Как поминать усопших в Родительскую субботу 13 апреля: правила и запреты

Сегодня православная церковь отмечает Родительскую субботу четвертой седмицы святой Четыредесятницы. В этот день принято молиться за упокоение душ своих близких и родных.

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В эту субботу в храмах будет проходить заупокойное богослужение, на котором прихожане смогут вспомнить усопших и помолиться за их души. Священнослужители напомнили, что Родительскую субботу нужно начинать именно с похода в храм, а затем ехать на кладбище. Молитва для усопших гораздо важнее, чем уборка могилы, которую можно провести в любой другой теплый день, пишет rg.ru.

Как правильно поминать усопших

Православным прихожанам стоит подать записки об упокоении своих близких в храме, после чего оставить постные продукты на поминальном столе для нуждающихся.

Также нужно помнить о важности вечернего богослужения и Литургии в эту субботу, чтобы помолиться за усопших, потому что после сегодняшней Родительской субботы возможность помянуть ушедших будет только на Радоницу – это девятый день после Пасхи. В 2024 году Радоница будет 14 мая.

Посещение храма и молитвы являются более важным аспектом, чем уборка могилы усопшего, поэтому кладбище можно посетить, чтобы возложить цветы и произнести тихую молитву. А дома рекомендуется накрыть постный поминальный стол с кутьей, постными блинами и киселем: это дань уважения к традициям и память об усопших, передает novos.mk.ru.

«Отшедшие живы, и общение у нас с ними не пресекается. Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным или другим, так молимся и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или к грешным. Это долг любви братской», – наставлял святитель Феофан Затворник.

Что запрещается делать

Представители церкви напомнили о важности соблюдения Великого поста, который продлится до 4 мая. Православным россиянам стоит воздержаться от употребления алкоголя в Родительскую субботу.

Также священники отметили, что не поддерживают сложившуюся традицию оставлять продукты на могилах, так как данная практика связана с язычеством. Лучше посетить могилу усопшего для молитвы.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, в какие дни не стоит посещать кладбище. Строго запрета на посещение могил усопших нет, однако приходить не рекомендуют за неделю до Пасхи, а также в Троицу.