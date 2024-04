Шестеро детей и бизнес в Италии: как жил Роберто Кавалли

12 апреля 2024 года во Флоренции на 84-м году жизни скончался итальянский дизайнер Роберто Кавалли, основатель одноименного бренда.

Происхождение и образование

Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции. Его дед по материнской линии - Джузеппе Росси - был художником-импрессионистом, чьи работы выставлены в флорентийской Галерее Уффици. Мать занималась пошивом одежды, а отец был горным техником.

В 1957 году Кавалли поступил в Академию искусств во Флоренции, обучался оформлению интерьера (специализировался на мебельных тканях), однако диплом так и не получил. Он экспериментировал с красителями и методами печати на ткани, создал серию цветочных рисунков на трикотаже, которые привлекли внимание итальянских фабрик.

Модный бизнес

В 1960-х годах, работая с трикотажем, Кавалли предложил производителям метод печати не на большом полотне ткани, как это было принято, а на самом изделии с еще не простроченными рукавами и боковыми швами. Это позволяло получить цельный рисунок, плавно переходящий с одной части вещи на другую. В конце 1960-х годов он запатентовал способ нанесения цвета на кожаные изделия, позволяющий окрашивать их в шесть тонов. Это изобретение стало пользоваться популярностью среди модных домов - Hermes, Pierre Cardin и др. Также дизайнер представил публике работы в области лоскутной техники.

В 1970-х годах Кавалли основал собственный бренд Roberto Cavalli, выпускал футболки, джинсы и другие предметы гардероба. В 1972 году во Флоренции состоялся дебютный показ моделей Кавалли, в том же году он открыл первый бутик в Сен-Тропе (юг Франции).

В 1980-х годах, когда в моду вошли минимализм и спортивный стиль, Кавалли отказался адаптировать свои коллекции под новые тенденции и его популярность снизилась.

В начале 1990-х годов бренд Кавалли вновь вошел в моду благодаря джинсам-стрейч, которые хорошо садятся на любую фигуру. Его инновационные технологии обработки классического денима способствовали увеличению спроса на джинсовую одежду. В 1994 году он представил джинсы с искусственными потертостями, они остаются актуальным до сих пор. В 1998 году Кавалли запустил линию мужской и женской одежды Just Cavalli, ориентированную на молодежь. В коллекцию вошли также сумки, очки, часы, постельное белье, а также парфюм для женщин и мужчин, обувь. Сегодня бренд Roberto Cavalli представлен в более чем 50 странах.

Стиль Кавалли, признание

Отличительными чертами стиля Roberto Cavalli являются избыточная роскошь, гламур и сексуальность. В коллекциях дизайнер часто использует мягкую кожу, деним, анималистические принты (зебра, тигр, леопард, змея), украшает изделия блестками, стразами и перьями. Многие модные критики считают, что Кавалли балансировал на грани вульгарности и сдержанности, китча и элегантности. По словам же мастера, он создавал такую одежду, "чтобы в ней женщина была уверенна в себе и своей красоте".

Первой из звезд в одежде дизайнера стала появляться в 1970-х годах французская актриса Бриджит Бардо. Позже Модный дом Роберто Кавалли создавал образы для таких знаменитостей, как Кристина Агилера (2006-2008 годы, тур в честь альбома Back to Basics), Мадонна (2011 год, презентация фильма "МЫ. Верим в любовь", режиссером которого она была). Разрабатывал концертные костюмы для британской женской поп-группы Spice Girls. Поклонниками одежды от Кавалли стали телеведущая Опра Уинфри, певцы Джон Бон Джови и Элтон Джон, актрисы Дженнифер Лопес, Орнела Мути, Сара Джессика Паркер и др.

В 2002 году Кавалли был удостоен звания "Дизайнер года" по версии Fashion Group International. В 2003 году он был выбран главнокомандующим парада в Нью-Йорке в честь национального праздника - Дня Колумба (за всю историю шествий его впервые вел модельер). В 2010 году Дом Кавалли получил статус "Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды" (Luxury Brand Status Index Best of Best).

С 2015 года Roberto Cavalli принадлежала итальянской инвестиционной компании Clessidra (по неофициальным данным она купила 90% акций за €390-450 млн, 10% осталось у дизайнера). В ноябре 2019 года 100% акций Roberto Cavalli приобрел миллиардер из ОАЭ Хусейн Саджвани через свою инвестиционную компанию Vision Investments (сумма не раскрывается; The Wall Street Journal оценил сделку в €160 млн).

Другие направления деятельности

В 2002 году Кавалли открыл во Флоренции свое первое кафе, позднее подобные заведения появились в Милане, Порто-Черво, Дубае, Сен-Тропе. Бренд Cavalli совместно с тосканской шоколадной фабрикой La Molina разработал линию шоколадных десертов, которые представлены в его кафе.

В 2012 году дизайнер запустил линию Roberto Cavalli Home по производству мебели, аксессуаров для дома, ткани, посуды, обоев, плитки и др.

Личные сведения

Роберто Кавелли дважды был женат. У него шестеро детей, последний из них родился в 2023 году в отношениях с Сандрой Нильссон.