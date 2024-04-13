Как «вахтанговцы» спасли дом своего основателя во Владикавказе

В апреле исполняется год Дому Вахтангова - новое культурное пространство с музеем и сценой столичный театр имени великого режиссера открыл в его родовом гнезде во Владикавказе прошлой весной. Этот проект - один из самых важных и беспрецедентных в культурной жизни не только Северной Осетии, но и всей страны. Путь к его реализации был сложен, долог, а подчас - невозможен. О том, почему Дом Вахтангова все-таки случился, в своей новой книге "Театр надо любить. Причем вопреки" рассказал директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

© Российская Газета

С разрешения автора и издательства "Театралис" публикуем одну главу из нее.

Глава 10. Владикавказ.

В 1983 году, в год 100-летия Вахтангова, театр впервые отправился на гастроли во Владикавказ - тогда город Орджоникидзе. Естественно, что в свободное от репетиций и спектаклей время вахтанговцы попросили представителей принимающей стороны провести их по памятным местам, связанным с именем Евгения Богратионовича. Им, конечно, показали гимназию, в которой учился будущий режиссёр, потом подвели к двухэтажному дому со сводчатыми окнами, расположенному на пересечении улиц Армянской и Баева. Прямо напротив возвышалась церковь Святого Георгия Просветителя.

Этот дом, построенный в 1873 году, некогда целиком принадлежал семье Вахтанговых. Отец Евгения Богратионовича был табачным фабрикантом и одним из богатейших людей Владикавказа. Кстати, здание его табачной фабрики сохранилось до наших дней. После реставрации, проведённой в наше время, в нём располагается выставочный зал.

Однако то, что увидели артисты в доме, вызвало бурю негодования у московских гастролёров. Некогда красивый особняк за годы советской власти превратился в большой жутковатый коммунальный курятник. В нём жили люди, сменялись поколения… Разумеется, никаких табличек на фасаде о том, что в этом доме родился и вырос Евгений Вахтангов, обнаружить не удалось. Более того, кто-то из местных обитателей сообщил вахтанговцам, что, если верить генеральному плану реконструкции Владикавказа, принято решение дом вместе с другими рядом стоящими особнячками дореволюционной постройки снести, а на их месте разбить большую городскую площадь.

Потрясённые этим известием артисты решили сделать всё возможное, чтобы спасти дом отца-основателя театра. И вот на последнем спектакле "Принцесса Турандот", который проходил в Осетинском национальном театре и завершал гастрольный тур, после поклонов Юлия Константиновна Борисова вышла на авансцену и обратилась к сидящим в зале представителям городского начальства. В их числе был первый секретарь обкома.

- Владикавказ для Театра Вахтангова является родным домом, - сказала Юлия Константиновна. - Мы всегда очень рады приезжать сюда. Но существует одна проблема. Я обращаюсь к вам от имени всего Театра Вахтангова. Мы умоляем вас не сносить дом, в котором появился на свет Евгений Богратионович, и не разбивать на его месте площадь - потомки нам этого не простят.

Случилось чудо - призыв со сцены был услышан местными властями. Дом не разрушили. Чуть позже на его фасаде даже появилась мраморная мемориальная доска с барельефом, которая сохранилась до сих пор. На ней значится:

"В этом доме 1 февраля 1883 года родился Евгений Богратионович Вахтангов, выдающийся деятель советского искусства".

Когда в 2015 году Театр Вахтангова в очередной раз отправился на гастроли во Владикавказ, нас, естественно, как и в прошлый приезд, повели по памятным местам, к которым в 2013 году прибавился памятник Евгению Богратионовичу - его установили рядом с армянской церковью.

Подвели и к дому, который если за последние годы и изменился, то только в худшую сторону - покосившийся, с обвалившейся штукатуркой, старыми, разваливающимися, как потом выяснилось, историческими воротами… Мы посмотрели на него, повздыхали, поворчали и разошлись. Однако тема дома во время тех гастролей возникала с пугающей регулярностью. То при встрече с местными театралами, то при общении с труппой Русского театра, тоже носящего имя Вахтангова.

- Как же так, особняк, в котором родился Вахтангов, разрушается, погибает на глазах! - взывали местные жители к нашей совести. - Дом необходимо спасти и сделать из него музей. Собирается театр что-то предпринимать в этом направлении или всё так и останется?

Мы пожимали плечами и определённого ответа не давали - что скажешь, живя в Москве. Но когда во время большой пресс-конференции меня кто-то из журналистов вновь спросил о доме, я вынужден был ответить:

- Театр Вахтангова постарается сделать всё, чтобы сохранить этот дом и превратить его в культурный центр.

