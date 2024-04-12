Как звонок из Кремля сделал особенным День космонавтики для семьи оленеводов с Ямала?

12 апреля – День космонавтики. 63 года назад с околоземной орбиты впервые прозвучали слова: «Я вижу Землю! Она синяя!». С космонавтами, которые только вернулись с орбиты, в пятницу встретились президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в Кремле. Также главы государств пообщались с теми, кто еще только мечтает покорить космос, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева.

Так Владимира Путина еще не приветствовали. Президент России дозвонился в тундру на Ямале, чтобы поговорить по телефону с многодетной семьей Пяк, потомственными оленеводами. Супруги Енкся и Зоя отмечают золотую свадьбу. Вместе 50 лет.

«Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем – с золотой свадьбой! И вас, и супругу Зою Игрумовну, и всю вашу семью большую. Желаем вам всего доброго, успехов!» – поздравил президент России.

В октябре прошлого года супруги, их дети стали победителем Всероссийского конкурса «Семья года». А в январе уже их пригласили в Москву. И тогда же состоялось первое знакомство с президентом Владимиром Путиным. Семья Пяк – оленеводы в пятом поколении. У деда Енкси было стадо в 250 голов, за свою жизнь он в 10 раз увеличил поголовье. Сейчас у семьи Пяк почти 2000 оленей.

Пользуясь случаем, супруги рассказали Владимиру Путину, что их внук давно хочет увидеть старт космического корабля. Президент пообещал исполнить эту мечту и организовать поездку.

«Мы обязательно организуем поездку вашего внука. У нас тут как раз гости в День космонавтики. Тут первая женщина-космонавт Беларуси и президент Беларуси», – отметил в разговоре Путин. «Вы хотели увить старт космического корабля. Наши космонавты вернулись домой. Они присутствуют здесь, в Кремле. Они вас пригласят на старт, чтобы ваши детишки посмотрели это величественное событие», – заверил Пяк Лукашенко.

Олег Новицкий и Марина Василевская – участники 21-й экспедиции на МКС. Совсем недавно они вернулись с орбиты. Для Беларуси это было особенно важное событие. Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом в истории республики. На космическом корабле она пробыла почти две недели и провела там ряд научных исследований. После возвращения Александр Лукашенко удостоил ее звания Героя Беларуси, а Владимир Путин в Москве вручил орден Гагарина.

«Хочу вам пожелать здоровья и пригласить вас в нашу Беларусь!», – обратилась по телефону к оленеводу Пяк Марина Василевская. «Хочу передать вам привет от нашего экипажа корабля «Союз МС-24». Желаем вам здоровья и счастья. Готовы вас принять в центре подготовки космонавтов или в сентябре на старте космического корабля, где полетит наш друг!» – предложил российский космонавт, Герой России Олег Новицкий.

Президенты России и Беларуси также обсудили и сотрудничество в космической сфере. Лукашенко предлагает отправить на российском корабле еще одного белорусского космонавта Анастасию Ленкову, которая была дублером Василевской. Кроме того, Минск хотел бы в будущем совместно с Москвой запустить на орбиту новый спутник.