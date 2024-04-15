От товарища Сухова до Шерлока Холмса: кто из киногероев мог бы стать идеальным начальником

Необычный опрос провел один из сервисов по подбору работы. В ходе исследования выяснилось, с какими героями фильмов хотели бы работать россияне, а кто бы подошел на роль руководителя. Итоги опроса «Вечерней Москве» пояснили эксперты.

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В исследовании приняли участие более 3,6 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России. Согласно результатам, для 28% респондентов лучшим коллегой стал бы Шерлок Холмс. Он в равной степени нравится как мужской, так и женской аудитории. На втором месте у опрошенных (23%) — Отто Штирлиц из фильма «Семнадцать мгновений весны». Третье место практически поделили между собой доктор Ватсон, за него проголосовали 19% россиян, и товарищ Сухов (из кинофильма «Белое солнце пустыни»), получивший 18 процентов голосов. В числе лидеров также оказалась героиня из фильма «Москва слезам не верит» Катерина Тихомирова.

Коллектив, с которым мы проводим большую часть времени, нередко становятся нашей «второй семьей». И, конечно, нам хочется, чтобы люди, с которыми мы находимся рядом, были коммуникабельны, обаятельны, профессиональны и ответственны. Но куда большее значение предают руководству. А кто бы из героев идеально подошел на эту роль и как бы ее «исполнил», мы спросили у экспертов.

Не командный игрок

Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова — воплощение спокойствия, внимательности и аналитического мышления, позволяющего ему находить ключи даже к самым запутанным преступлениям.

Психоаналитик Валерий Стемченко уверен, что ливановский Холмс принадлежит к архетипу «воина».

— В этом человеке проявляются такие качества, как азарт, мощь и предприимчивость, — поясняет эксперт. — Такой человек способен эффективно достигать цели, преодолевать препятствия на своем пути, ограждать от неприятностей близких, защищать интересы и убеждения, добывать то, в чем испытывает потребность, необходимость и желание.

Представители этого типа личности оберегают близких и всегда оказываются рядом, когда друзьям нужна помощь. Например, в сфере бизнеса такой типаж, как Шерлок Холмс, редко успокаивается на достигнутом. Ему постоянно нужно расширять сферы своего влияния, захватывать новые ниши и покорять очередные высоты.

По мнению психолога, подчиненные Холмса всегда будут понимать, каким курсом идет компания, что и, главное, как нужно сделать для продолжения развития. А если что-то не получится, то всегда можно обратиться за подсказкой к руководителю выше. Кроме того, он равнодушен к деньгам, а значит, не будет брать взятки и «правильные» подарки, да и «сыновьям маминых подруг» в рабочем коллективе места не будет.

Впрочем, есть у него и недостатки. Так, Шерлок вспыльчив и нетерпелив к чужой недальновидности, а еще не прочь пропустить рюмочку-другую. Впрочем, последнее для многих вопиющим недостатком не является.

Но, несмотря на все плюсы, кадровики не готовы предлагать ему руководящую должность.

— Шерлок — своего рода альтруист, готовый на многое, чтобы найти настоящего преступника или углубиться в проблему. Это решительный и креативный пиарщик или маркетолог, а также — прекрасный бизнес-консультант или финансовый аналитик, — уверена HR-менеджер Тата Зограбян. — Однако Шерлок не силен в командной работе, поэтому в роли руководителя или лидера коллектива такой человек не будет успешен. Также он не подойдет для работы, требующей соблюдения определенных стандартов и политики.

Кризис-менеджер

Согласно характеристике, главный герой «Семнадцати мгновений весны» Макс Отто фон Штирлиц: «...характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношеняния. Безукоризненно выполняет свой служебный долг...» Не сотрудник, а мечта. Но каким Штирлиц мог бы стать начальником? По словам эксперта, по типу личности его можно отнести к логико-сенсорным экстравертам.

— Это действительно работоспособный человек, — считает он. — Штирлиц может трудиться столько часов в сутки, сколько требуется. Он — борец за качество, надежность и продуктивность: всегда ищет смелое, нестандартное технологическое решение. Имеет склонность к рационализаторской деятельности, рачительный и экономный хозяин.

По мнению психолога, если бы Штирлица не взяли в разведку, то он сделал бы карьеру управляющего, поскольку обладает практическим складом ума.

А кадровики уверены, что способности Штирлица пригодились бы в кризисные моменты.

— Штирлиц способен быстро анализировать сложные ситуации, принимать эффективные решения, что могло бы быть полезным для команды, — считает независимый HR-консультант Зулия Лоикова. — И ему вполне бы подошла роль антикризисного менеджера, управленца, способного вести команду за собой в сложные времена.

Кроме того, Штирлиц обладает способностью работать под прикрытием, быть незаметным и действовать в сложных условиях. Эти навыки могли бы быть ценными для коллектива, особенно в области разведки или безопасности.

