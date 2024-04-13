«Руки огнем горели»: Кунгуров перед смертью рассказал о странностях

Накануне тело оперного певца было найдено в центре Москвы.

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Смерть оперного певца Евгения Кунгурова потрясла многих его коллег. Напомним, тело артиста было найдено в центре Москвы, у жилого дома на Зоологической улице.

По версии следствия, он покончил с собой в понедельник вечером. А сейчас поэтесса Татьяна Маругова рассказала о жутких подробностях, которые предшествовали смерти певца.

Оказывается, он был на приеме у остеопата, после которого что-то пошло не так.

«Он говорил мне: »«Меня перековеркали всего! »«, — цитирует слова Татьяны издание Woman.ru.

На этой почве у Евгения начались проблемы, он даже стал бояться ходить в церковь, хотя всегда был глубоко верующим человеком.