Надеваем красное и не устраиваем ссор: народные приметы на 15 апреля

Православная церковь 15 апреля чтит память преподобного Тита Чудотворца, жившего в IX веке. В народе он получил прозвище Ледолом. Это связано с тем, что в данный период окончательно вскрываются реки и озёра.
Что не следует делать в грядущий понедельник?
- Кормить ворон — к голоду, пожарам и другим бедам;
- Ссориться и думать о плохом — до лета удачи не видать;
- Давать в долг соль или сахар — к ссоре;
- Называться чужим именем — можно получить чужую судьбу; Проводить время в одиночестве, иначе можно притянуть к себе несчастья и горести;
- Владельцам магазинов устраивать выходные. Большая выручка означает крупную годовую прибыль.
Какие ещё есть приметы?
- Сны на 15 апреля чаще всего вещие. Такие видения могут указывать на способности, которые необходимо развить;
- Для привлечения удачи в понедельник стоит надеть на себя хотя бы одну вещь красного цвета.
Приметы погоды:
- Если лёд не ушёл, лов рыбы будет плохим;
- Ворон в лужу окунулся — прощай солнечная погода;
- Галки и грачи высоко вьются стаями и стрелой опускаются вниз — к дождю, сидят стаями на дороге — к ненастью;
- Вороны в вышине играют — к хорошей погоде.