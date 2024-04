«На них нельзя воевать»: что говорили американцы про светский T-34

Знаменитый танк Т-34 возник в СССР не на пустом месте. В 1929 году советское командование заинтересовалось разработками американского конструктора Джона Уолтера Кристи, который был одержим идеей создания «бронекавалерии» для быстрых рейдов в тылу противника и даже сконструировал для этого особую подвеску, в которой гусеницы могли быстро заменяться колесами. В следующем, 1930 году, два танка «Кристи» M1940 были закуплены СССР вместе с лицензией на производство и технической документацией.

Разработка танка

Несмотря на то, что отправленные в Россию танки оказались без башен, наши конструкторы приступили к их изучению и к конструированию советской боевой машины. Как пишет группа авторов во главе с историком Е. Е. Александровым в статье «Танкостроение Украины в 1927–1945 гг.: организационный и производственный аспекты», на основе M1940 с 1931 по 1937 год появились быстроходные танки БТ, БТ-2, БТ-5 с 45-мм пушкой и БТ-7.

В 1939 году был создан танк БТ-7М с авиационным дизельным двигателем В-2. На БТ уже применяли бронелисты, расположенные под наклоном, что делало машину менее уязвимой. В 1938 году танкисты отказались от колесного хода, остановив выбор на гусеницах, усилили броню и вооружение танка. В результате этих усилий на Харьковском паровозостроительном заводе на свет появились танки А-32, А-34 и танк – Т-28: его отличала толстая броня и 76-мм пушка Л-10. В серию под индексом Т-34 пошел танк А-34.

Сравнение не в пользу наших

В 1940 году в Кубинку на полигон доставили два немецких танка Pz.III, и сравнение оказалось не в пользу Т-34. Наш танк был шумным: немецкую машину было слышно за 250 метров, а Т-34 – за полкилометра. Pz.III разгонялся до 70 км/час, а Т-34 едва мог достичь 48,2 км/час. Немецкий танк был комфортным: у командира была отдельная башня, прекрасный обзор, экипаж имел приборы связи. В тесную башню Т-34 с трудом втискивались двое, командир был еще и наводчиком, а радиосвязь была только между ним и водителем. Кроме этого, на Pz.III была более мягкая подвеска, прекрасное качество оптики и стоял надежный бензиновый двигатель.

После испытаний гарантийный срок Т-34 снизили до 1000 км, выпуск продолжили, но стали разрабатывать модификацию Т-34М. Было решено отказаться от «подвески Кристи», поставить демультипликатор, увеличить башню и обитаемый объем, поднять клиренс и установить дизельный двигатель в 600 л.с. В мае 1941 года три танка уже были собраны, но началась война, и воевать пришлось тем, что было – Т-34.

"Непригодный" танк

В 1942 году Т-34 был испытан американцами на полигоне Aberdeen (штат Мэриленд, США) после чего на свет якобы появился документ под названием «Оценка танков Т-34 и КВ», который был якобы подписан начальником II-го Главного управления ГРУ, генерал-майором Василием Ефремовичем Хлоповым. В документе якобы отмечалось, что двигатель Т-34 вышел из строя после 343 км пробега, виной этому стал воздуховод, забившийся грязью. После попадания ее в ЦПГ, двигатель якобы заклинило, в результате чего танк с испытаний сняли. Американцы отметили, что пружины подвески сделаны из некачественной стали, башня тесная, вопросы вызвала и водопроницаемость корпуса, и поворотный механизм башни – он был «слаб и искрил». Не выдерживала критики механическая обработка бортовых фрикционов, а от трансмиссии, установленной на Т-34, американца отказались 20 лет назад. Отдельно у янки вызвало шок внутреннее пространство боевой машины: теснота, отсутствие элементарных удобств для экипажа. А вот что понравилось американцам, так это мощный дизельный двигатель и эргономичное размещение боеприпасов.

Между тем существование самого документа уже вызывает споры, так как текст реального результата «Оценки...» Т-34 мало кто видел, хотя он существует и насчитывает 600 страниц с фотографиями. Исследователь Дмитрий Трушкин указывает, что текст, порочащей Т-34 «Оценки...» основан на пересказе слов работников полигона офицером ГРУ, генерал-лейтенантом Ильичевым. Настоящее название документа – Second Partial and First Consolidated Report on Russian Medium Tank T34 and 10th Report on Ordnance Program #5887, 02.12.1943, Army Ordnance Research Centre. Он представляет собой отчет о ходовых испытаниях танка и результаты исследований металла, сделанные разными лабораториями, но в общем доступе не размещен до сих пор.

На месте не стояли

Вскоре в СССР появился новый танк Т-34-85, а в 1944 году на основе Т34М был создан Т-44. Танки действительно имели недостатки. Бывалые танкисты называли Т-34 крематорием , его топливный бак располагался рядом с экипажем, между боковыми стенками, тонкая броня которых пробивались снарядом. От попадания снарядов люки часто заклинивало и выбраться наружу было невозможно, поэтому танкисты старались не закрывать их, если это позволяли условия боя.

Прошедший всю войну танкист Ион Лазаревич Деген вспоминал, что танк Т-34-85 представлял собой такую же «консервную банку». Командиры проклинали сиденье на пружинах, а экипаж задыхался от пороховых газов. Обзор был минимален – через перископ или прицелы было плохо видно, а высовываться из башни или открывать лючок мехвода было опасно во время уличных боев. При попадании снаряда в башню экипаж внутри осыпало окалиной и осколками брони с внутренней стороны. Кроме того, из-за тесноты, при попадании снаряда в броню, экипаж получал травмы от резкого удара о внутренние узлы и агрегаты. Поэтому нередки были случаи, когда, даже не пробив броню, снаряд выводил из строя экипаж.

Однако у Т-34 были и достоинства, например маневренность, дизельный двигатель, соотношение цена – качество. Если американский «Шерман» стоил от 235 850 до 344 500 рублей, то производство Т-34 обходилось от 136 380 до 179 400 рублей. Для сравнения – в СССР по Лендлизу было поставлено 3 664 «Шермана», в то время как за годы войны согласно «Справочным данным Наркомата танковой промышленности СССР за 1941—1945 годы по выпуску бронетанковой техники» было произведено 35 467 танка Т-34. Как уточняет в своих публикациях историк Алексей Алексеевич Киличенков (статья «Поединок менталитетов: Т-34 против «Пантеры»), превосходство Т-34 в защите, подвижности и огневой мощи достигалось за счет комфорта экипажа, причем большую часть преимуществ экипаж не мог реализовать из-за плохого обзора. Однако уже через 4 месяца войны гитлеровские генералы были вынуждены сделать вывод об эффективности советского танка и начать создавать свои «Тигры» и «Пантеры». Недаром фельдмаршал Пауль фон Клейст назвал Т-34 «лучшим танком мира», а бывший офицер вермахта, историк Вернер Хаупт, признавал, что Т-34 – превосходен в маневренности и боевой мощи, а главное – против него бессильны все противотанковые средства.