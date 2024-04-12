Друг первого космонавта Петров: характер у Гагарина был «православный»

Юрий Гагарин мог легко договориться с любым человеком. Однажды он даже повлиял на первого секретаря ЦК КП Украины Петра Шелеста. Полковник ВВС в отставке и друг Гагарина Валентин Петров поделился со «Звездой» воспоминаниями о легендарном космонавте.

В апреле 1966 года на партийном съезде пионеры должны были вручить цветы членам президиума, однако они подарили все букеты Гагарину. Ситуация возмутила Шелеста, он решил снять с должности Валентину Шевченко, которая отвечала за пионеров.

«Потом ко мне ребята подошли и сказали: "Попроси Гагарина с ним поговорить, может, он изменит решение"», - вспоминает Петров.

И в тот же вечер, по словам собеседника, они с Юрием поехали на дачу первого секретаря, где «после трех рюмок чая» Гагарин попросил Шелеста вернуть Шевченко на ее должность. Первый секретарь ЦК КП ответил: «Ну, Юрий, отказать вам не могу».

Петров запомнил Гагарина как человека с «православным» характером - он никогда никому не отказывал в помощи, уважал своих поклонников и помогал строить школы, дома и остановки.

В 2024 году отмечается 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. Ровно 63 года назад 12 апреля Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» с космодрома Байконур отправился в космос и впервые в истории облетел Землю по орбите.