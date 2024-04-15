«Воевать бессмысленно!». Как Деникин предлагал США освободить Россию от коммунизма

В 1946 году бывший генерал-лейтенант императорской армии и руководитель белого движения на Юге России, Антон Иванович Деникин, написал письмо на имя президента США, Гарри Трумэна. В послании военачальник дал американскому руководству советы, которые на взгляд Деникина могли помочь Вашингтону победить СССР и освободить Россию от коммунизма. Письмо, хранится в Национальном архиве США, в собрании адмирала Ульяма Лихи.

Деникин против СССР

После поражения белого движения Антон Деникин осел в Париже. Несмотря на ненависть к большевикам, агрессию Германии в отношении СССР генерал встретил враждебно, заметив, что в случае победы рейха петля сменится иноземным игом. В 1942 году нацисты предложили ему возглавить добровольческие русские части, но Деникин отказался. После окончания войны отношение Антона Ивановича к СССР стало более жестким.

Деникин считал, что Запад идет Сталину на большие уступки. В 1946 году он обратился с письмом к Гарри Трумэну в котором указывал: «Заигрывая с чувствами национального унижения и прибегая к обманным обещаниям, Советы готовят полчища наёмников... прибегая к помощи пропаганды, локальных вооружённых конфликтов, беспорядков, забастовок и восстаний, Сталин идёт по пути большевизации мира».

Западные страны должны отказаться от предоставления Москве любых кредитов, потому что все полученные средства будут потрачены на производство вооружения. Любые уступки Сталину не предотвратят конфликт, а только спровоцируют дерзкие действия с его стороны. Умиротворение СССР и зарубежных коммунистических партий приведет к уменьшению престижа государств с демократическим правительством.

Уроки войны

Деникин считал, что из-за огромного потенциала России и ее бескрайних пространств открытая интервенция в СССР невозможна. Даже если на первом этапе американцам будет сопутствовать успех, то в перспективе их вторжение обернется бесконечной войной. Особенно яростно русские будут защищаться при понимании, что их Отечеству грозит территориальное расчленение и потеря самостоятельности. Автор предупреждал американцев: «Самое важное – не забыть уроков недавней войны».

Когда русские сражались в несправедливой финской войне, они проигрывали, но когда нападение Германии поставило под вопрос сам факт существования СССР, то конфликт закончился в Берлине. Деникин писал: «Если будет ясно, что борьба идёт не против России и её суверенитета, если неприкосновенность исторических границ России будет торжественно провозглашена и если права России, неотъемлемые от жизненных интересов страны, будут торжественно гарантированы, вполне возможно, что большевистские структуры потерпят крах в результате народного восстания или государственного переворота».

Белый генерал предупреждал, что русские никогда не доверяли Западным странам и особенно Англии. Для борьбы с этим чувством, которое большевистская пропаганда дополнительно раздула, Деникин советовал США исключить всякие обещания соседним с СССР странам, участвовать в войне с Москвой в обмен на русские территории. Во время оккупации следовало сформировать правительство, в которое войдут специально отобранные белоэмигранты. Никто из соседей России не должен участвовать в военно-административном управлении оккупированных регионов СССР.

Крушение культа личности

Лучшим вариантом «освобождения» России Деникин считал внутренний переворот. По его мнению, Сталин, ликвидировав всех конкурентов по партии, сформировал собственный культ личности. «Падение главной опоры большевистской иерархии приведёт к разрушению и гибели всей структуры. Искусственно инспирированный «культ» не переживёт этого. Он будет быстро заменён подозрением и ненавистью. Зная чувства людей, можно с уверенностью утверждать, что государственный переворот в России приведёт к фундаментальным переменам в режиме, а не к одним лишь персональным перестановкам».

Антон Иванович писал, что на Западе должны осознать невозможность поработить Россию или извлечь выгоды из ее слабости. Такая политика может привести к катастрофе и новому кровопролитию. Во время внутреннего кризиса СССР бывшие противники обязаны проявить дружелюбие, что определит мирные отношения постсоветской России и капиталистического мира.

Письмо к Трумэну Деникин закончил так: «Только присутствие освобождённой от большевистского ига, сильной, миролюбивой и дружественной к западным демократиям России в семье цивилизованных наций сможет восстановить равновесие в мире, сможет рассеять сохраняющийся призрак «жёлтой опасности», ослабить мировой экономический кризис, положить конец распространению коммунистической чумы и принести в мир благословение реального мира».