Что ж, назвался груздем - полезай в кузов. По окончании пресс-конференции решил, что неплохо было бы хорошенько осмотреть дом, который публично пообещал спасти от разрушения. Для начала заглянул во внутренний двор и… ужаснулся - покосившиеся лестницы, выбитые окна, уличный туалет… Я не мог себе представить, что в XXI веке люди могут существовать в подобных условиях.

Но начал действовать. Через местные власти удалось установить точное количество собственников. Их оказалось всего тринадцать. Значит, тринадцать семей мы должны расселить. Театр таких трат совершенно точно не выдержал бы.

Обивая пороги самых влиятельных организаций, я пытался объяснить потенциальным спонсорам, насколько важно спасти от разрушения дом отца-основателя Театра Вахтангова. Люди таращили глаза, отмахивались от меня… Чуть ли не крутили пальцем у виска.

- Кирилл, вы даже не понимаете масштаб бедствия, - говорили мне друзья и "доброжелатели". - Расселить дом с коммунальными квартирами - это утопия. Как только собственники узнают об этом, они пропишут в своих комнатушках всех ближних и дальних родственников. Каждый из них потребует отдельную жилплощадь или денежную компенсацию. И будут правы, потому что они - владельцы квадратных метров и продают их за ту сумму, за какую хотят.

Доводы показались мне убедительными. И на какое-то время тема с расселением отпустила меня. Но приближался юбилей театра, и мы в 2018 году начали составлять программу мероприятий, приуроченных к этому событию. Среди основных пунктов значилась: реконструкция Исторической сцены, установка памятника Вахтангову, мировое турне, большие гастроли по России, выпуск юбилейной марки, монеты Центробанка РФ…

Прибавив на свой страх и риск к этому перечню создание Дома-музея Евгения Богратионовича во Владикавказе, мы отправили документ в Администрацию Президента и Министерство культуры. Оба учреждения горячо поддержали все наши идеи. Кроме одной. Ни Министерство культуры, ни Администрация Президента ничего не имели против создания памятника, не смутил их и выпуск юбилейной марки и монеты. А вот пункт о создании дома-музея нам предложили вычеркнуть из программы.

Тут уже я проявил настойчивость: - Нет, создание музея во Владикавказе останется в плане. - Хорошо. Но тогда жильцов расселяйте за собственные средства. Через друзей я даже напрямую обратился к министру финансов. Тот только развёл руками: - Увы, ничем помочь не можем, иначе это будет нарушением Бюджетного кодекса. Только по постановлению Правительства. Казалось бы, дальше биться головой о стенку не было никакого смысла - только голову разобьёшь. Где мои скромные возможности, а где - постановление Правительства РФ.

И всё-таки каким-то чудом нам удалось оставить Владикавказ в плане мероприятий, посвящённых празднованию юбилея театра. Вышел указ Президента, и план превратился в нормативный документ. Затем вышло постановление Правительства о создании оргкомитета празднования столетия. А дальше стали происходить настоящие чудеса.

Благодаря Сергею Новикову, начальнику Управления президента РФ по общественным проектам, наша затея попала отдельным пунктом в План мероприятий по проведению в 2019 году в России Года театра. Отступать было некуда.

Собственные знакомства и связи, которые я использовал в поисках денег на расселение, помогли мне достичь договорённости с двумя очень крупными компаниями. Первая из них - банк "Открытие", который возглавляет Михаил Задорнов, давний поклонник нашего театра. Ещё будучи президентом ВТБ-банка, он на протяжении многих лет очень поддерживал нас.

- Деньги на расселение собственников я вам найду, - сказал Задорнов. И пообещал определённую сумму, которой, к сожалению, не хватало. - Банк у нас молодой, - пояснил Михаил Михайлович, - развивающийся, и я не могу отдать вам весь спонсорский пакет. Меня неправильно поймут.

Тогда я обратился в компанию МТС. Почему к ней? Потому что в 2018 году компания приобрела Ticketland - это один из ведущих российских билетных операторов. А поскольку Театр Вахтангова к тому времени уже являлся самым востребованным у зрителей театром и самые большие объёмы выручки Ticketland"а приходились на нас, я решил идти ва-банк.

- Или вы оказываете нам финансовую поддержку, или мы от вас уходим в другие билетные системы.

Буквально в течение десяти дней после этого ультиматума мы получили оставшуюся сумму, которой не хватало для выкупа у собственников их площадей.

