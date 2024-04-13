«Предупреждения из мира мертвых»: опасно ли общаться с покойными во сне

Люди, которые почитают и уважают своих усопших родных, могут рассчитывать на их защиту. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

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Память рода

По словам ясновидящей, некоторые религиозные конфессии выступают ярыми противниками общения с теми, кто ушел в загробный мир.

— Когда мы говорим о памяти усопших родных, а священники запрещают общение с ними, призывая молиться богу, то хочется спросить: причем здесь бог, если речь идет о родных людях? Обращаясь к близким, которых уже нет, мы тем самым сохраняем память своего рода, — рассказала Миронова.

Ясновидящая напомнила, что у славянских народов испокон веков была традиция класть на могилу усопшего родственника чашку водки и кусок хлеба, чтобы уважить их память:

— Поймите, смерти как таковой не существует, есть просто другая форма жизни. Как говорила моя любимая Ванга: «Смерть — это лишь временная разлука». Пока же мы здесь, почитаем и поминаем наших родных, они берегут нас и дают возможность роду продолжиться.

Пришел предупредить

Отдельно ворожея сказала о сновидениях с участием умерших. Яснознающая уточнила, что они могут наведываться во снах, чтобы предупредить или подсказать:

— Важно отличать ситуацию, когда человек из-за стресса после потери родного провоцирует сны с участием умершего от тех снов, где покойный пришел сделать важное предупреждение.

Экстрасенс отметила: чем устрашающе выглядит умерший во сне, тем больше шансов, что он хочет заранее сообщить о некой надвигающейся беде. Предупреждения из мира мертвых могут быть и по поводу грядущих счастливых событий — рождение детей, свадьба, покупка недвижимости и иное. Просто нужно научиться считывать эти знаки, заключила собеседница «ВМ».

Между тем священник Ульян Кречетов предупредил православных верующих, что общаться с усопшими родственниками во время посещения кладбища не нужно. Церковь категорически не приветствует подобные явления.