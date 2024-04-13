Глупые, но очень живучие приметы родом из СССР

Так уж получилось, что с давних пор люди верят во всевозможные приметы. Когда-то суеверия формировали значительную часть человеческого мировоззрения. Сегодня в приметы верят гораздо меньше, но полностью отказаться от них мы не в силах. Какие-то из них достались нам в наследство от далеких предков, а есть и относительно молодые, родом из советского прошлого.

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«Счастливый» билетик

Одной из самых популярных сегодня примет, родом из СССР — это «счастливый» билет. Постепенно система «обилечивания» пассажиров уходит в прошлое, уступая место передовым мобильным технологиям. Но бумажные билетики еще в ходу и многие по привычке внимательно рассматривают напечатанные на них цифры.

Сейчас нумерация билетов может быть разной, но в Союзе цифр было непременно шесть. «Счастливым» признавался билет, у которого совпадали суммы трех левых и трех правых. Например, 618 195 — удачное сочетание и такой проездной документ следовало непременно съесть. Это обязательно должно было принести счастье!

«Зашитая» память и вещи наизнанку

Быт советского человека, который по определению должен был быть прогрессивным атеистом, был насыщена мелкими суевериями. Одно из них касалось шитья. Если на одежде была замечена дырка, ее ни в коем случае нельзя было зашивать прямо на человеке. Для этого следовало снять вещь и потом ремонтировать.

Тот, кто игнорировал это, рисковал «зашить память» и стать забывчивым. Впрочем, был еще и верный способ обойти это проклятие. Если приходилось шить прямо на человеке, то ему в зубы давали нитку. Это должно было надежно обезопасить память. А еще было опасно надевать одежду наизнанку. Растяпа рисковал в ближайшем будущем «быть битым». Разрушить чары можно было только, бросив вещь на пол и потоптавшись по ней ногами.

Студенческие приметы

Наверное ни одна категория советских граждан не дала миру столько примет, как студенты. Неистребимая тяга прогрессивной молодежи к «халяве» породила множество обрядов. Например, перед экзаменом нужно было высунуться в окно и помахать раскрытой зачеткой. При этом приговаривали «Удача, ловись!»

Многие не слишком старательные учащиеся полагались на некие высшие силы, вместо того, чтобы учить предмет. Они клали под подушку учебник и спали на нем. Многие поколения студентов верили, что во сне знания непременно переберутся из книги им в голову. Помогал получить хорошую оценку и пятак, помещенный в туфлю. А еще перед экзаменом или зачетом ни в коем случае нельзя было мыть голову, чтобы не «вымыть» случайно то, что было с трудом вызубрено.

Ссоры и дрязги

Множество примет было связано со взаимоотношениями между людьми. Древняя примета с рассыпанной к ссоре солью просто бледнеет перед советскими выдумками. Очень важно было не наступить случайно знакомому человеку на ногу. Это могло привести к ухудшению в отношениях. Чтобы нейтрализовать зло, пострадавший человек должен был наступить на ногу в ответ. Делать это можно было легонько, символически.

Во время прогулки с другом или девушкой следовало обходить столбы с одной стороны. Если некий предмет разделял спутников, то они могли поссориться и даже расстаться. Многие также верили, что способствовать расставанию влюбленных может подаренная одиночная фотография. На даримых друг другу снимках пара должна быть непременно вместе.

Многие из этих примет произошли из старинных. Но в советское время они трансформировались до неузнаваемости, и большая их часть выглядит нелепо. Хотя можно сказать, что СССР был не только «родиной самых больших слонов», но и местом рождения самых дремучих глупостей и бестолковых мифов.