Госпереворот в СССР: что на самом деле произошло 10 сентября 1982 года

О попытке переворота в СССР и войне МВД против КГБ в 1982 г. заговорили недавно. Фабула этого сюжета такова: Министр внутренних дел Николай Щелоков 10 сентября явился на прием к Л.И. Брежневу и, убедив его в реальности попыток главы КГБ Юрия Андропова захватить власть в стране, получил разрешение на арест главного чекиста на три дня для «выяснения обстоятельств антипартийного заговора».

Три отряда специального назначения МВД тут же получили приказ выезжать к зданию ЦК, к дому Андропова и к зданию КГБ на Лубянке. Но один из спецназовцев оказался предателем и передал сообщение о происходящем в КГБ. Кагэбэшники получили возможность противостоять Щелокову. Они успели блокировать отряды МВД превосходящими силами. У дома Андропова на Кутузовском проспекте в результате быстрой перестрелки его люди одолели людей Щелокова. К счастью, милиция быстро сдалась, но один — раненый подполковник Р., умер в институте Склифосовского вечером 11 сентября. Так КГБ подавил милицейский путч и переиграл МВД всего за три с половиной часа, и с тех пор Андропов получил безраздельный контроль над дряхлеющим телом, умом и волей генсеком Брежневым.

Когда спустя пару месяцев Брежнев умер, Андропов и его люди получили непосредственную власть. Щелоков был вскоре уволен, его первый зам Ю. Чурбанов — осужден по «узбекскому делу». Потом Щелокова лишили звания генерала армии и в день милиции об этом объявили в газетах, потом исключили из КПСС и лишили звания Героя Социалистического труда и других послевоенных наград. Спустя день, 13 декабря 1984 г., Щелоков застрелился из охотничьего ружья.

Так эту историю рассказал семь лет назад журналист Евгений Додолев, которому о попытке переворота (а вернее, «контр-переворота») рассказал писатель Юлиан Семенов, лично многократно беседовавший с Игорем Юрьевичем Андроповым. Додолев утверждает, что якобы глава КГБ Владимир Крючков в 1990 г. подтверждал: рассказы Семенова о 1982 г. — не выдумка. Более того, Додолев называет самоубийство Щелокова инсценировкой: на деле генерала армии якобы заставили покончить с собой чекисты под угрозой организации судилища над всей его семьей и конфискации всего их имущества, нажитого коррупционными методами.

Правда, есть в этих рассказах немало моментов, вызывающих сомнения. Во-первых, если Андропов убедил в своей невиновности генсека, то почему не был после провала арестован Щелоков, а если не убедил, то как Брежнев позволил осужденному им же на арест Андропову разгуливать на свободе? Во-вторых, детали этой истории в разных изложениях разнятся. Так, в публикации «Комсомольской правды» (13.09.12) Додолев писал, что КГБ узнал все не благодаря предательству одного из людей Щелокова, а «спалив» их рядом с домом Андропова еще накануне (хотя предательство и здесь фигурирует). Кроме того, в этой версии спецназовцы МВД не оказали никакого сопротивления.

Помимо этих и прочих вопросов, кроме рассказов Семенова и Додолева нет никаких свидетельств в пользу достоверности их сведений о заговоре 10 июля 1982 г. Да и сам Семенов рассказать об этом без посредников уже не может, а написать не успел, что лишь углубляет сомнения в том, что Додолев рассказывает невыдуманную историю — ведь мертвый, на которого он ссылается, уже не может его опровергнуть.

Сам же Додолев однажды оговорился по Фрейду: «Я весьма пристрастный летописец...» В его профессиональной карьере были и утки, и купюры и т.п. Вполне вероятно, что он лишь приспособил конспирологическую версию карьеры Щелокова под реальную, давно известную и совершенно прозаическую историю: В 1968 г. Н. Щелоков стал министром МВД. Ю. Андропов годом ранее возглавил КГБ. Давно конкурирующие структуры продолжили борьбу между собой и при новых руководителях, и каждый следил за другим. Проблема для Щелокова состояла в том, что на него компромата было предостаточно - он был замешан во многих коррупционных делах, так как много лет пользовался своим могуществом и безнаказанностью. Но все это длилось до тех пор, пока не умер главный его защитник - Брежнев. После этого ничто не мешало рвущемуся к власти Андропову на вполне реальных основаниях устранить конкурента, вот и все.

Кроме того, при Щелокове МВД стало более, чем когда-либо раньше, сборищем оборотней в погонах. Несколько таких «оборотней», будучи пьяными, убили майора КГБ Афанасьева из-за продуктов, которые были при нем, прямо в московском метро в 1980 г. Инициированное КГБ расследование выявило еще множество нарушений и злоупотреблений, ставших в милиции при Щелокове систематическими. Если бы экс-министр не застрелился, то был бы осужден на полностью законных основаниях.