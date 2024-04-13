План Вандерлипа: как США хотели купить Камчатку у Ленина

Советская Россия в период своего становления была слабым государством, чем пытались воспользоваться многие страны в мире. Например, США планировали приобрести практически за бесценок Камчатку. Но сделка с большевиками всё-таки не состоялась.

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Ключ к богатствам

Северные воды Тихого океана американцы начали активно осваивать после присоединения Аляски, но в конце XIX века территории в основном интересовали только браконьеров. Пользуясь тем, что Российская империя оказалась не в состоянии охранять должным образом границы, к побережью Камчатку ринулись промышленники из США. Они снаряжали экспедиции в надежде найти новые залежи золота. Так американцы получили представление о прочих богатствах российского полуострова. В 1920 году американский бизнесмен Вашингтон Бейкер Вандерлип связался с Советом народных комиссаров в Москве с целью обсудить продажу Камчатки Соединённым Штатам. Обосновывалось данное предложение необходимостью совместных действий против Японии. Но при этом предприниматель подчёркивал – его интересует именно продажа, а не аренда, в том числе и долгосрочная. Вандерлип интересовался Камчаткой ещё с конца XIX века. На полуострове он пытался найти золото, но ему попадались «лишь» нефтеносные поля. Спустя несколько десятилетий бизнесмену удалось заручиться поддержкой влиятельных политиков, которые продвигали в США идею освоения Дальнего Востока. В то время Камчатка как раз фактически принадлежала Дальневосточной Республике (ДВР) – буферному государству, созданному для предотвращения японской угрозы.

Стечение обстоятельств

Владимир Ленин прекрасно понимал, что Москва полностью отдалённые земли не контролирует, но буквально в последний момент от продажи он всё-таки отказался. В ответ советская сторона предложила сдать полуостров в концессию на 50 лет. Решение вождя мирового пролетариата объясняется просто – таким образом он хотел посеять рознь в капиталистическом мире. Но в 1921 году ситуация в ДВР вышла из-под контроля. При поддержке японцев в государстве произошёл белогвардейский переворот. В результате японские войска ушли из Владивостока. Так сама собой отпала необходимость не только продавать Камчатку, но и сдавать её в аренду. К тому же Вашингтон отказался признавать на дипломатическом уровне Советскую Россию. После такого вести переговоры относительно сотрудничества в сфере освоения Камчатки уже явно не стоило. Однако Вандерлип всё не сдавался. За настойчивость американские СМИ окрестили его «ханом Камчатки». Правда, старания предпринимателя так и не увенчались успехом. Полуостров остался российским. Непоправимая геополитическая и экономическая ошибка совершена не была.