«Первый после Басаева». Почему Умаров стал главой чеченских боевиков

Шестьдесят лет назад родился один из самых разыскиваемых в мире террористов — Доку Умаров. На его счету подрыв «Невского экспресса», теракт в московском метро, взрыв в аэропорту Домодедово, унесшие сотни жизней. Для ликвидации «амира» чеченских радикалов сотрудник спецслужбы прошел «испытание кровью» и внедрился в их отряд. Как ловили «террориста №1» — в материале «Газеты.Ru».

«В туфлях и с сигаретой»

Доку Хаматович Умаров родился 13 апреля 1964 года в селении Харсеной Шатойского района Чечено-Ингушской АССР. Окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «инженер-строитель». Работал на стройках в разных районах России.

По данным СМИ, еще в 80-е он был осужден за убийство по неосторожности, а после развала Советского Союза занялся рэкетом в Тюменской области. В июле 1992 года Умаров снова стал фигурантом дела об убийстве. На этот раз от правосудия он скрылся в Чечне, где его навыки пришлись кстати.

В республике нарастал конфликт между на тот момент президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым и оппозиционным Временным советом Чечни, поддерживаемым Москвой.

Умаров, решив воевать против федеральных войск, примкнул к батальону «Волк» под руководством Руслана Гелаева.

«Я приехал к нему на «Мерседесе», в туфлях и с сигаретой во рту и предложил свою помощь…Гелаев посмотрел на меня и спросил, совершаю ли я молитву? Я ответил, что нет, но если надо, то научусь», — вспоминал встречу боевик.

«Таких было немало»

Сначала Умарова взяли лишь рядовым гранатометчиком, но к концу 1994 года у него появился собственный отряд. Возглавляемая им группа боевиков дислоцировалась в районе родового села своего лидера — Харсеной Шатойского района.

В начале 1996 года террористу присвоили звание «бригадного генерала». В СМИ отмечали, что карьерному росту помогла женитьба на дочери полевого командира Дауда Ахмадова, приближенного к первому президенту Ичкерии.

«Он был полноценным террористом, дерзким командиром, но на тот момент таких боевиков было немало, — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» военный историк, автор двухтомника «Чеченская война» Евгений Норин. — К вершинам лидерства в вооруженном подполье он начал идти только во вторую войну».

Во время действия Хасавюртовского перемирия следующий президент Ичкерии Аслан Масхадов ненадолго назначил его секретарем Совета нацбезопасности и главой республиканского штаба по борьбе с преступностью, но уже в 1998 году снял со всех должностей за причастность к похищениям людей и нападение на сотрудников прокуратуры Ичкерии.

После этого Умаров уехал в Пакистан и, как уверяли его сторонники, готовился к новой войне. Вернувшись в Чечню, организовал учебный лагерь в Харсеное, закупил оружие и боеприпасы.

С началом второй чеченской кампании вновь участвовал в боевых действиях и обещал «расстрелять Аслана Масхадова, если тот пойдет на переговоры с Москвой».

При прорыве из Грозного, занятого российскими военными в январе 2000 года, Умаров был тяжело ранен в челюсть. Спустя два месяца впервые появились слухи о его гибели, но сообщение не подтвердилось. Впоследствии ложные новости о смерти террориста появлялись еще как минимум семь раз.

«Унаследовал подчиненных»

В августе 2002 года Доку Умаров стал командующим «Западным фронтом» и вместе с другими боевиками продолжал воевать в горах.

В 2003 году его связывали сразу несколькими терактами, организованными в преддверии выборов президента Чечни .

3 сентября под поездом, следующим из Кисловодска в Минводы, сработало взрывное устройство. Погибли семь человек, еще 80 получили ранения.

За передачу взрывчатки террористам был осужден уроженец Чечни Ибрагим Исрапилов. По версии следствия, его непосредственным начальником был Доку Умаров.

15 сентября 2003 террорист-смертник взорвал заминированный грузовик прямо у здания ингушского управления ФСБ в Магасе. Два офицера, которые в этот момент находились во дворе, погибли. Предполагалось, что за этой атакой также стоял Умаров.

Однако, по мнению экспертов, славу в вооруженном подполье это ему не принесло. Самого серьезного «повышения» террорист добился лишь после того, как были ликвидированы его более «известные» соратники.

«К вершинам лидерства он вышел после гибели «звезд» в рядах боевиков. Сначала Гелаева, у которого он «унаследовал» часть подчиненных, а затем и Басаева, после которого возглавил все подполье, — рассказывает историк Евгений Норин. — Умаров завершил процесс трансформации движения из чеченского националистического в исламистское, сформировал «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России) вместо Ичкерии».

«Пусть знает»

В 2007 году Умаров провозгласил себя лидером террористической организации «Имарат Кавказ». Основой идеологии, как отмечают исследователи, стало извращенное толкование идей джихада.

Первым терактом, за который главарь официально взял на себя ответственность, стал подрыв «Невского экспресса» в ноябре 2009 года. Погибли 28 человек, ранения получили 132.

После этого Умаров заявил о своей причастности к ряду других терактов. Самые громкие из них — взрывы в московском метро в 2010 году и в аэропорту Домодедово в 2011 году.

«Россия пусть знает, что она находится в состоянии войны с кавказскими мусульманами», — говорил боевик в своих выступлениях.

В 2010 году деятельность «Имарат Кавказ» была запрещена в России, а спустя год Госдепартамент США внес имя Умарова в список международных террористов и объявил награду в $5 млн за любую информацию о его местонахождении.

Убить при свидетелях

Спецслужбы неоднократно отчитывались о том, что вышли на след Умарова. И хотя несколько его соратников были ликвидированы, главарю удавалось ускользнуть. Уничтожить террориста удалось лишь, внедрив в банду агента.

Одним из этапов проверки, которую пришлось пройти «новобранцу», стало убийство российского офицера при свидетелях.

Пройти испытание внедренному агенту удалось благодаря тщательно спланированной инсценировке.

В 2012 году он смог передать спецслужбам сообщение о том, что Умаров находится в горном селении на границе Ингушетии и Чечни. Осенью 2013-го боевика уничтожили.

По словам президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, это ознаменовало окончательное поражение бандподполья, действовавшего в Чечне.