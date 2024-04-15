«Децимация»: что означал самый страшный приказ Троцкого

Владимир Ленин искренне верил, что в стране победившего пролетариата необходимость в регулярной армии просто отпадёт. Вождь планировал вооружить народ, который в случае необходимости и должен был встать на защиту интересов Отечества. Но далеко не каждый вооружённый гражданин был готов отстаивать интересы советской власти. Так идея добровольного набора в ряды Красной Гвардии оказалась нежизнеспособной. А Троцкому пришлось прибегнуть к крайним мерам – казнить каждого десятого красноармейца.

Служба по желанию

Отряды добровольцев, набранных на армейскую службу, в 1918 году довольно быстро превращались в бандитские формирования. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, большевики решили вернуться к жёсткой военной вертикали власти, за которую они ранее критиковали царскую армию.

Важную роль в становления Рабоче-Крестьянской Красной Армии сыграл Лев Троцкий, который считал, что в военном деле стоит обойтись без новшеств. По его мнению, боеспособную армию получится создать, основываясь на принципах концентрации власти в руках одного человека. Он также ратовал за восстановление смертной казни, мобилизации, знаков различия и единой формы одежды. Первые месяцы существования РККА были ознаменованы активной борьбой с «военным анархизмом» (например, вновь вернулись к практике расстрелов за дезертирство).

Дурной пример больше не заразителен

Троцкий не только раздавал приказы. В августе 1918 года он личным примером решил показать, как нужно поддерживать дисциплину в войсках. Поводом послужил инцидент, произошедший в ходе боёв за Казань. Тогда бойцы 2-го Петроградского полка самовольно сбежали с поля боя. Дезертиры были пойманы, после чего Лев Давидович решил применить в их отношении древнеримский ритуал децимации. Его суть заключается в том, казнь ожидает каждого десятого по жребию.

Осуществил казнь Троцкий лично. 31 августа он расстрелял 20 человек из числа самовольно отступивших частей 5-й армии. После этой «акции устрашения» всё военнообязанное население страны в возрасте от 18 до 40 лет взяли на учёт и установили воинскую повинность.

Данное решение дало свои плоды. Численность вооружённых сил резко выросла. Уже в сентябре 1918 года в рядах Красной армии состояло уже около полумиллиона человек, то есть в два раза больше, нежели пятью месяцами ранее. Но это было только началом. К 1920 году численность РККА составляла более 5,5 миллиона человек.