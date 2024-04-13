Просроченная еда и мебель со свалки: 5 историй людей, накопивших капиталы

Реальность, в которую невозможно поверить.

© Чемпионат.com

Копейка рубль бережёт – эта поговорка стала жизненным кредо героев нашего материала. Их экономия переходит все границы (у некоторых персонажей и санитарные в том числе). Они считают каждый цент, готовы рыться на помойках. Отказывают себе практически во всём и не брезгуют просроченной едой. При этом бо́льшая часть скупердяев не бедные люди. Многие смогли накопить внушительные капиталы и обзавестись престижной недвижимостью.

Никита Крамп

Переехала жить в собственную машину и стала знаменитым трэвел-блогером.

31-летняя американка Никита Крамп из Флориды после окончания колледжа погрязла в долгах. Ей нужно было оплатить счета за учёбу, аренду квартиры и ЖКХ. Никита трудилась на двух работах, чтобы как-то выжить. Но из зарплаты в $ 1300 на обязательные выплаты по счетам уходило $ 1200! То есть на еду, одежду и лекарства оставалась жалкая сотня.

«Мне было так жалко отдавать деньги за аренду – ведь они просто уходили в пустоту», — говорила Никита.

В отчаянии девушка отказалась от небольшой квартирки, собрала нехитрый скарб и обустроила уютное гнёздышко в своём стареньком автомобиле.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКИТЫ КРАМП

Мылась Никита в спортзалах. Сочетала приятное с полезным. Сначала тренировалась, а потом прямиком в душ. Стирала бельё в прачечных, а по физическим потребностям бегала в туалеты кафе и ресторанов, которые встречались ей по дороге.

Да, девушка долго на месте не задерживалась. Спала она в своей же машине на заднем сиденье. Для ночёвки искала тихие спальные районы. Ни разу Никиту не прогнали и не попытались ограбить.

К рулю американка приделала поднос, за которым завтракала. Обеды и ужины она часто готовила у подруги. Гардеробной стал багажник, который предприимчивая экономная Никита разделила на четыре контейнера: для хранения одежды, обуви и других вещей.

Таким образом она прожила целых три года! За это время Никита накопила $ 25 тыс., расплатилась с долгами и стала известным блогером. С той поры, как она стала рассказывать о своей дорожной жизни в соцсетях, количество её подписчиков увеличилось до миллиона.

Теперь американка вполне неплохо зарабатывает на рекламных постах. Никита даже уволилась с официальной работы и решила путешествовать на своём скромном авто по всем штатам Америки.

«Как только я переехала в машину, всё улучшилось. Из сломленного депрессивного человека я превратилась в неунывающего активного оптимиста», — говорит Никита.

Элизабет Айми

Миллионерша, которая питается кошачьим кормом.

Состояние Элизабет Айми из Лас-Вегаса — более $ 5 млн. На такие деньги можно питаться омарами и чёрной икрой хоть каждый день. Но для Элизабет это непозволительная и глупая роскошь. Всё в бюджете 50-летней богачки чётко расписано.

Если Элизабет вдруг понимает, что исчерпала ежемесячный лимит в $ 1 тыс., то покупает дешёвые кошачьи консервы по 59 центов за банку. При том что домашних питомцев у миллионерши нет (видимо, тоже в целях экономии).

Из кошачьего корма Элизабет готовит сэндвичи и салат. Говорит, что на вкус не хуже консервированного тунца. Один из друзей женщины стал гостем ток-шоу, где признался, что пришёл в ужас, узнав об этом. Ведь по несчастливой случайности ему пришлось отведать те самые сэндвичи.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭЛИЗАБЕТ АЙМИ

«Она спросила меня, хочу ли я пообедать. Я ответил: «Конечно». Элизабет сделала мне сэндвич с тунцом. По крайней мере, я так думал. Вот я ем его и думаю: «Какой-то подозрительный вкус. Что это за тунец такой? А потом я посмотрел на столешницу и заметил там пустые банки из-под кошачьего корма», — рассказал мужчина.

Патологическая экономия коснулась не только еды. Например, Элизабет не выбрасывает кухонные губки месяцами, даже если они уже пришли в негодность.

«Пока губка не развалится и не сгниёт, не вижу смысла её выбрасывать!» — восклицает хозяйка.

Дом Элизабет достался от бывшего мужа. И особняк пришёл бы в запустение, если бы не экс-супруг. Он регулярно проводит в нём уборку взамен на её услуги тренера и консультанта по питанию.

Одежду миллионерша не покупает уже десятки лет, а ездит на древнем автомобиле с 17-летним стажем.

«Я знаю, что моя экономность раздражает людей. Но мне всё равно. Ведь как бы там ни было, я богата», — говорит Элизабет.

Хайнц Б.

Пенсионер-миллионер, который питается на помойке.