Штирлиц общителен, обладает хорошим чувством юмора и благодаря этому быстро обрастает знакомыми и друзьями, а значит, и нужными связями. Что касается недостатков, то он вспыльчив и упрям. В споре Штирлиц никогда не признает, что был неправ. Впрочем, он быстро отходит и снова становится внимательным и эмпатичным собеседником. В общем, Штирлиц — идеальный руководитель и друг для тех сотрудников, кто не строит амбициозных планов подсидеть своего начальника.

Крепкий хозяйственник

Психоаналитик Владислав Милевский считает, что образ товарища Сухова — идеальный архетип русского мужчины, поэтому он и сейчас служит примером.

— Сухов — тот самый солдат из сказки про кашу из топора, то есть человек умелый и опытный, который решает нестандартно практически любую задачу, проявляя при этом наблюдательность, ум, фантазию, смекалку и гибкость мышления, — уверен эксперт.

А кадровики подобную русскую смекалку и умение подстраиваться под обстоятельства очень ценят.

— Это еще один пример отличного менеджера, — считает Тата Зограбян. — Сухов — классический операционный руководитель, который может вырасти до заместителя руководителя. Однако лидерских качеств, так необходимых для управленца, таким людям обычно не хватает.

Впрочем, драйв — понятие субъективное.

— Он умелый, опытный и хозяйственный мужчина, — уверена директор по коммуникациям сети магазинов Екатерина Гончарова. — На наш взгляд, ему отлично подошла бы вакансия заведующего магазином, ведь он знает все о стратегическом мышлении, которое необходимо при управлении торговой точкой. А со своими товарищами он необычайно вежлив. Что еще нужно для комфортной рабочей обстановки?!

А еще товарищ Сухов прекрасно справился бы с обязанностями председателя колхоза.

Впрочем, эксперты напоминают, что в большей степени образ Сухова — вымышленный и слишком идеальный. Вполне вероятно, что его профессиональные качества могут быть несовместимы с жизнью реального офиса.

Профессионал со сложной судьбой

За Катю Тихомирову в опросе голосовали в основном женщины. И это понятно: она для многих является ролевой моделью.

— Этот выбор очень характерен для россиянок: Катерина — профессионал со сложной личной жизнью, «все сама-сама», — замечает Ирина Лялина, эксперт Moscow Business School в области HR. — Она не сдается и успевает быть матерью, строить карьеру, оставаться образцом профессионализма на работе, сохранять в себе способность любить и быть женщиной!

Впрочем, идеальный фасад нередко маскирует внутренние трещинки. В случае с этой героиней психологи просят обратить внимание на ее подверженность чужому влиянию.

— Катя — явный трудоголик, — говорит психолог Анна Смолина. — Неустанное стремление к успеху и признанию может быть желанием доказать свою ценность. Она гордая женщина, готовая к самопожертвованию и непрошеным подвигам, и это прекрасно чувствуют абьюзеры (люди, использующие критику и манипуляции в целях контроля других людей. — «ВМ»). Близкая подруга главной героини Люда Свиридова в исполнении Ирины Муравьевой предстает агрессивным невротиком. Людочка поняла, как можно манипулировать подругой, и подбивает ее совершать необдуманные поступки. — Иногда ее эмоции преобладают над разумом и заставляют совершать импульсивные поступки, что может приводить к ошибкам, — считает Тата Зограбян. — А в целом Катерина может стать отличным руководителем отдела управления персоналом или менеджером.

Эксперты сошлись во мнении, что Тихомирова в кресле руководителя действительно на своем месте, но ровно до тех пор, пока она не встретит очередного абьюзера.

Носители сверхспособностей

По мнению психологов, такой выбор персонажей на роль босса свидетельствует о том, что большинство россиян нуждаются в «твердой руке» — начальнике, который и направит, и поправит, а в случае чего всю ответственность возьмет на себя.

— В основном ценятся профессионалы-эксперты, носители сверхспособностей в своей области. При этом для мужчин важны именно деловые и профессиональные качества, среди личностных — типично мужские: холодный расчет, несгибаемая воля, железная хватка, желательна еще и титаническая сила, но ее можно компенсировать блестящим интеллектом, — замечает кандидат психологических наук Екатерина Огарева.

А противоположный тип руководителя — Шурик из «Операции «Ы» — мог бы дать подчиненным неограниченные возможности для реализации собственных творческих идей.

КСТАТИ

Топ-3 лучших качеств в коллегах, по мнению опрошенных россиян, выглядит так: ответственность (64%), честность (62%) и умение быстро находить решения проблем (53%). Респонденты также ценят умение работать в команде (40%), прилежность и организованность (36%), этичность (28%). На пунктуальность обращают внимание 28% опрошенных. Активность, техническая подкованность коллег кажутся важными 27 и 26% участников исследования соответственно. 24% проголосовали за гибкость, 22% — за креативность и 21% — за лояльность.