Что такое нормативы ГТО? Какой комплекс придумали в СССР

Слоган «Готов к труду и обороне» придумали в Советском Союзе. Нормативы ГТО были частью государственной программы физического воспитания граждан страны и популяризации физической культуры и спорта. После распада СССР в 1991 году программу ГТО закрыли, однако в 2014-м ее возродили. «Лента.ру» выяснила, до какого возраста можно сдать нормы ГТО, какие нормативы входят в программу 2024 года и где может пригодиться золотой значок ГТО.

Как появилась программа ГТО

Идея создать программу популяризации спорта появилась после Октябрьской революции. По мере того как недавно образованный СССР набирал политическую мощь, появился запрос на массовый спорт. Предполагалось, что привлечение населения к физической культуре станет основой дисциплины и хорошей физической формы граждан, посвятивших все свое время строительству нового государства.

Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) был образован 11 марта 1931 года

Именно тогда с подачи Коммунистического союза молодежи — комсомола — были разработаны единые критерии оценки спортивной подготовки молодежи, нормативы и программа ГТО.

Интересно, что в первое время к сдаче нормативов ГТО допускали только мужчин от 18 лет и женщин от 17. Чтобы получить разрешение на участие в программе, нужно было пройти медосмотр. Врач определял, насколько здоров человек и не нанесут ли ему вреда спортивные испытания.

Следует отметить, что организация спорта в СССР в целом была на высоком уровне: советские спортсмены занимали призовые места на международных соревнованиях, что мотивировало молодежь к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. Государство, в свою очередь, предоставляло для этого все возможности, ведь спортивные успехи граждан поднимали международный авторитет молодого государства.

После распада Советского Союза в 1991 году большинство государственных и общественных институтов страны перестали функционировать. В том числе прекратилась работа над физвоспитанием, так что комплекс ГТО фактически оказался забытым.

Возрождение программы ГТО

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"».

В соответствующем Правительства Российской Федерации были обозначены цели внедрения комплекса. В их числе — повышение эффективности спортивных занятий в укреплении здоровья, гармоничном и разностороннем развитии личности, а также воспитание патриотизма. Кроме того, в документе прописано, что возобновление комплекса ГТО призвано обеспечить преемственность в физическом воспитании граждан. То есть можно сказать, что в основе современной системы ГТО лежат принципы и методы советского комплекса.

В 2019 году комплекс ГТО вошел в состав Федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью Национального проекта «Демография». Одна из важнейших целей проекта — модернизация школьного спорта.

Однако нельзя сказать, что нормативы ГТО сегодня существуют только для школьников. Программа подготовки к выполнению нормативов разделена на несколько возрастных групп, самая младшая — от шести лет, однако сдавать ГТО можно гражданам до 70 лет и старше.

Нормативные требования также делятся на три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому значкам ГТО. Разумеется, у мужчин и женщин свои нормативы — для сильного пола требования выше.

Нынешние нормативы отражены в Министерства спорта Российской Федерации от 22.02.2023 «Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)». Учитель физкультуры Дмитрий Константинов в беседе с «Лентой.ру» сказал, что нынешняя программа ГТО несколько мягче по сравнению с советской.

Могу сказать, что в СССР сдать нормативы было несколько труднее, чем сейчас, они были жестче. Однако в нынешнем российском комплексе меньше спортивных дисциплин, что, с другой стороны, усложняет задачу, поскольку выбор дисциплин теперь не так широк Дмитрий Константинов учитель физкультуры

Эксперт пояснил: в советский комплекс входили и езда на велосипеде, и лазанье по канату, и конькобежный спорт, и участие в турпоходе. «Эта вариативность позволяла сдавать нормы самым разным людям», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Испытания ГТО в 2024 году

Современный комплекс ГТО включает 13 видов физических упражнений, часть из них обязательны, часть — на выбор. Региональные комплексы могут даже включать национальные спортивные дисциплины или просто популярные в конкретной местности виды спорта.

Обязательные испытания ГТО:

бег на короткие дистанции — 30 метров, 60 метров или 100 метров;

бег на длинную дистанцию — более километра;

прыжок в длину с разбега или с места;

упражнения в подтягивании из виса на перекладине (можно заменить на рывок гири или отжимания);

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Этот список может варьироваться в зависимости от возрастной категории участников.

В перечень дополнительных испытаний могут входить челночный бег, смешанное передвижение, прыжок в длину с разбега, подъем туловища из положения лежа на спине, метание спортивного снаряда весом 700 граммов, бег на лыжах и другие.

При этом все 13 нормативов сдавать не придется: на золотой значок, как правило, достаточно выполнить четыре обязательных теста плюс несколько дополнительных с результатом, соответствующим золотому знаку.

Получить бронзовый и серебряный знаки проще: для серебряного необходимо выполнить испытания на «серебро» и «золото», бронзовый знак дадут, если хотя бы одной испытание пройдено на «бронзу». Также в серебряной и бронзовой категориях можно пройти меньшее количество испытаний.

Чаще всего участники выполняют не более трех-четырех видов нормативов за один день

Выполнять нормы ГТО можно в течение года. Для каждого из нормативов дается одна попытка, однако пересдать неудачную пробу можно спустя две недели.

Кто может сдавать ГТО

Принять участие в тестировании может любой гражданин России или иностранец, имеющий временную регистрацию или вид на жительство. Минимальный возраст участника — шесть лет.

Чтобы стать участником программы, в первую очередь необходимо получить медицинский допуск.

Медкомиссия для сдачи

Чтобы получить допуск к сдаче норм ГТО, участникам необходимо пройти медицинское обследование, по итогам которого им присвоят ту или иную группу здоровья.

