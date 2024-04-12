Эксперт поставил под сомнение версию о виновности СССР в "катынском деле"

Версия о том, что польских солдат и офицеров расстреливали в 1940 году в Катынском лесу по решению советских властей, не может быть однозначно принята в российском историческом сообществе, поскольку несколько фактов указывает на виновность немецкой стороны в этом преступлении. Такое мнение высказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, комментируя архивные документы, рассекреченные УФСБ по Смоленской области.

"На сегодняшний день российским историкам известны факты, которые ставят под вопрос версию о том, что это расстреляло НКВД. Во-первых, то, что на месте расстрела найдены гильзы немецкого производства калибров 6,35 мм и 7,65 мм, свидетельствует о том, что поляки были убиты из немецких пистолетов. А документов о том, что мы якобы закупали эти пистолеты где-то там в Германии, не существует", - рассказал Мягков.

Далее, продолжил он, руки у расстрелянных польских офицеров были связаны бумажным шпагатом, который в СССР не производился и имел иностранное происхождение. Данные об этом были представлены созданной после освобождения советскими войсками Смоленска комиссией Николая Бурденко.

Кроме того, отметил Мягков, польские военные, тела которых были найдены в Катынском лесу, были убиты выстрелами в затылок - тем же способом, который применялся немцами и при других массовых расстрелах.

"В частности, в 1940 году они расстреляли под Варшавой 7 тыс. поляков, в том числе офицеров, именно так, выстрелом в затылок", - сказал он.

Собеседник агентства также обратил внимание на свидетельства, содержащиеся в рассекреченных архивных документах, о состоянии тел расстрелянных поляков, которые, судя по всему, пролежали в земле совсем немного, то есть были убиты позже 1940 года, при этом при них находили документы, датированные 1941 годом.

По словам Мягкова, в отечественных архивах не найдено и каких-либо документов о вынесении приговора в СССР о расстреле польских военных и приведении его в исполнение. То, что пытаются представить как "решение Политбюро ЦК ВКП(б)" и на что "особенно упирают поляки", вызывает, по его словам, большие вопросы, подлинность данных документов не подтверждена.

"Партия не принимала решения о расстрелах", - пояснил научный директор РВИО.

Рассекреченные архивы

Ранее Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершенных нацистами на территории Смоленской области в годы Великой Отечественной войны, в их числе материалы о казнях поляков и фальсификации германскими спецслужбами "катынского дела". Из них следует, что польские солдаты и офицеры были расстреляны в Катыни немецкими оккупационными войсками, а не сотрудниками НКВД.

Архив включает справки, разведданные и спецсообщения контрразведки "Смерш", датированные 1944-1945 годы. Значительную часть документов составляют протоколы допросов поляков, которые служили у немцев в Смоленской области, судебно-медицинского эксперта Будапештского городского королевского суда Имре Сечоди, члена комиссии по расследованию убийства польских офицеров в Катынском лесу Болеслава Смектала и других причастных.