80-летний Хайнц Б. из немецкого города Дармштадт с виду может показаться бездомным. Но не спешите судить по одёжке – перед вами миллионер и обладатель 10 домов. Мужчина когда-то работал инженером, на старости лет остался один и решил начать экономить. Еду находил на помойках, одежду – там же, от электроэнергии отказался и топил дом щепками и прочими деревянными отходами. Сэкономленные деньги откладывал. Но не прятал под матрас. Здесь Хайнц проявил недюжинную смекалку.

На сбережения он покупал дом, сдавал его в аренду, продолжая жить в своём старом. Снова копил и вкладывался в новую недвижимость.

Привычка экономить глубоко проникла в жизнь Хайнца. Даже при пенсии в € 3500 пожилой человек тратит всего лишь € 5 в месяц. У него нет мобильного телефона, но есть ноутбук. Хайнц часто смотрит вебинары и различные бизнес-лекции.

© Чемпионат.com

«Живу экономно, так я воспитан. На еду не трачу даже € 5 в месяц. Иногда могу купить немного масла для жарки или что-то ещё. Но бо́льшую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью», — объясняет Хайнц.

Сейчас на счету немца всего € 15. И всё потому, что он только недавно купил 10-й дом за € 700 тыс.

Соседи старика знают о его бережливости и часто вывешивают через забор пакеты с продуктами. Чаще всего это просрочка. На вопрос — кому же достанется внушительное наследство? — одинокий пенсионер лишь пожимает плечами.

«Может быть, просто подарю жильцам», — говорит он.

Розанна Трен

Жизнь в роскошном доме и ежедневный поход по помойкам.

Розанна Трен называет себя «королевой бережливости», а своё большое семейство – «безумно экономными азиатами». Вместе со старшей дочерью она почти каждый день проводит на помойке в поисках полезных вещей, от которых избавились предыдущие владельцы.

Однако Розанна не забывает про технику безопасности – чтобы не пораниться, она надевает на ноги бахилы с деревянными пластинами, на руки — плотные перчатки. Затем в вход идёт специальный звуковой отпугиватель крыс.

«Мы ненавидим крыс, у нас уже было несколько неприятных случаев, поэтому теперь мы их распугиваем», — признаётся Розанна.

Семья Трен живёт в большом красивом доме и вполне может позволить себе покупать хорошие (и новые) вещи. Но экономия превратилась для них в увлекательный процесс, который они находят очень весёлым и полезным.

«Рыться в мусорках – это наш образ жизни», — шутит Розанна.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОЗАННЫ ТРЕН

Женщина признаётся, что примером для такой экономии стали её родители. Они, наоборот, никогда не умели считать деньги, тратили много на еду, развлечения и в итоге оказались банкротами. Поэтому Розанна решила, что не повторит таких ошибок.

Её дети говорят, что поначалу их смущала чрезмерная бережливость матери. Не раз они становились объектами насмешек в школе. Одноклассники приходили в новой одежде, с купленными недавно рюкзаками и учебными принадлежностями, а дети семейства Трен всё донашивали друг за другом. Со временем дочери и сыновья тоже увлеклись экономией и стали помогать маме разбирать хлам на помойке. В месяц семья порой может сэкономить до $ 10 тыс.

«Да, это может показаться вам неприятным. Но в мусорных контейнерах какого только добра мы не находили: ювелирные украшения, мебель, технику», — говорит дочь Розанны.

Кейт Хашимото

Бухгалтер, который живёт в одном из самых дорогих городов мира, но тратит $ 200 в месяц.

Жительница Нью-Йорка Кейт Хашимото вот уже несколько лет ограничивает себя абсолютно во всём. И, глядя на её жизнь, трудно не ужаснуться. Однако сама Кейт довольна ситуацией и не готова изменять принципам. Наоборот, женщина с гордостью заявляет, что не покупает нижнее бельё с 1998 года! К каждой вещи она относится с маниакальной бережливостью.

«Я ненавижу тратить деньги и обожаю экономить. Ради этого я готова есть еду из мусорных баков», — честно говорит Кейт.

Женщина живёт в Нью-Йорке уже три года, и, хотя это один из самых дорогих для проживания мегаполисов, она нашла способы, как всех обхитрить. И эти методы реально шокируют.

Так, Хашимото не стирает вещи, а купается прямо в них. То есть и сама чистая, и одежда. Но, как вы понимаете, водные процедуры по расписанию — раз в месяц. Даже руки Кейт дома не моет. Только в общественных местах. И всё ради экономии воды.

Кейт каждый день ходит по престижным районах Нью-Йорка. Но интересуют её не достопримечательности и знаковые места, а мусорные баки возле домов люкс-класса. Тут, по словам женщины, можно найти дорогущие деликатесы, причём даже нетронутые.

Мебели в крохотной квартире Кейт почти нет: кровать найдена на свалке, а матрас собран из нескольких ковриков для йоги. Глянцевые журналы исполняют роль обеденного столика.

Кейт внимательно следит за рекламными материалами и бесплатными подарками на мероприятиях, чтобы пополнять ванную различными туалетными принадлежностями. В комнате есть мыло и шампуни. А вот бумаги нет и в помине. Зато есть бутылка с водой и брусок мыла возле унитаза.