Каких врачей нужно пройти для получение допуска к ГТО

Терапевт

Кардиолог

Стоматолог

Офтальмолог

Эндокринолог

Уролог (для мужчин)

Маммолог и гинеколог (для женщин)

Кроме того, нужно пройти ряд основных исследований: сдать анализы крови, мочи и кала, пройти измерение артериального давления, сделать электрокардиограмму и флюорографию.

Детям вместо терапевта придется посетить педиатра, кроме того, им необходимо пройти обследование у психиатра. В остальном процедура получения справки ничем не отличается от взрослой.

Принимать участие в программе ГТО могут только лица с I группой здоровья

К ней относятся те, кто не имеет хронических заболеваний, не относятся к группе риска определенных нарушений и не нуждаются в постоянном наблюдении врачей.

Если человеку присвоили II или III группу здоровья, его все равно могут допустить к сдаче ГТО после дополнительного медосмотра.

Нормативы по возрастам

Нормативы ГТО разнятся не только для мужчин и женщин, но и в зависимости от возраста. В целом ступени ГТО можно разделить на группы от дошкольников до пожилых.

Дошкольники в возрасте 6-7 лет

Даже дети дошкольного возраста могут принять участие в сдаче норм ГТО. Причем и для самых маленьких участников программы существуют строгие нормативы. Например, пробежать 10-метровую дистанцию на золотой значок мальчики должны за 3,1 секунды, а девочки — за 3,3 секунды.

Школьники в возрасте 8-17 лет

Разумеется, нормативы для школьников тоже отличаются по возрастам. Ребенок восьми лет и семнадцатилетний подросток не могут показать одинаковые результаты. Например, 30-метровку на золотой значок мальчики восьми-девяти лет должны пробежать за 5,9 секунды, а молодые люди с 14 до 15 лет — за 4,6 секунды.

Подростки в возрасте 16-17 и 18-19 лет бегут уже на дистанцию в 60 метров: девочки должны сделать это за 9,2 секунды, мальчики — за 7,9.

Взрослые

С возрастом нормативы ГТО несколько смягчаются. Например, молодой человек 20-24 лет на золотой значок должен пробежать 60-метровку за 8 секунд — чуть-чуть медленнее, чем 18-летний подросток.

Для мужчин от 35 до 39 лет «золотой» норматив уже составляет 9,1 секунды.

Интересно, что в возрастной категории от 40 до 44 лет участники бегут дистанцию в один километр. На золотой значок мужчина должен пробежать дистанцию за 4,05 минуты. То же расстояние мужчина 55-59 лет должен пробежать за 6,05 минуты, чтобы получить «золото».

Пожилые

Начиная со ступени от 60 до 64 лет бег заменяют на смешанное передвижение, когда бег может переходить в ходьбу на любом участке дистанции.

Если речь идет о дистанции в один километр, на золотой значок мужчина должен преодолеть ее за 6,45 минуты. В более солидном возрасте — от 70 лет и старше — золотой значок дадут, если мужчина преодолеет дистанцию за 11 минут.

Как и где сдавать нормы ГТО

Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и подать заявку на прохождение тестирования. Для регистрации потребуется отсканировать паспорт. После того как заявка будет рассмотрена, участнику придет уведомление, когда и где он сможет пройти испытания.

Чаще всего нормативы сдают в специальных центрах тестирования, расположенных в спортивных комплексах, бассейнах, тирах и так далее.

При этом важно помнить, что после прохождения испытаний значок ГТО выдают не сразу. Примерно за два-три месяца будут оформлены необходимые документы и изготовлены награды, так что получить свой знак отличия можно раз в квартал на специальной церемонии, в торжественной обстановке.

Если абитуриент не успевает получить знак и удостоверение ГТО к моменту подачи документов, он может предоставить приемной комиссии выписку из приказа Министерства спорта

Что дает знак ГТО

Получение значка ГТО — это не только моральное удовлетворение и оценка собственных физических возможностей. Некоторым категориям лиц эта награда приносит вполне практическую пользу.

Какие привилегии дает знак ГТО

Абитуриентам при поступлении в вузы учебное заведение может начислить от двух до десяти дополнительных баллов. При начислении учитывается знак ГТО, полученный не раньше текущего года. Студентам вузов при получении золотого знака ГТО могут начислить дополнительную стипендию. Такое решение учебное заведение принимает с учетом числа студентов, претендующих на льготу. Работники компаний и предприятий по решению работодателя могут получить внеплановую премию или лишний выходной во время подготовки к испытаниям.

Налоговый вычет по ГТО

С 2025 года участники программы ГТО смогут получить налоговый вычет.

Что такое налоговый вычет? Налоговый вычет — это мера поддержки от государства, при которой гражданину возвращают часть подоходного налога. То есть претендовать на него могут только те, кто платит НДФЛ. Налоговый вычет можно получить при оплате образования, лечения, занятий спортом, при покупке жилья и в других случаях.

Так что эта льгота будет актуальна только для работающих граждан: школьники, студенты, пенсионеры, нетрудоустроенные лица и родители в декрете получить налоговый вычет по ГТО не смогут.

Считается, что введение налогового вычета станет дополнительной мотивацией населения к занятиям спортом. Скорее всего, чтобы его получить, нужно будет предоставить в налоговую подтверждение о прохождении ГТО и ряд документов, подтверждающих расходы на подготовку к испытаниям. Итоговый результат — «золото», «серебро» или «бронза» — скорее всего, учитываться не будет, ведь в данном случае важны старания человека и его воля к победе.