16 марта 2020 года в 12:00 на Новой сцене нашего театра началась большая пресс-конференция, посвящённая созданию культурного центра "Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе". К назначенному времени приехал Михаил Михайлович Задорнов, подтянулись десятки журналистов с фото- и видеокамерами, пришли все наши ведущие артисты…

Специально для участия в пресс-конференции в Москву прилетели представители Северной Осетии. В финале мероприятия мы с Римасом Владимировичем под аплодисменты сделали первый взнос на создание музея, опустив по купюре в специально установленный в фойе пластиковый ящик для сбора пожертвований, и торжественно объявили, что дом Вахтангова будет сохранён!

Однако как только пресс-конференция подошла к концу, стало известно о запрете на проведение всех массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Эта новость заставила меня изрядно поволноваться. Первая мысль была: "Ну всё, никаких денег мы теперь не получим". К счастью, я оказался неправ.

Спонсорские средства от обеих компаний поступили на счёт театра вовремя, без проволочек. Тем не менее даже при наличии средств мы не могли приступить к процедуре расселения собственников дома. Проклятый ковид на несколько месяцев отодвинул все запланированные мероприятия. Нагнать упущенное, увы, оказалось невозможно.

В июне, как только были сняты ограничения и возобновлены перелёты по стране, первое, что я сделал, - вылетел во Владикавказ, где меня ждали наши сподвижники - люди, которые очень болеют за свой город. Это прежде всего руководитель направления "Культура" Агентства развития Северной Осетии Мадина Атаева. Именно она познакомила меня с вице-премьером рес¬публики Игорем Касабиевым, а уже Игорь Махарбекович, в свою очередь, представил меня Главе республики.

- Кирилл, денег в республике нет, но во всём остальном мы вам обязательно поможем, - заверил меня Вячеслав Зелимханович Битаров. - Обещаю, что не будет никаких проволочек - ни административных, ни чиновничьих.

Затем начался самый сложный, как мне то¬гда казалось, этап - мы вступили в переговоры с жильцами. В здании Администрации в присутствии вице-премьера состоялось общее собрание, на котором я впервые увидел собственников. Кто-то из них имел на первом этаже дома магазин. Кто-то открыл кафе "Турандот". Но в большинстве своём это были очень скромные люди.

Конечно, первая их реакция на предложение покинуть собственный дом была предсказуема. Как покинуть? Куда? Почему? Они не понимали, что речь идёт о предоставлении нового жилья взамен старого, и слышали только одно - "вас собираются выселить". Тут-то я и вспомнил советы всех "доброжелателей", которые предупреждали, что мало мне не покажется. Но пути для отступления у меня не было.

- Мы вам купим равные по площади квартиры, - сказал я, стараясь перекричать возмущённый гул. - Никто не останется на улице.

Тут же кто-то начал требовать жилплощадь в новых элитных комплексах. Но я был непреклонен.

- Площадь новой квартиры будет соответствовать площади вашей старой квартиры. Мы выкупаем у вас жильё по рыночной стоимости, поэтому о приобретении квартир в элитном доме речи быть не может.

Процесс переговоров с собственниками оказался довольно длительным. Но то ли нам помогал сверху сам Евгений Богратионович, то ли тот факт, что мы творим благое дело, - но каким-то образом преодолевались все преграды и трудности…

Как бы там ни было, большинство собственников всё-таки поддержали нашу идею, они продали свои квартиры в рамках запланированного бюджета. Осталась пара совсем уж неблагополучных семей - многодетных, безработных… Мы пошли им навстречу и приобрели квартиры, большие по площади. Вместо своих 18 квадратных метров люди получили 30. Да, не в историческом центре. Но что такое исторический центр во Владикавказе? Это же не Москва. От окраины города до центра ехать всего каких-то 15-20 минут на маршрутке.

Невероятно, но факт - уже к октябрю 2020 года с расселением собственников дома на углу Армянской и улицы Баева было покончено. Люди, получившие новое жильё, благодарили нас. Подарили на память кубок, пожелали удачи. Так здание, которое на протяжении нескольких десятилетий было старой неуютной коммуналкой, перешло в федеральную собственность. Мы уже на правах собственников могли впервые обойти все квартиры. Это, друзья мои, был настоящий шок. Люди жили без ванны, без собственного туалета… Одна из бывших собственниц с сожалением сказала:

- Знала бы, что переезжать придётся, не затевала бы ремонт. Столько денег зря потратили…

Квартирка её представляла собой коридорчик с парой дверей - одна вела на кухоньку, другая - в единственную комнату в два окна с разбитыми рамами. Повертев головой по сторонам и не обнаружив никаких признаков ремонта, я поинтересовался:

- Что же вы здесь отремонтировали? - Да вот же, посмотрите. - С этими словами женщина отдёрнула шторку на кухне. Возле окна стоял маленький унитаз со сливом в городскую канализацию. - Мы побоялись стену ставить, - смущенно добавила она. - Вдруг пол провалится на первый этаж. Поэтому ограничились занавеской.

