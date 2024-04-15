В польской церкви нашли устройство, на сотни лет опередившее время

Пластину уникальной конструкции, состоящую из меди с примесями драгоценных металлов, обнаружили в черепе мужчины в церкви города Кракова (Польша), который жил в XVIII веке и страдал от врожденной аномалии развития. Анализ находки опубликован в журнале Archaeological Science: Reports.

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Главное, отмечают ученые, — назначение пластины однозначно понятно: ее использовали для коррекции дефекта ротовой полости — расщелины неба. Сквозная щель или отверстие между ротовой полостью и внутренней частью носа образуется у людей из-за сбоя, происходящего при развитии плода в утробе. Сейчас это встречается у 1 из 1000-1500 младенцев, и проблему решают с помощью операций или специальных протезов — обтураторов, создающих искусственную преграду между полостями рта и носа.

Однако в Европе XVIII века таких операций не проводили. Протезы же, хотя и были известны по письменным источникам, не удавалось обнаружить — это первая подобная находка в Европе, сообщает портал Live Science со ссылкой на авторов исследования.

«Предмет, несомненно, является культурным артефактом уникального характера не только по той функции, которую он выполнял в течение жизни человека, но и благодаря своей необычной конструкции», — отмечают авторы исследования.

Судя по сохранившимся документам, подобные импланты нередко использовали не только при врожденных дефектах, но и для поражений, появившихся в результате болезней, например, туберкулеза или сифилиса. Но уровень медицинских технологий был далек от современного, и неизвестно, насколько качественно такие приспособления выполняли свои функции.

Протез, найденный в склепе при церкви Святого Франциска Ассизского, выделяется на их фоне и явно принадлежал богатому человеку. Во-первых, о его высоком статусе говорит место захоронения: покоиться при храме могли представители элиты, те, кто особенно много жертвовал церкви, или люди, в особом порядке признанные достойными такой чести.

Во-вторых, сама пластина, призванная перекрывать расщелину, выполнена из медного сплава и покрыта слоем золота и серебра — а позволить такое мог себе далеко не каждый. Кроме того, требовалась действительно ювелирная работа, чтобы подогнать обтуратор под индивидуальные особенности пациента.

Металлическая часть представляет собой выгнутую пластину размером 31,41 на 24,22 миллиметра. Протез был миниатюрным и легким, около 5,5 граммов. Он закрывал расщелину благодаря изогнутой форме наподобие той, которую имел бы нормальный участок неба. Имелся еще и мягкий шерстяной тампон, который входил из ротовой полости в носовую, перекрывая отверстие. Вероятно, он был покрыт тонким слоем меди и золота.

Судить о том, были ли дополнительные крепления и плотно ли прилегал обтуратор, сейчас невозможно. Однако понятно, что форма, способ изготовления и материалы аналогичны тому, что известно для медицинских изделий, выпускавшихся в XVIII веке в России.

И он, судя по всему, исправно выполнял свою роль. Вероятно, его приходилось носить постоянно, и он выполнял те же функции, что современные обтураторы: облегчал процессы питания, дыхания и речи.