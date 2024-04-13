Священники рассказали, когда нельзя ходить на кладбище

Священники рассказали, что есть определенные дни, когда не рекомендуется ходить на кладбище.

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Например, православные христиане избегают посещения могил во время Пасхи и Троицы. Эти праздники не совпадают с настроением поминания усопших. Вместо этого, верующие могут прийти к родным в другие дни, такие как родительские субботы.

В целом, посещение кладбища в запретные дни не приведет к наказанию, но лучше соблюдать традиции и приходить в другое время.