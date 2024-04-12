Археологи-любители нашли древний бронзовый портрет Александра Македонского

В Дании два археолога-любителя совершили уникальную находку недалеко от города Рингстеда, расположенного на острове Зеландия. Они нашли древний бронзовый портрет Александра Македонского.

© Jean-Simon Berthélemy

Как сообщает Heritage Daily, авторами открытия стали Финн Ибсен и Ларс Даниэльсен, два археолога-любителя, которые искали артефакты при помощи металлодетектора недалеко от города Рингстеда. В древности этот город, как и сам остров Зеландия, имел важное значение. Здесь проводились крупные общественные мероприятия, велась обширная торговля. Здесь же принимались законы.

© Museum Vestsjaelland

Свою находку археологи-любители передали в музей, эксперты которого датировали ее римским периодом. Они предполагают, что небольшой предмет был элементом оружия. Артефакт представляет собой обожествленное изображение Александра Македонского с вьющимися волосами и бараньими рогами, которые часто ассоциируются с богом Амоном (Зевсом).

По мнению археологов, вероятнее всего, артефакт был элементом боевого щита. Подобную деталь ранее нашли в болоте Иллеруп Одал, где в целом было обнаружено около 16 тысяч предметов оружия, в том числе мечи, луки, стрелы, копья и щиты. Есть мнение, что оружие было утоплено в ритуальных целях после крупного сражения.

Известно, что "великая битва" произошла при Иллерупе Одале недалеко от Скандерборга во времена правления императора Каракаллы (198-217 гг. н.э.), который считал себя реинкарнацией Александра Великого. В той битве сошлись две германские армии. Она унесла много жизней, а оставшееся оружие было принесено в жертву богам и брошено в болото.

На одном из щитов, поднятых из болота, был найден портрет Александра Македонского. Он напоминает находку из Рингстеда. Добавим, что найденный артефакт диаметром 28 миллиметров был отлит из бронзового сплава с содержанием свинца.

"Это уникальная находка в Скандинавии, связанная с одной из самых известных личностей в мировой истории", - говорит археолог Фрирк Ольденбургер из музея Вестьеланда.