У нас к тому времени, благодаря Симоновской сцене, появился большой опыт реконструкции запущенных зданий. Мы работали по уже отлаженной схеме: прежде всего запустили внутрь помещения инженеров. Те сделали полное об-следование текущего состояния дома Вахтангова и пришли к выводу, что особняк находится в аварийном состоянии. Капитальным ремонтом делу не поможешь.

По мнению специалистов, необходимо было всё начинать сначала - сносить временные пере¬городки и перекрытия между первым и вторым этажами, укреплять химическим составом фундамент и стены до самого верха, чтобы те могли простоять ещё сто лет и даже больше. В итоге от здания остались только внешние стены.

Фасад, который является объектом культурно-исторического наследия республиканского значения, мы, конечно же, сохранили. А вот всё, что было внутри, не подлежало дальнейшей эксплуатации и тем более не могло использоваться как место массового пребывания людей.

Каким в итоге получится Дом-музей Вахтангова после ремонта? На первом этаже по типу нашего Арт-кафе планируем сделать театральный зал с небольшой сценой для проведения моноспектаклей и творческих вечеров силами артистов Театра Вахтангова, которые будут два-три раза в месяц приезжать во Владикавказ. Помимо этого мы собираемся использовать потенциал местных творческих коллективов - а их тут немало. Там же, на первом этаже откроем кафе, работать оно будет ежедневно. А второй этаж полностью отдадим музейной зоне, посвящённой жизни Вахтангова и деятельности театра, им созданного.

К сожалению, это будет историческая реконструкция, поскольку ничего, кроме фасадных фотографий дома, с тех времён, когда здесь жил Евгений Богратионович, не сохранилось. Зато нам удалось отыскать в архиве Владикавказа запечатлённые на старинных снимках интерьеры других купеческих особняков конца XIX - начала XX века. Основываясь на них, мы восстановим несколько жилых комнат, организуем на втором этаже интерактивную видеозону… Мы продолжаем и будем продолжать нашу работу. Несмотря ни на какие пандемии, несмотря ни на какие преграды и трудности, мы должны вернуть Вахтангову его дом.

…Когда я писал эти строки, до открытия дома в апреле 2022 года оставалось чуть больше полугода. Уже были полностью восстановлены два исторических фасада, укреплён фундамент с необходимой в регио¬не поправкой на сейсмическую устойчивость. В доме заведены все коммуникации, подготовлена зона для разгрузки декораций. По двум чудом сохранившимся рамам на окнах восстановлены все остальные. Наконец, закончены отделочные работы - и на первом этаже в камерном театральном зале, так похожем теперь на наше Арт-кафе в Москве, и на втором, где мы обустроили мемориальную зону с анфиладой комнат семейства Вахтанговых.

Трудность при планировке была в том, что никаких документов, планов дома не сохранилось, и, ориентируясь по пяти окнам на фасаде, мы предположили, что именно столько комнат и было в доме Вахтангова. Мы с Максимом Обрезковым, нашими подрядчиками и местным специа¬листом Петром Павловым решили, что здесь должен находиться кабинет отца и комната его единственного сына. Но с учётом того, что между ними были более чем сложные отношения, комнаты разнесены по разным крыльям дома.

А вот общая столовая семейства Вахтанговых и две комнаты отданы под мультимедийную экспозицию с интерактивной панелью, уникальными фотографиями, текстами Вахтангова и загадками принцессы Турандот.

С этим домом связано много чудес. Неожиданно в театр позвонили родственники первой исполнительницы роли принцессы Турандот - Цецилии Львовны Мансуровой - и сообщили, что хотят передать в дар театру кабинет великой актрисы - бюро, диван, кресла, предметы интерьера. И так в доме Вахтангова появилась её комната.

А бывшие жильцы коммуналок вспомнили, что когда-то к мемориальной зоне примыкала большая просторная веранда. Её следов, естественно, не было ни на плане, ни в документах, но жильцы рассказали, как она была убрана, и мы восстановили её.