Также можно сказать, что они настоящие гедонисты: любят все, что связано с чувственными удовольствиям. Кроме того, рожденные под знаком Змеи люди очень мудры и при этом хладнокровны. Их не так-то просто вывести на действительно сильные эмоции. Это отлично помогает им в карьере. Человек, родившийся в год Змеи, идет к своим целям решительно, не забывая о балансе между работой и отдыхом и, где необходимо, легко применяя хитрость.

Как отмечать Новый год 2025

Где лучше праздновать

Хотя чаще всего змеи людям встречаются по одиночке, большую часть времени они проводят со своими соплеменниками. Недаром все мы не раз слышали про змеиный клубок или змеиное гнездо.

Так что Новый 2025 год также лучше праздновать в компании друзей и родных. Можно пригласить гостей домой или посетить вечеринку в баре или ресторане. Главное, чтобы окружали только самые любимые люди.

Какой наряд выбрать

Поскольку Змея по восточному гороскопу ассоциируется с эстетикой, над нарядом стоит хорошенько поработать. Необходимо продумать все детали, чтобы выглядеть с иголочки.

Можно отдать предпочтение тканям, которые имитируют структуру змеиной кожи. Или выбрать одежду с соответствующим принтом

Для девушек отличным вариантом станут платья с пайетками — они слегка напоминают чешую и при этом смотрятся ярко и элегантно.

Что касается цветов, то, конечно, к празднику идеально подойдут все оттенки зеленого. Однако если этот цвет по какой-то причине неприемлем, можно выбрать бежевый, молочный или коричневый наряд.

Каким украшениям отдать предпочтение

Для декора интерьера можно использовать натуральные камни. Их, в зависимости от размера, можно расставить по столу, подоконнику и тумбам.

Несмотря на то что Новый год — зимний праздник, не стоит ограничивать себя лишь стереотипными снежинками. Лучше добавить оригинальности и, например, с помощью комнатных растений создать атмосферу тропиков. А домашние пальмы, если такие имеются, можно украсить новогодними игрушками.

При этом в доме должно быть достаточно уютно, чтобы почувствовать семейность праздника. Так что лучше избегать слишком ярких цветов.

Что должно быть на столе

Стол в 2025-м году рекомендуется декорировать в зеленом, сером и белом оттенках. Что касается блюд, то стоит отдать предпочтение растительной пище: салатам, нарезкам овощей, закускам из круп и бобовых. На горячее лучше подать птицу. А вот при составлении меню напитков можно дать волю фантазии: существует огромное количество тропических коктейлей, которые можно предложить к столу.

Чего ожидать от года Змеи

На первый взгляд кажется, что от Змеи не стоит ожидать особых потрясений, ведь это довольное спокойное и стабильное животное. Однако, согласно китайской традиции, это вовсе не так.

Да, Змея, согласно поверьям, рассудительна. Она умиротворяет всех вокруг, приводит окружающих буквально в медитативное состояние. Однако в то же время она сулит большие перемены и непростой период. Так, некоторые астрологи считают, что в 2025-м году, как и в предыдущие годы Змеи, нас ждет большое количество важнейших политических событий.

Что же касается частной жизни людей, то здесь, наоборот, все будет спокойно. Змея благоволит семейным отношениям, так что 2025-й год — самое время для заключения браков и рождения детей.

Какие исторические события происходили в годы Змеи Некоторые из них стали по-настоящему судьбоносными. 1881 год — убили императора России Александра II. 1905 год — произошли Первая русская революция, восстание матросов на броненосце «Потемкин», всеобщая политическая стачка и восстание под руководством лейтенанта Шмидта. Вместе с тем завершилась Русско-японская война. 1917 год — Великая Октябрьская социалистическая революция. 1929 год — в США началась Великая депрессия. 1941 год — началась Великая Отечественная война. 1953 год — умер Иосиф Сталин. Первым секретарем ЦК КПСС стал Никита Хрущев. 1965 год — советский космонавт Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос. 1977 год — произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в БССР — в Крыжовке в электричку на скорости въехал пассажирский поезд. 1989 год — в Чехословакии произошла Бархатная революция, а в Германии пала Берлинская стена. 2001 год — теракт в башнях-близнецах в США 11 сентября. 2013 год — впервые за последние 600 лет Папа Римский (Бенедикт XVI) самостоятельно отрекся от престола.

Конечно, не стоит делать выводы о предстоящем годе, ориентируясь лишь на астрологию, влияние которой на события никак не доказано и которую Российская академия наук (РАН) признала лженаукой. Обращение к традициям необходимо в первую очередь для того, чтобы просто добавить в свою жизнь чуточку волшебства и хорошего настроения.