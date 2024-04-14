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Надеваем красное и не устраиваем ссор: народные приметы на 15 апреля

Православная церковь 15 апреля чтит память преподобного Тита Чудотворца, жившего в IX веке. В народе он получил прозвище Ледолом. Это связано с тем, что в данный период окончательно вскрываются реки и озёра.

Надеваем красное и не устраиваем ссор: народные приметы на 15 апреля
© Архив «Клопс»

Что не следует делать в грядущий понедельник?

  • Кормить ворон — к голоду, пожарам и другим бедам;
  • Ссориться и думать о плохом — до лета удачи не видать;
  • Давать в долг соль или сахар — к ссоре;
  • Называться чужим именем — можно получить чужую судьбу; Проводить время в одиночестве, иначе можно притянуть к себе несчастья и горести;
  • Владельцам магазинов устраивать выходные. Большая выручка означает крупную годовую прибыль.

Какие ещё есть приметы?

  • Сны на 15 апреля чаще всего вещие. Такие видения могут указывать на способности, которые необходимо развить;
  • Для привлечения удачи в понедельник стоит надеть на себя хотя бы одну вещь красного цвета.

Приметы погоды:

  • Если лёд не ушёл, лов рыбы будет плохим;
  • Ворон в лужу окунулся — прощай солнечная погода;
  • Галки и грачи высоко вьются стаями и стрелой опускаются вниз — к дождю, сидят стаями на дороге — к ненастью;
  • Вороны в вышине играют — к хорошей погоде.
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