Какой праздник сегодня, 16 апреля

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Всемирный день голоса

16 апреля в мире отмечается День голоса. Идея проведения праздника родилась в Бразилии в 1999-м. Со временем он стал международным. В России его отмечают с 2006 года. В этот день проводят различные мероприятия, для того чтобы продемонстрировать важность голоса в повседневной жизни как средства общения.

День Чарли Чаплина

16 апреля каждый год отмечается день актера немого кино Чарли Чаплина. Мастер кинематографа родился 16 апреля 1889 года и запомнился зрителям по образу экранного бродяги с усиками, котелком и тросточкой. Поклонники Чаплина по всему миру в этот день пересматривают фильмы с его участием. Актер и режиссер снимал юмористические и правдивые фильмы на события, которые происходили в его эпоху.

Также 16 апреля отмечаются: День добрых дел, День точки с запятой, День науки в Таджикистане.

События 16 апреля:

90 лет назад (1934 год) было учреждено почетное звание Герой Советского Союза.

80 лет назад (1944 год) в ходе Великой Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков была освобождена Ялта.

60 лет назад (1964 год) американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

Кто родился 16 апреля:

Французский писатель Анатоль Франс (1844 – 1924).

Актер, кинорежиссер и сценарист Чарли Чаплин (1889 – 1977).

Писательница, прозаик и эссеист, драматург, литературный критик, искусствовед Зоя Богуславская (1924).

Актер театра и кино, народный артист России Иван Бортник (1939 – 2019).

Актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, заслуженный артист РФ Александр Семчев (1969).