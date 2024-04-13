Не переедайте в день Марьи-Пустые щи: приметы на 14 апреля

Православные верующие 14 апреля чтят память преподобной Марии Египетской. Этот день традиционно называют Марья-Пустые щи, поскольку подготовленные на зиму запасы уже истекли, а новый урожай ещё не созрел.

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Что не стоит делать в грядущее воскресенье?

Убивать пауков — из дома уйдёт достаток;

Незамужним девушкам и женщинам, заходя в дом, оставлять дверь открытой, иначе муж будет гулящим;

Переедать — настанут голодные времена;

Ругаться, ссориться, выяснять отношения, разговаривать на повышенных тонах, отчитывать за что-то — домовой может разозлиться, после чего начнёт пакостить людям;

Беременным употреблять яйца в любом виде — к тяжёлым родам и капризному ребёнку.

Приметы погоды:

Если в реках и озёрах много воды, то вырастет много травы, которую можно будет скосить;

Если ночью звёзд не видно, то в будущем ожидается тёплая погода;

Если по небу плывут синие облака — к дождю и теплу.