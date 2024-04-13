Как в СССР появилась традиция проводить субботники?

105 лет назад состоялся первый в истории субботник. Это была инициатива нескольких московских железнодорожников, которую вскоре подхватила вся страна. Феномену безвозмездных добровольных работ Ленин даже посвятил статью «Великий почин». Он и сам участвовал в субботнике, рассказал корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

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Железнодорожники, участвовавшие в первом субботнике, для Александра Копченого всегда были примером. Бывший машинист пассажирских поездов, а ныне глава Совета ветеранов московского депо восхищается тем, как его предшественники не боялись трудностей.

«Произошла революция, и была неразбериха, разруха, все не организованно. Вот здесь: от станции «Сортировочной» до станции «Перова» – сейчас она общая – скопилось до 200 паровозов. Они были не в рабочем состоянии», – рассказал и.о. председателя совета ветеранов ЖД депо «Москва сортировочная» Александр Копченов.

Тогда бригада из 15 человек в ночь на субботу, 12 апреля 1919 года, осталась на работе. По собственной инициативе они чинили локомотивы до самого утра.

В обиходе паровоз Ов-7024 называли ласково «овечка». В московском музее «Великий почин» он – главный экспонат. Это один из трех паровозов, которые отремонтировали железнодорожники-добровольцы на самом первом в истории субботнике 105 лет назад здесь же в локомотивом депо «Москва Сортировочная».

Документальное подтверждение той ночи хранится в московском архиве. Вскоре примеру железнодорожников последовали работники других предприятий – и не только столичных. Люди даже шли на соседние производства – туда, где их руки были нужнее.

«Были и такие работы, которые сегодня нам кажутся довольно непривычными применительно к слову «субботник»: сортировка посылок на московском почтамте, разборка книг в библиотеках. Наверное, самый удивительный момент, который мне попался в документе, разливка спирта», – отметила начальник Отдела научно-информационной и выставочной работы Главархива Москвы Елена Коротких.

Ленину идея с субботниками очень понравилась. В ней вождь революции увидел подтверждение собственной теории о том, как должно развиваться общество, и даже посвятил этому статью «Великий почин», которую позже перевели и издали в Англии и Фракции.

«В этой работе, в частности, он восхищается тем, что люди самоорганизовываются. То есть эта его мечта об отмирании государства – общество идет в ту сторону. Это его восхищает. Мало того, еще и производительность выше, чем обычно, и сознательность, и дисциплина», – объяснила начальник отдела научно-просветительской работы Музея-заповедника «Горки Ленинские» Светлана Генералова.

Ленин и сам участвовал в субботнике. На известном фото Владимир Ильич несет бревно, каких было множество на территории Кремля. Они служили баррикадами в октябре 1917 года. Этот сюжет стал сакральным и многие говорили, что тоже несли бревно вместе с Ильичем. Советские историки подсчитали всех, кто оставил воспоминания о работе с вождем. Оказалось, бревно помогали нести 267 человек.

«Ленин действительно участвовал 1 мая 1920 года на субботнике в Кремле. Конечно, версии расходятся: случайно ли он попал на субботник или вышел специально», – подчеркнул главный научный сотрудник Музея-заповедника «Горки Ленинские» Дмитрий Пальчиков.

Со временем субботники стали традицией. Их начали проводить не только на предприятиях, но и в школах и даже детсадах.

«Это было не просто так: поработали, бросили лопаты, грабли и пошли домой. Нет, это все было празднично. Был организован чай, какая-то кухня приезжала», – рассказал Копченов.

Польза для страны и экономия для ее бюджета были налицо. Так, к летним Олимпийским играм 1980 года именно субботники помогли вовремя достроить и сдать спортивные объекты. Но в эпоху перестройки прекратились. Правда, традицию, как достойное наследие ушедшей эпохи, добрым словом многие вспоминают и сегодня.